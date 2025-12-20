Hrozba sestupu! Dukla outsider, Slovácko je poslední. Půjde Baník do baráže?
Českou nejvyšší soutěž dost možná čeká boj o záchranu, jaký málokdo pamatuje. Po podzimu není kromě prvních dvou míst většího rozdílu v tabulce než mezi devátým a desátým místem. A vybírat, kdo je mezi sedmičkou posledních mančaftů favoritem na sestup, zvlášť když v této sezoně hrozí větší nebezpečí z baráže? Prakticky nemožné. Deník Sport a web iSport přinášejí analýzu všech týmů hrajících o záchranu, a jak jejich šance na prvoligovou budoucnost vidí datová společnost Opta. Kdo se má bát nejvíc?
Teplice
Pozice v tabulce: 10.
Body: 21
Skóre: 20:25
Predikce Opty
- Pozice po základní části: 10.
- Skupina o záchranu: 53,1 %
- Barážové příčky: 7,6 %
- Poslední místo: 0,7 %
Plusy: Především slušný bodový polštář. Ale v Teplicích moc dobře vědí, že neznamená moc; v minulé sezoně měli před zimní pauzou stejný zisk a stejně do lítých bojů během jara spadli. Ale právě zkušenost Zdenka Frťaly a celého týmu jsou pro Severočechy klíčové. Nepanikaří, vědí, jaké zbraně použít. Navíc se odráží od pevné defenzivy – na teplickou bránu lítá nižší počet střel než u ostatních kandidátů na sestup a očekávaných obdržených gólů (xG) mají 7. nejmenší počet (26, stejně jako Plzeň).
Minusy: Jak pravil Frťala, skautingové oddělení je ještě v plenkách, tudíž se žádný bombastický tah na trhu neočekává, ačkoliv Milan Kratina měšec zřejmě pootevře. Teplicím každopádně schází střelec. Tahoun Michal Bílek sice prodloužil, ale branky dává především z penalt a standardek. Nespolehlivý přísun gólů už dohnalo kdekoho, pětice Nyarko, Pulkrab, Náprstek, Kozák, Svatek zvládla jen šest branek. Los rovněž nepatří mezi nejlehčí – mix těžkých výjezdů a pouze jednoho vyloženě sympatického zápasu doma (Dukla). A hlavně je třeba se vyvarovat zranění!
Co musí udělat v zimě: Sehnat dalšího stopera, protože Denis Halinský po sezoně skončí a na zdraví Ladislava Takácse nelze spoléhat. Téma útočník má rozseknout Zlatohlávek, ale dostat jej z Baníku nebude jednoduché. Když se podaří sehnat dalšího „zázračného“ mladíka ze Slavie, klubu to opět krátkodobě pomůže.
Pardubice
Pozice v tabulce: 11.
Body: 21
Skóre: 25:34
Predikce Opty
- Pozice po základní části: 12.
- Skupina o záchranu: 72,4 %
- Barážové příčky: 16,9 %
- Poslední místo: 2,9 %
Plusy: Rozhodně psychické rozpoložení – vždyť Východočeši dojeli podzim třemi famózními zápasy (výhra na Spartě, na Baníku a v derby s Hradcem Králové). Důležité věci se ale dějí i v zákulisí. Pardubice jsou nejsilnějším zachraňujícím se celkem na přestupovém poli, příchozí sportovní ředitel Jiří Bílek a šéfskaut Zdeněk Mikyška už navíc rozhodně mají plány nastřádané. Finančními možnostmi Karla Pražáka a expertízou managementu Pardubice do spodní skupiny nepatří. Dříve slabší kusy v sestavě (Mahuta, Tanko, Samuel Šimek) se navíc rozehrály do skvělé formy.
Minusy: Pozor, ať není změn příliš – to se na východě Čech už několikrát nevyplatilo. Tým nyní určitým způsobem funguje, a pokud dostane transformace v podobě pěti nových hráčů do základu, může opět udělat krok zpět. Jinak ale nelze najít příliš důvodů, proč by ambiciózní celek neměl jít nahoru. Pardubice jen trochu trápí disciplína (dostávají nejvíce žlutých i červených karet, což je může dohnat v klíčových utkáních) a defenzivní standardky, ze kterých dostali dosud nejvíc branek v lize (8).
Co musí dělat v zimě: Pozice pravého beka je už prakticky rok slabinou, o které Bílek a spol. rozhodně vědí. S odchodem Šancla i Teaha by se hodil další křídelní/podhrotový hráč, kádru rovněž schází moderní kreativní osmička. Jednání o Hlavatém dávají smysl, stejně tak o Ichovi.
Bohemians
Pozice v tabulce: 12.
Skóre: 14:24
Body: 19
Predikce Opty
- Pozice po základní části: 11.
- Skupina o záchranu: 69,8 %
- Barážové příčky: 16,3 %
- Poslední místo: 2,6 %
Plusy: Byť dává Jaroslav Veselý hlavu na špalek, v těchto situacích umí chodit. Bohemians úspěšně na jaře zachraňoval už při svém příchodu, pak zažil tři bodově solidní jara (dvakrát 1,1 a jednou 1,7 bodu na zápas). Klokani mají všechny zbraně k tomu, aby nějaké body „umlátili“, jde totiž o jeden z nejlepších soubojových týmů v lize (ve vzduchu 1., celkově 4.). Pokud nezaspí, mohou se s nadsázkou zachránit už do první reprezentační pauzy – los jim na úvod jara přihrál hned čtyři přímé konkurenty. Dle xG jsou navíc 10 gólů pozadu, střelecké neštěstí mívá statisticky tendenci zmizet.
Minusy: V Ďolíčku jsou na krize zvyklí, a byť postavení v tabulce není žádný horor, nálada je možná nejhorší za poslední roky. Toxická nejistota kolem končících smluv (Hůlka, Júsuf), ztráta Adama Kadlece, potenciální ztráta Vlasije Sinjavského, to vše může smrtelně bolet. Klokani jsou navíc bezesporu nejslabším hráčem na přestupovém trhu, budou rádi za každou pomocnou ruku či hostování. Střelecká nemohoucnost navíc nemusí vězet ve smůle, ale čistě v nekvalitě – Júsuf, Drchal či Ramírez v zakončení nevypadali jako prvoligoví hráči a musí se razantně zlepšit.
Co musí udělat v zimě: Hodně. Otázkou je, jestli mohou. Ztráta Sinjavského, který dělá půl ofenzivy Pražanů, by způsobila problém – klub by musel získat kvalitního levého beka (nadpozemský úkol), produktivního střelce (drahý úkol) a pravého stopera. Udržet Nelsona Okekeho je samozřejmostí.
Mladá Boleslav
Pozice v tabulce: 13.
Skóre: 27:41
Body: 17
Predikce Opty
- Umístění po základní části: 13.
- Skupina o záchranu: 88,4 %
- Barážové příčky: 34,1 %
- Poslední místo: 10,7 %
Plusy: To nejhorší je za nimi? Tým Aleše Majera se z počáteční krize už dostal, je jí posílen, podzim dojel spíš na pozitivní vlně. Kouč navíc ukázal, že není tvrdohlavý a měnil věci systémově i personálně. Kádr je z části extrémně mladý, hráči jako Kolářík, Šubert, Vojta či Zíka se mohou zlepšovat každým měsícem a na jaře být ještě kvalitnější. Z velké trojky navíc Boleslav čeká už jen výjezd na Slavii. Postava trenéra, který umí zlepšovat mladé fotbalisty a hrát zajímavý fotbal, může do klubu v zimě klidně pomoci přilákat pár zajímavých jmen, na hostování či z druhé ligy.
Minusy: Přes čtyřicet inkasovaných gólů je ostuda, byť v posledních pěti zápasech jich Boleslav dostala jen šest. Stav obrany ale nadále není na průměrné prvoligové úrovni a je opomíjen už pár přestupních období. Na bránu Boleslavi lítá druhý nejvyšší počet střel, k tomu má tým nejvyšší inkasované xG; takové kluby mají málokdy záchranářský klid. Středočeši navíc nemají silnou pozici na přestupovém trhu. Když si někdo přijde (dejme tomu) pro Vojtu, Koláříka, Macka, Solomona či Zíku, zřejmě bude muset sklopit uši a prodat.
Co musí udělat v zimě: Neuchlácholit se a říznout do obrany. Pořídit dominantního stopera, klidně dva. K tomu klasického levého beka, který v Boleslavi chybí už rok a půl. Zdvojení některých postů o zkušeného hráče by se rovněž hodilo, s mladíky vše neuhrajete a tým nemá dostatečnou šířku.
Dukla
Pozice v tabulce: 14.
Body: 14
Skóre: 14:27
Predikce Opty
- Umístění po základní části: 16.
- Skupina o záchranu: 97,5 %
- Barážové příčky: 40,9 %
- Poslední místo: 37,4 %
Plusy: Obrana Pražanů jako kdyby byla stvořena pro záchranářské boje. Dukla hraje na tři stopery, mezi nimi ranaři Svozil a Purzitidis společně s mladým, ale podobně odolným Hunalem. Konečně se navíc rozchytal obří gólman Matrevics, který v datech vystoupal do ligové top pětky. Kouč Holoubek navíc není konzervativní, když něco nefunguje, vymýšlí nápadité plány a formace, jak krizi zlomit. Bez boje se nevzdá. Jeho tým obvykle nejvíce zazáří v nečekaných momentech (Liberec, Jablonec, Plzeň, zápas na Spartě).
Minusy: U Dukly se potkává pár dílčích minusů, které sestupem ohrožené týmy provázejí. Velice mladý kádr a zoufale neproduktivní útok. Není to ale o pálení šancí, ale o celkové nekvalitě – Dukla má v lize nejméně střel na bránu, doteků ve vápně soupeře i xG. Kouč Holoubek to shrnul do věty: „V šestnáctce jsme naivní a dětští.“ Na první pohled nesourodý mix národností se zatím sehrává, působí spíš jako dlouhodobý projekt, než adept na okamžitou záchranu. Tým nemá směrem dopředu vyloženého tahouna, možná kromě Marcela Čermáka. Ale to je málo, že?
Co musí v zimě udělat: Martin Hašek už pracuje, s předstihem přivedl další tři hráče z menších zahraničních lig. Chorvat Unušič by měl nahradit Isifeho. Otázkou je, jestli Pražané napočtvrté zkusí přivést kvalitního útočníka, samozřejmě se nabízí zkusit nalákat na hostování zpět Millu ze Sparty. Kádr potřebuje vyčistit o kvantitu a posílit o zkušenou kvalitu.
Baník
Pozice v tabulce: 15.
Body: 14
Skóre: 12:25
Predikce Opty
- Umístění po základní části: 14.
- Skupina o záchranu: 86,4%
- Barážové příčky: 41,3 %
- Poslední místo: 14,8 %
Plusy: Sestup by byl průšvih galaktických rozměrů a v Ostravě i českém fotbale je mnoho lidí, kteří to nedopustí. Kádr je plný nadstandardních mladíků – Kričfaluši, Planka, Šancl, Pira, Havran, Bewene... Jejich výkonnost klesat nebude, spíš naopak, alespoň když na nich výsledky nebudou stát. Na jaře také zřejmě bude menší marodka, která Baník trápila možná nejvíc v soutěži. Byť sám kouč Galásek říká, že se do Ostravy nikdo nehrne, klub si nadále může sáhnout na hráče, na které někteří konkurenti nemají nárok.
Minusy: Je jich až znepokojivě hodně. Zaprvé, hlavní trenér nejen bez zkušeností s bojem o záchranu, ale bez zkušeností z vrcholného fotbalu celkem. Zadruhé, na žádný tým nebude ze strany fanoušků a médií větší tlak. Kádr je složený z mladinkých hráčů i matadorů, kteří jsou zvyklí hrát na opačném konci tabulky – přepnout z minulé skvělé sezony do této je na hlavu očividně náročné. Bez mentality „nejdřív body, pak herní dojem“ Baník neuspěje. Zkušenosti z letního přestupového okna v kombinaci se současnou aktivitou rovněž nenaplňují velkým entuziazmem. A ať není negativ málo, los v závěru jara nevypadá vůbec jednoduše.
Co musí udělat v zimě: Snadno se řekne: získat hotového hráče do každé řady. Ale je to realita, které Baník čelí. Kádr ztrácel v krajních prostorech, takže úplným základem je přinejmenším levý bek/wingbek, pravý bek a křídlo. Zoufale potřeba bude i útočník, nelze spoléhat na osmnáctiletého Piru!
Slovácko
Pozice v tabulce: 16.
Body: 14
Skóre: 11:25
Predikce Opty
- Umístění po základní části: 15.
- Skupina o záchranu: 96,6%
- Barážové příčky: 41,1 %
- Poslední místo: 30,8 %
Plusy: Co se zkušeností týče – s krizovými i jakýmikoliv jinými situacemi ve fotbale – tým jimi oplývá. Celkově jsou posty solidně obsazené, kádr na kvalitu (obzvlášť v záloze a obraně) extrémně nežehrá. Největším esem je ale postava Romana Skuhravého, který jen za pár zápasů zvládl tým mentálně i herně transformovat. Zimní příprava a více času na poznání týmu slibuje vidinu dalšího pokroku. Důležitým aspektem je ale i los. Slovácko hraje na jaře hned s pěti (!) konkurenty v domácím prostředí. Tam pod novým koučem dosud bralo všechny body.
Minusy: Angažování nového kouče kouzelným proutkem nezmění vše, co je uvnitř klubu špatně. Financování, sportovní rozhodnutí, nezdravý vliv kabiny a jakékoliv ambice jsou už nějakou dobu na nízké úrovni, jde o prostředí, které samo sobě může být největším soupeřem. Podobně jako v Ďolíčku ovlivní tým i situace končících smluv, v Uherském Hradišti ale v mnohem větším měřítku. Herně také není vše růžové, tým výrazně strádá kondičně a do rychlosti. Alarmující je i fakt, že nejlepší střelec/střelci má jen jeden (!) gól!
Co musí udělat v zimě: Buďto oživit Michaela Krmenčíka, nebo mu přivést konkurenci. Co takový Christophe Kabongo, který pod Skuhravým vykvetl na Slovensku? Ve Slovácku trpí i na krajích, jak na beku, tak na křídlech. Chybí hráči do bleskových protiútoků. Nákupů musí být dost, i s ohledem na končící smlouvy.