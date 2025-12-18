Předplatné

Galásek by měl skončit v Baníku! Kdo za něj? Řeší se dva trenéři, politik je zásadně proti

Záchranářské jaro: Baník v nové roli, data posílají dolů Duklu. Jsou Pardubice v suchu? • Zdroj: iSport.tv
Trenér Tomáš Galásek z Ostravy
Ondřej Kričfaluši v dresu Baníku
Samuel Šigut se snaží překonat Dominika Holce
Bývalý trenér Jablonce Radoslav Látal je jednou z variant pro nového kouče Baníku
Český trenér Marcel Lička by mohl vést Baník Ostrava
Tomáš Galásek je novým trenérem Baníku
Michal Kvasnica
Chance Liga
Podle informací iSportu je otázkou dní, možná hodin, kdy bude oficiálně oznámen konec trenéra Tomáše Galáska u fotbalistů Baníku. Jeho mise trvala dva měsíce, byla neúspěšná. Proto teď Ostrava shání nového kouče, který tým dovede k záchraně bez účasti v baráži. Jeden nevyšel, řeší se další dva. Klub zatím na dotaz redakce neodpověděl. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

Tomáš Galásek nahradil Pavla Hapala v říjnu, nicméně zlepšení nenastalo. Slezané sice postoupili přes Pardubice do čtvrtfinále MOL Cupu, v lize to však byla bída. Nejdřív pět porážek v řadě bez vstřeleného gólu, poté výhra s Duklou, remíza v Karviné a na závěr domácí debakl s Pardubicemi.

Čtyři body z osmi zápasů a patnácté místo v tabulce jen díky o gól lepšímu skóre před posledním Slováckem je resumé, které Galásek podle všeho nepřežije. Premiérové angažmá v roli hlavního kouče v plně profesionálním klubu se nepovedlo. Údajně už se to měl od vedení klubu dozvědět osobně před odjezdem domů do Německa.

A teď to hlavní, kdo za něj?

Management měl nejdřív znovu oprášit jméno Miroslava Koubka, jehož zkoušel zlanařit už v říjnu, nicméně ten nakonec míří k reprezentaci. Jeho příchod k národnímu týmu bude oznámen v pátek.

