Hlavatého šokující návrat, bude tváří pardubického projektu. Proč to v Liberci nevyšlo?
Na začátku sezony by se tento přestup zařadil někam do kategorie fantasmagorických. Klíčový hráč Liberce a tvář týmu Michal Hlavatý aby přestoupil do (tehdy) posledních Pardubic? Nemyslitelné. Ale situace se umí ve fotbale rychle měnit, klíčovou roli hraje i nová miliardová doba. Po roce a půl se tak kreativní záložník stane opět vlajkovou lodí nového ambiciózního projektu – pod Karlem Pražákem, Jiřím Bílkem a Janem Trousilem. Zprávu webu inFotbal potvrzují i zdroje Sportu.
Praskliny v na první pohled harmonickém vztahu Liberec-Hlavatý byly vidět už v druhé půlce minulé sezony. Záložník mnohdy mizel ze zápasu předčasně, za celé jaro měl bilanci 1+1. Ale pro Radoslava Kováče stále zůstával důležitým, nebyl to jen o číslech. Svým vertikálně založeným stylem hry měl vytvářet podhoubí k celé herní strategii Liberce. „Míša chce být lídr. Ale někdy mu vyčítáme, že chce být zásadní v situacích, kdy úplně nemusí. Má udávat tempo hry, ale chce furt dávat geniální přihrávky,“ zmiňuje Jan Nezmar v jednom z dílů klubového seriálu Zpátky na vrchol.
V probíhající sezoně, jakkoliv ji Hlavatý začal bodově, ale začal ve Slovanu narůstat pocit, že hru zpomaluje. Nesedla mu nová záložní řada s podobně smýšlejícími kreativci Masopustem a Stránským, s výkony nepanovala spokojenost. Když ze sestavy posila z minulého léta vypadla, dojem se potvrdil – v novém složení středu pole získal Slovan 14 bodů z 18 možných.
Jak se z menší herní krize stal odchod? Má to několik aspektů. Zaprvé, Ondřej Kania a Jan Nezmar se od začátku netají velice přímočarým jednáním na trhu. Hráče nechtějí předržovat, bez větších skrupulí udělají při správné ceně rychlé rozhodnutí a jsou ochotni obchodovat prakticky s každým. „Líbí se nám koncept Chelsea. Že to je prostě byznys, prodáváte největším rivalům a kupujete od nich,“ popisoval majitel v rozhovoru pro Sport. Čekalo se, zda neprojeví zájem Plzeň, to ale nakonec vůbec nebylo tématem. Přišel jiný bývalý klub.
Dalším důvodem je zisk hráče z Pardubic, který se Liberci líbil – pod Ještěd se přesune Vojtěch Sychra, další rychlostně vybavený hráč na post, který po odchodu Ahmada Ghaliho zůstal v podstavu. A pak samozřejmě hraje roli i nastavení hráče, pro kterého jsou Pardubice stále velkou srdcovkou. I proto se nemusel rozmýšlet tak dlouze, nyní by měly být všechny strany už dohodnuté.
Východočeši jsou navíc v jiném stavu než v době, kdy záložník za nějakých 20 milionů korun odcházel. Nyní mohou pod majitelem Karlem Pražákem sami takovou částku bez problému zaplatit, zřejmě i přidat na platu a nabídnout ambice, které se vcelku tolik neliší od těch Slovanu. Jedenáctý klub tabulky to opravdu myslí vážně, do pár let chtějí být na pohárových příčkách a zajímavých posil bude brzy přibývat. Jiří Bílek a jeho skauti přeci jen nejsou zelenáči.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu