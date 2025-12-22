Sparta jedná s Boleslaví, žádá mladého střelce Vojtu. Ve hře je i Plzeň

Předplatné

Sedm gólů, tři asistence, člen reprezentační jedenadvacítky, ročník 2004. Prostě lákavý cíl velkých. Mladá Boleslav si ostatně za Matyáše Vojtu, útočníka s ledovou koncovkou, představuje přísun 3 až 4 milionů eur. Nyní je autor deseti branek v minulé sezoně velmi blízko angažmá na Letné. Přestoupí do Sparty?

V pátek absolvoval zkoušku, v sobotu koncert se skupinou Tři sestry. Ve velké O2 aréně! Tomáš Rosický je fanda legendární kapely, navíc velmi slušný kytarista. Proto si opět s Fanánkem a spol. zahrál – tentokrát na první scéně.

Na pódiu to rozbalil, což ale potřebuje udělat také v přestupním okně.

Sparta má pro jaro jasné cíle. Zkusit Slavii znepříjemnit šturm za titulem a dostat se co nejdále v Konferenční lize, v jejíž ligové fázi skončila čtvrtá. Je tu tedy velká naděje na nezapomenutelný úspěch.

K tomu je však potřeba doladit mužstvo. Hlavní cíl Letenských v posledních dnech je útočník. Střelec. Navíc mladík či prospekt, jak se říká. Matyáš Vojta z Mladé Boleslavi je však na radaru všeobecně.

Proti Spartě se nastartoval

Podle informací Sportu je ve hře rovněž Plzeň, která se však aktuálně zaměřuje především na úspěšný obchod s Karvinou, od níž chce získat křídelníka Emmanuela Ayaosiho.

