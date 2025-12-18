Galásek by měl skončit v Baníku! Kdo za něj? Řeší se dva trenéři, politik je zásadně proti
Podle informací iSportu je otázkou dní, možná hodin, kdy bude oficiálně oznámen konec trenéra Tomáše Galáska u fotbalistů Baníku. Jeho mise trvala dva měsíce, byla neúspěšná. Proto teď Ostrava shání nového kouče, který tým dovede k záchraně bez účasti v baráži. Jeden nevyšel, řeší se další dva. Klub zatím na dotaz redakce neodpověděl.
Tomáš Galásek nahradil Pavla Hapala v říjnu, nicméně zlepšení nenastalo. Slezané sice postoupili přes Pardubice do čtvrtfinále MOL Cupu, v lize to však byla bída. Nejdřív pět porážek v řadě bez vstřeleného gólu, poté výhra s Duklou, remíza v Karviné a na závěr domácí debakl s Pardubicemi.
Čtyři body z osmi zápasů a patnácté místo v tabulce jen díky o gól lepšímu skóre před posledním Slováckem je resumé, které Galásek podle všeho nepřežije. Premiérové angažmá v roli hlavního kouče v plně profesionálním klubu se nepovedlo. Údajně už se to měl od vedení klubu dozvědět osobně před odjezdem domů do Německa.
A teď to hlavní, kdo za něj?
Management měl nejdřív znovu oprášit jméno Miroslava Koubka, jehož zkoušel zlanařit už v říjnu, nicméně ten nakonec míří k reprezentaci. Jeho příchod k národnímu týmu bude oznámen v pátek.