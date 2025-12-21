Předplatné

Hlavatého šokující návrat, bude tváří pardubického projektu. Proč to v Liberci nevyšlo?

Bartoloměj Černík, Michal Kvasnica
Chance Liga
Na začátku sezony by se tento přestup zařadil někam do kategorie fantasmagorických. Klíčový hráč Liberce a tvář týmu Michal Hlavatý aby přestoupil do (tehdy) posledních Pardubic? Nemyslitelné. Ale situace se umí ve fotbale rychle měnit, klíčovou roli hraje i nová miliardová doba. Po roce a půl se tak kreativní záložník stane opět vlajkovou lodí nového ambiciózního projektu – pod Karlem Pražákem, Jiřím Bílkem a Janem Trousilem. Zprávu webu inFotbal potvrzují i zdroje Sportu.

Praskliny v na první pohled harmonickém vztahu Liberec-Hlavatý byly vidět už v druhé půlce minulé sezony. Záložník mnohdy mizel ze zápasu předčasně, za celé jaro měl bilanci 1+1. Ale pro Radoslava Kováče stále zůstával důležitým, nebyl to jen o číslech. Svým vertikálně založeným stylem hry měl vytvářet podhoubí k celé herní strategii Liberce. „Míša chce být lídr. Ale někdy mu vyčítáme, že chce být zásadní v situacích, kdy úplně nemusí. Má udávat tempo hry, ale chce furt dávat geniální přihrávky,“ zmiňuje Jan Nezmar v jednom z dílů klubového seriálu Zpátky na vrchol.

V probíhající sezoně, jakkoliv ji Hlavatý začal bodově, ale začal ve Slovanu narůstat pocit, že hru zpomaluje. Nesedla mu nová záložní řada s podobně smýšlejícími kreativci Masopustem a Stránským, s výkony nepanovala spokojenost. Když ze sestavy posila z minulého léta vypadla, dojem se potvrdil – v novém složení středu pole získal Slovan 14 bodů z 18 možných.

Jak se z menší herní krize stal odchod? Má to několik aspektů. Zaprvé, Ondřej Kania a Jan Nezmar se od začátku netají velice přímočarým jednáním na trhu. Hráče nechtějí předržovat, bez větších skrupulí udělají při správné ceně rychlé rozhodnutí a jsou ochotni obchodovat prakticky s každým. „Líbí se nám koncept Chelsea. Že to je prostě byznys, prodáváte největším rivalům a kupujete od nich,“ popisoval majitel v rozhovoru pro Sport. Čekalo se, zda neprojeví zájem Plzeň, to ale nakonec vůbec nebylo tématem. Přišel jiný bývalý klub.

Dalším důvodem je zisk hráče z Pardubic, který se Liberci líbil – pod Ještěd se přesune Vojtěch Sychra, další rychlostně vybavený hráč na post, který po odchodu Ahmada Ghaliho zůstal v podstavu. A pak samozřejmě hraje roli i nastavení hráče, pro kterého jsou Pardubice stále velkou srdcovkou. I proto se nemusel rozmýšlet tak dlouze, nyní by měly být všechny strany už dohodnuté.

Východočeši jsou navíc v jiném stavu než v době, kdy záložník za nějakých 20 milionů korun odcházel. Nyní mohou pod majitelem Karlem Pražákem sami takovou částku bez problému zaplatit, zřejmě i přidat na platu a nabídnout ambice, které se vcelku tolik neliší od těch Slovanu. Jedenáctý klub tabulky to opravdu myslí vážně, do pár let chtějí být na pohárových příčkách a zajímavých posil bude brzy přibývat. Jiří Bílek a jeho skauti přeci jen nejsou zelenáči.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

