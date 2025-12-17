Změny ve Slovácku. Veterán zůstane, útočníci na hraně. Kouč: Chci, aby byli naštvaní
Měsíc pozoroval hráče při tréninku a ve čtyřech zápasech. Romanovi Skuhravému to stačilo, aby měl jasno, s kým chce dál ve Slovácku spolupracovat a kdo dostane svolení k odchodu. Do druhé skupiny můžou překvapivě patřit všichni tři útočníci – Michael Krmenčík, Marko Kvasina a Žan Medved. Naopak se očekává, že sezonu v klubu dojede dvaačtyřicetiletý veterán Milan Petržela, jenž se pod novým koučem vrátil do základu. „Velmi pravděpodobně zůstane v kádru," potvrdil trenér pro iSport.
Do svých útočníků si kouč Slovácka veřejně rýpnul už dvakrát. Není s jejich výkony spokojený. Zároveň se ale (zatím) nikoho nezbavuje. „Věřte mi, že o každém mém slovu přemýšlím,“ zdůraznil Roman Skuhravý. „Použil jsem to i proto, aby nebyli v komfortní zóně. Aby přemýšleli, byli naštvaní. Pokud budou zdravě naštvaní, uspěl jsem. S každým hráčem se bavím absolutně férově. Určitě mají na lepší výkonnost,“ vzkázal trojici Krmenčík, Kvasina, Medved.