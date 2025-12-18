Rosický o formě Sparty: Některým hráčům chybí motivace. Vindahl je dobrý brankář, ale…
V létě Tomáš Rosický po nepovedené sezoně prohlásil, že nepochybuje o návratu fotbalové Sparty na vrchol. Na jeho slova došlo, ale jen v úvodu sezony. Pod vedením staronového kouče Briana Priskeho přicházely body i kvalitní individuální výkony, ty postupem podzimu odcházely. Ve vysílání Nova Sport sportovní ředitel jednoznačně pojmenoval důvod: „Některým hráčům chybí dlouhodobá motivace být úspěšný a výkony opakovat.“ Jaký má názor na brankáře Petera Vindahla?
Jakoby remíza v derby 1:1 se Spartou otřásla. Před výkopem utkání s Aberdeenem zvítězili jen v šesti z třinácti utkání a v těch úspěšných skolila soutěže pokaždé jen o gól. Korunu tomu nasadila závěrečná domácí ztráta s Libercem, kde si Pražané vytvořili velkou porci střeleckých příležitostí, ale trápila je přesná muška. Na první příčku ztrácejí sedm bodů.
„Dlouho jsme ligu vedli, byl tam těžký měsíc, kdy jsme porazili zaslouženě Plzeň, vyhráli v Ostravě, měli jsme porazit i Slavii. Bylo jednoznačně vidět, že to není otázka kvality týmu,“ zamyslel se Tomáš Rosický před zápasem s Aberdeenem ve studiu Nova Sport.
„Co se stalo poté, mi ukázalo, že některým hráčům chybí dlouhodobá motivace být úspěšný a výkony opakovat. To pro nás nemůže být akceptovatelné. Jsou tam velké výkyvy. To nás dělí od Slavie, která je konzistentnější. Hráči, na které se nejraději koukáme, třeba v Anglii, mají dlouhodobou motivaci. Ta může být jakákoliv. Dennodenní vítězství, trofeje, peníze… Proto jsou nejlepší, nestačí být jen dobrý hráč,“ rozvyprávěl se.
Stejně jako přestupové cíle na zimu nekonkretizoval, kdo tyto požadavky dlouhodobé motivace v kádru nesplňuje, nekonkretizoval, Ale během sezony se snesla kritika prakticky na každou z výrazných person týmu, od Veljka Birmančeviče, Jana Kuchtu, Albiona Rrahmaniho, Angela Preciada, až po velké téma posledních týdnů – Petera Vindahla.
„Jsme připravení na všechno, ale některé věci máme prioritně. Brankáři jsou velká otázka posledních dní. Logická. Můj názor je, že Peter Vindahl je dobrý brankář. Vyhrál se Spartou titul, dostal jí do Ligy mistrů. Ale to je minulost. V momentálním stavu a při gólech, které dostáváme, by nás měl Vindahl podržet víc,“ přiznal. „Konkurence? Trenéři byli spokojeni s brankáři, se kterými jsme do sezony šli.“
Rosický, který musel být před sezonou kvůli zdravotním problémům se srdcem hospitalizován, se pomalu ale jistě pracovně vrací do starých kolejí. Jak prozradil, brzy začne i sportovat, byť musí být stále obezřetný. Ale s vyhlídkami Sparty v evropských pohárech opatrný není, má velké sny. Ví, že „pád“ do Konferenční ligy, může v probíhající sezoně znamenat šanci pro výjimečné evropské jaro. Zvlášť v případě přímého postupu do osmifinále.
„Se vším respektem k ostatním soupeřům, se kterými jsme hráli, tým jako Sparta je musí porážet. Cíl Sparty bude vždy Liga mistrů, potenciálně Evropská liga, ale jak se situace vyvinula, stala se z toho jedinečná šance. Pro hráče, pro klub. Dělí vás pak čtyři soupeři od finále. Je důležité do hráčů dostat, že je to šance, která se pro někoho už nemusí nikdy naskytnout,“ věří.
Na závěr rozhovoru sportovní ředitel potvrdil, že Lukáš Sadílek zřejmě Spartu opustí. Zkušený záložník by měl zamířit do Polska. „Jsem moc rád, že ve Spartě je a byl, odvedl velmi dobré služby. Momentálně není nic hotového, ale může se stát, že odejde,“ uzavřel Rosický.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu