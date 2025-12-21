Experti k boji o záchranu: Slovácko na dno nepatří, obavy o Duklu. Baník čeká klíčová zima
Jarní souboj o udržení v Chance Lize slibuje velké drama. Vždyť desáté Teplice mají na poslední místo, které znamená přímý sestup, jen sedmibodový náskok. Server iSport oslovil čtyři experty, kteří odhadují, jaké jsou šance ohrožených týmů. Projděte si, jak fotbalové osobnosti odpovídaly na dvě otázky:
1) Kdo je v boji o záchranu hlavním outsiderem?
2) Kdo naopak nebude mít tolik problémů?
Stanislav Levý
- trenér, expert Sportu
1. Nikdo nemůže být v klidu
„Zlín má přece jenom slušný bodový polštář, ale dalších sedm mančaftů v tabulce pod ním nemůže být v klidu. Na jaře zbývá odehrát jedenáct kol a k tomu pět zápasů v nadstavbě, to je 48 bodů ve hře. Hodně si na konci sezony pomohly Pardubice i Teplice, bude se jim přes zimu trošku lépe dýchat. Dole jsou bohužel i moji Bohemians, jim závěr podzimu vůbec nevyšel a pěkně se do toho namotali. Záleží, jak se mužstvům podaří poskládat kádry do jarní části sezony, kdo hráče udrží a třeba i ještě posílí. Teď odhadovat, kdo sestoupí, by bylo střílení od boku. Potkat to může kohokoliv.“
2. Slovácko na dno nepatří
„Opakovaně říkám, že Slovácko má určitě lepší mužstvo, než co předvádí. Pod novým trenérem Skuhravým mělo záblesky – porazilo Zlín, Plzeň, ukazuje se, že kvalitou mužstvo nepatří na poslední tři příčky. Pardubice se stabilizovaly, zlepšily se v defenzivní činnosti, trenérovi Trousilovi se podařilo mužstvo dobře poskládat, hráče nasadit do pozic, které jim nejvíc vyhovují. Proto to od nich nebyly náhodné výsledky.“
Jakub Podaný
- bývalý ligový hráč, expert Oneplay Sport
1. Obavy mám o Duklu
„Hodně lidí tipuje Zlín, já si to nemyslím. Slovácko dostalo nový impuls v podobě trenéra Skuhravého, jsem zvědavý, jak bude fungovat na přestupovém poli. Na konci podzimu určitě ukázalo, že je konkurenceschopnější. Dukla nastartovala na začátku sezony nový projekt, vyměnila skoro všechny stěžejní hráče, snažila se přivést nové, mladé hráče s potenciálem. Ten tam je, ale rozhodně se neprojevil, jak fanoušci a asi i vedení předpokládalo. Vytváří si málo šancí, nedává góly, nesbírá moc body. Pan Holoubek řekl, že mají i finanční omezení, asi nelze předpokládat, že by udělali obměnu kádru do kvality. U nich obavy mám.“
2. Teplice by měly být v pohodě
„Teplice mají za sebou dobrou šňůru, tak často neprohrávají, docela jim to funguje. Naštěstí zvládly poslední zápas se Slováckem a trošku odskočily. Měly by být v pohodě, řekl bych, že tam v zimě přijde i posílení, trenér Frťala to umí nastavit, aby body určitě získávaly. Není to od nich hurá fotbal. Pardubice nejspíš ještě kádr posílí, sama o sobě jim hráčská kvalita zajistí body. Tam by se neměli strachovat o baráž, byť může přijít k výpadku, kdy je zlomí psychická stránka.“
Petr Ruman
- trenér, expert Sportu
1. Klíčová zima pro Baník
„Tabulka v tomto ohledu nelže, jsou to Slovácko, Baník a Dukla. Každý z těchto klubů má pro i proti. Ale jelikož mám ostravskou minulost, obávám se především o Baník. Čeká jej klíčová zima, kde musí mít štěstí na správná rozhodnutí. Na fotbale je hezké, že se jako důležité neukážou pouze výkony na hřišti, ale i rozhodnutí v managementu. Správně určené příchody, odchody, skladba realizačního týmu… Baník to musí trefit.“
2. Fotbal v Pardubicích bude dávat smysl
„Jakmile jde o dlouhodobější soutěž, zvlášť boj o záchranu, je extrémně důležitá dlouhodobá stabilita a konzistence. To za mě především v defenzivním směru splňují jednoznačně Teplice. K nim se změnami na trenérském postu i pozici sportovního ředitele přidávají Pardubice, kde ten fotbal bude dávat smysl. Ne že bych oba celky viděl jako kandidáty na rychlý postup tabulkou nahoru, ale rozhodně budou mít nejméně myšlenek na hrozbu sestupu či baráže.“
Jakub Rada
- bývalý ligový hráč a reprezentant
1. Dukla se v krizi nemá o koho opřít
„Situace je opravdu vyrovnaná, ale i podle závěru podzimní části mi tam z toho jako hlavní kandidát vypadává Dukla. Neřekl bych, že jsou herně nejslabší, ale i když poslouchám výroky trenéra Holoubka, vidím, že doplácejí na nedostatek zkušeností. V krizových situacích nemají o koho se opřít a kvůli tomu mám o ně obavy. Uvidíme, na příliš mladý kádr ještě mohou zareagovat v zimě.“
2. Boleslav potřebuje vyladit defenzivu
„Nějakým způsobem věřím Mladé Boleslavi. Možná se to nezdá, ale podle mě z celého záchranářského boje relativně rychle uteče. Sice má Aleš Majer podobně jako Dukla velmi mladý kádr, ale u Boleslavi mám pocit, že si to pokazili především začátkem soutěže. Tam jim uteklo hodně bodů, které nyní chybí. Když ale vidím jejich zápasy, říkám si, že tohle není tým, který jasně patří do spodku tabulky – nenudí, ba naopak. Ještě trochu vyladit defenzivu, která hapruje, a měli by být v klidu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu