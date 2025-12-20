Skuhravý: Nejlepší fotbal v Česku teď hraje Karviná. Proč nikdy nechce být asistent?
Během rozhovoru několikrát vyřkne slovní spojení „herní odvaha". Charakterizuje Romana Skuhravého (50) a jeho vnímání fotbalu. Alibismus u něj nemá místo. Byť často narazí, svou identitu si drží. „Nikdy nechci, aby byl můj výsledek náhoda. Kdybych měl ustoupit ze své filozofie, to půjdu radši kopat brambory," vykládá energicky kouč Slovácka, jemuž vrátil naději na záchranu Chance Ligy.
Je svůj. Někoho svou upřímností a přímostí štve, jiní lidé ho v branži velmi uznávají. Roman Skuhravý budí silné emoce, a to i u svých hráčů. Nebojí se do nich rýpnout. Chce je tím zdravě naštvat a vyburcovat k lepší práci. „Cítím se jako trenér, který ví, co chce a dokáže to naučit i manželku,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Cítíte se jako specifický, svérázný, prostě trošku jiný než ostatní? Říká se to o vás.
„Hrozně rád bych věděl, v čem ta jinakost funguje na majitele klubu, sportovní ředitele. Nikdy jsem neměl problém získat práci, nabídky vždycky byly. Naučil jsem se nastavit před podpisem smlouvy mantinely. Vím, jaké průvodní jevy má můj nástup, změna systému. Přijde okamžitý nárůst, a pak propad, protože změna je fakt velká. V nárocích na kluky, v podpoře jejich herní odvahy. Protože jsem nikdy neměl možnost pracovat s top fotbalisty, věděl jsem, že nemůžu být závislý na kvalitě hráčů. Pokud chci hrát tímto způsobem, musím to prostě naučit. Mým cílem je posunout každého na jeho strop. Jak říkám s oblibou: Malého, velkého, tlustého. Nebojím se říct svůj názor komukoliv a přebírám za to pokaždé plnou zodpovědnost. Jestli je to ta jinakost, O.K. Já se výjimečně nebo svérázně necítím. Jsem týmový hráč. Ale zajímají mě argumenty, ne hospodské kecy. Když bude argument jasný ve prospěch klubu, vždycky ho přijmu. Jenže to se děje velice málo.“ (usmívá se)
Protože máte silnější.
„Věřte tomu, že o fotbale přemýšlím zprava zleva. Jsem připravený na všechny varianty. Ale když na nás vyběhne brutální kvalita Slavie, můžete být připravení, jak chcete. Jednotlivci v systému tomuto konkurovat nemůžou. Kámo, to je fakt. Vždycky jste tam, kam patříte. Pokud někam vyskočíte, je to výjimečný stav.“
Mohl byste vůbec dělat asistenta?
„Nikdy jsem asistent nebyl a nebudu. Nedělalo by to dobrotu. Je mi padesát a už to měnit nebudu. Jedním z mých kritérií je: Nedělej ústupky jen proto, aby sis udržel práci. To radši půjdu kopat brambory, než abych ustoupil ze své filozofie. Pokud je to ta jinakost, beru to. Ale podle mě je to z druhé strany berlička, alibi. To neznamená, že nebudu trenérem v žácích nebo v dorostu. Trenéřina mě může naplňovat kdekoliv.“
Roman Skuhravý
Narozen: 6. ledna 1975 (50 let)
Hráčská kariéra: FK Jablonec (1993–2003, 149 zápasů/10 gólů), Baník Ostrava (host. 2000, 7/0), Viktoria Plzeň (2003–04, 16/0)
Trenérská kariéra: FK Jablonec (2013–14, 2012 asistent), FK Varnsdorf (2015), SFC Opava (2016–18), Dukla Praha (2018–21), Podbrezová (2021–24), FC Košice (2024–25), 1. FC Slovácko (od listopadu 2025)
Reprezentace U21: 8 zápasů/1 gól
Jak se formoval váš pohled na fotbal?
„Už někdy ve třiadvaceti, čtyřiadvaceti letech jsem věděl, že chci být trenér. Zajímalo mě za Kotrby a dalších, proč to děláme, proč tak bláznivě běháme. Vnímal jsem nesnesitelnou lehkost bytí hráčů, kteří ani moc netrénovali a přitom byli o vagón lepší než já. Proto jsem tíhnul ke komplexu. Formovala mě angažmá, kterými jsem prošel. Nebyla to vždycky sranda.“
V jakém smyslu?
„Přišel jste k týmu, který byl jedenáctý, předposlední, poslední jako Slovácko, nebo před semifinále poháru. Díky způsobu hry začal být o nás brutální zájem, klub najednou prodával hráče. Ve slovenské lize jsme byli nejčastěji v televizi, stoupala nám sledovanost. To není náhoda. O způsobu hry přemýšlím neustále. To, co platilo včera, dneska už neplatí. I díky technologiím. Já učím hráče hned reagovat na to, s čím přijde soupeř. Proto se z devadesáti procent věnujeme naší hře. Hráči dennodenně zlepšují sami sebe, aby dokázali eliminovat protivníka. Pořád vnímám fotbal jako hru. To mi opakoval i táta.“
Což znamená?