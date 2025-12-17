Předplatné

Změny ve Slovácku. Veterán zůstane, útočníci na hraně. Kouč: Chci, aby byli naštvaní

Video placeholder
SESTŘIH: Teplice – Slovácko 1:0. Bílek neproměnil penaltu, v závěru rozhodl Mareček • Zdroj: isportTV
SESTŘIH: Teplice – Slovácko 1:0. Bílek neproměnil penaltu, v závěru rozhodl Mareček
Vlastimil Daníček oslavuje vítězství Slovácka nad Plzní
Plzeňský zadák Václav Jemelka bojuje o míč s Vlastimilem Daníčkem ze Slovácka
Fotbalisté Slovácka oslavují senzační vítězství nad Plzní
Trenér Slovácka Roman Skuhravý
Duel Teplic se Slováckem
Duel Teplic se Slováckem
Kouč Slovácka Roman Skuhravý
21
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Měsíc pozoroval hráče při tréninku a ve čtyřech zápasech. Romanovi Skuhravému to stačilo, aby měl jasno, s kým chce dál ve Slovácku spolupracovat a kdo dostane svolení k odchodu. Do druhé skupiny můžou překvapivě patřit všichni tři útočníci – Michael Krmenčík, Marko Kvasina a Žan Medved. Naopak se očekává, že sezonu v klubu dojede dvaačtyřicetiletý veterán Milan Petržela, jenž se pod novým koučem vrátil do základu. „Velmi pravděpodobně zůstane v kádru,“ potvrdil trenér pro iSport. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

Do svých útočníků si kouč Slovácka veřejně rýpnul už dvakrát. Není s jejich výkony spokojený. Zároveň se ale (zatím) nikoho nezbavuje. „Věřte mi, že o každém mém slovu přemýšlím,“ zdůraznil Roman Skuhravý. „Použil jsem to i proto, aby nebyli v komfortní zóně. Aby přemýšleli, byli naštvaní. Pokud budou zdravě naštvaní, uspěl jsem. S každým hráčem se bavím absolutně férově. Určitě mají na lepší výkonnost,“ vzkázal trojici Krmenčík, Kvasina, Medved.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (2)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů