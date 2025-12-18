Předplatné

Rosický o formě Sparty: Některým hráčům chybí motivace. Vindahl je dobrý brankář, ale…

Video placeholder
NE pro Trpišovského, co Nedvědův účet a Koubek pod stromeček? Priske vs. Kováč a čistý čas v lize • Zdroj: iSport.tv
Fotbalisté Sparty před utkáním s Aberdeenem
Brankář Sparty Peter Vindahl
Tomáš Sivok a Tomáš Rosický v Aktobe
Lukáš Haraslín v šanci proti Aberdeenu
Tomáš Rosický v Kazachstánu.
Choreo fanoušků Sparty před utkáním s Aberdeenem
Lukáš Haraslín v šanci proti Aberdeenu
12
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Chance Liga
V létě Tomáš Rosický po nepovedené sezoně prohlásil, že nepochybuje o návratu fotbalové Sparty na vrchol. Na jeho slova došlo, ale jen v úvodu sezony. Pod vedením staronového kouče Briana Priskeho přicházely body i kvalitní individuální výkony, ty postupem podzimu odcházely. Ve vysílání Nova Sport sportovní ředitel jednoznačně pojmenoval důvod: „Některým hráčům chybí dlouhodobá motivace být úspěšný a výkony opakovat.“ Jaký má názor na brankáře Petera Vindahla?

Jakoby remíza v derby 1:1 se Spartou otřásla. Před výkopem utkání s Aberdeenem zvítězili jen v šesti z třinácti utkání a v těch úspěšných skolila soutěže pokaždé jen o gól. Korunu tomu nasadila závěrečná domácí ztráta s Libercem, kde si Pražané vytvořili velkou porci střeleckých příležitostí, ale trápila je přesná muška. Na první příčku ztrácejí sedm bodů.

„Dlouho jsme ligu vedli, byl tam těžký měsíc, kdy jsme porazili zaslouženě Plzeň, vyhráli v Ostravě, měli jsme porazit i Slavii. Bylo jednoznačně vidět, že to není otázka kvality týmu,“ zamyslel se Tomáš Rosický před zápasem s Aberdeenem ve studiu Nova Sport.

„Co se stalo poté, mi ukázalo, že některým hráčům chybí dlouhodobá motivace být úspěšný a výkony opakovat. To pro nás nemůže být akceptovatelné. Jsou tam velké výkyvy. To nás dělí od Slavie, která je konzistentnější. Hráči, na které se nejraději koukáme, třeba v Anglii, mají dlouhodobou motivaci. Ta může být jakákoliv. Dennodenní vítězství, trofeje, peníze… Proto jsou nejlepší, nestačí být jen dobrý hráč,“ rozvyprávěl se.

Stejně jako přestupové cíle na zimu nekonkretizoval, kdo tyto požadavky dlouhodobé motivace v kádru nesplňuje, nekonkretizoval, Ale během sezony se snesla kritika prakticky na každou z výrazných person týmu, od Veljka Birmančeviče, Jana Kuchtu, Albiona Rrahmaniho, Angela Preciada, až po velké téma posledních týdnů – Petera Vindahla.

„Jsme připravení na všechno, ale některé věci máme prioritně. Brankáři jsou velká otázka posledních dní. Logická. Můj názor je, že Peter Vindahl je dobrý brankář. Vyhrál se Spartou titul, dostal jí do Ligy mistrů. Ale to je minulost. V momentálním stavu a při gólech, které dostáváme, by nás měl Vindahl podržet víc,“ přiznal. „Konkurence? Trenéři byli spokojeni s brankáři, se kterými jsme do sezony šli.“

Rosický, který musel být před sezonou kvůli zdravotním problémům se srdcem hospitalizován, se pomalu ale jistě pracovně vrací do starých kolejí. Jak prozradil, brzy začne i sportovat, byť musí být stále obezřetný. Ale s vyhlídkami Sparty v evropských pohárech opatrný není, má velké sny. Ví, že „pád“ do Konferenční ligy, může v probíhající sezoně znamenat šanci pro výjimečné evropské jaro. Zvlášť v případě přímého postupu do osmifinále.

„Se vším respektem k ostatním soupeřům, se kterými jsme hráli, tým jako Sparta je musí porážet. Cíl Sparty bude vždy Liga mistrů, potenciálně Evropská liga, ale jak se situace vyvinula, stala se z toho jedinečná šance. Pro hráče, pro klub. Dělí vás pak čtyři soupeři od finále. Je důležité do hráčů dostat, že je to šance, která se pro někoho už nemusí nikdy naskytnout,“ věří.

Na závěr rozhovoru sportovní ředitel potvrdil, že Lukáš Sadílek zřejmě Spartu opustí. Zkušený záložník by měl zamířit do Polska. „Jsem moc rád, že ve Spartě je a byl, odvedl velmi dobré služby. Momentálně není nic hotového, ale může se stát, že odejde,“ uzavřel Rosický.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

