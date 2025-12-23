Akademie i délka smlouvy. Proč si noví majitelé Hradce vybrali sportovního ředitele Pojezného?
Dlouho byli tajemní, nakonec sáhli po (mírně) překvapivém jménu. Petr Pojezný se první lednový den stane oficiálně sportovním ředitelem Hradce Králové, kde teprve pár týdnů vládne společenstvo pěti majitelů. Do práce se však už muž, jenž pětadvacet let působil ve Slovácku, vrhnul. Důkazem budiž fakt, že by Votroky měl posílit téměř dvoumetrový útočník Marko Regza z FC Riga.
Hrálo se předposlední kolo podzimní ligy. Začátek prosince, velký zápas pro východní Čechy. Derby. Pardubice přivítaly Hradec Králové a nakonec ho po vyloučení stopera Františka Čecha udolaly brankou po rohovém kopu.
Pro Votroky mrzutost, na druhou stranu se ten den událo jedno z klíčových jednání, které může ovlivnit budoucnost klubu.
Do Pardubic se přijel podívat Petr Pojezný, jenž během podzimu skončil po čtvrt století ve Slovácku. Klub se s ním rozloučil před zápasem se Spartou. Přestože během jeho působení vyhrál pohár, postoupil do Evropy, prodal pár zajímavých jmen, nešlo rozhodně o rozchod s fanfárami a slzami dojetí.
Ale zpět k řece Labe. Na tribuně - i když jinde - seděli také Ivo Ulich s Ondřejem Tomkem, dva hlavní hybatelé majetkové změny v Hradci Králové. Bývalý fotbalista, reprezentant, dnes majitel firmy vyrábějící dveřní a okenní kování, a miliardář, investor, jenž vyrostl v Salonu republiky.
V tu chvíli, přesně v neděli 7. prosince, se už rokování mezi Pojezným a pány ze společnost Fotbal HK 1905 nějakou dobu táhla. Funkcionář měl totiž i další nabídky, mluvilo se o nástupu na asociaci, alternativou bylo rovněž působení v Kroměříži, kde se na jaře bude konat válka o udržení druhé ligy. Navíc se řešilo také, zda Pojezný chce opustit Moravu, tedy přesněji byl tento zádrhel zmiňován v zákulisí.
Tomek na to jde přes mládež
Hradec přitom tlačil čas, dosavadní šéf Jiří Sabou odchází do Zbrojovky Brno, je třeba leštit kádr pro jaro, opečovávat končící smlouvy. Právě v Pardubicích pak podle informací webu iSport došlo k zásadnímu posunu: Bude to Pojezný!
„Z každé další schůzky jsem měl z Petra lepší a lepší pocit,“ netají Tomek, který měl zásadní slovo při výběru, i když jméno navrhnul Ulich. „Důvod je jasný. Máme stejný názor i záměr: Chceme z Hradce udělat silný regionální klub,“ pokračuje Tomek.
Investor, jenž žije v Praze, ale na východě má zázemí, na to jde přes mládež. Tu si vzal za svou, zaměřil se na ni. Setkává se s šéftrenérem Luďkem Zajícem, dokonce spolu byli v zahraničí, aby vysledovali, jak vylepšit zázemí, případně v budoucnu postavit k Bavlně, Háječku a DTJ, kde černobílé týmy působí, kompletně nový areál.
„Pro klub, jako je Hradec, je to podle mě ta nejdůležitější věc vůbec. Prošel jsem si tu cestu v Uherském Hradišti a musím říct, že se mi to všechno vrátilo. Kluci, které jsem tam měl v podstatě od přípravek, byli ti, se kterými jsem pak vyhrál pohár. To je právě kouzlo regionálního klubu, který má možnost toto realizovat,“ vysvětlil Pojezný v rozhovoru pro klubový web.
„Luděk je výborný šéftrenér mládeže, který už udělal spoustu věcí. Petr na to může navázat a spolu mohou vytvořit silnou sportovní tvář klubu, která bude podpořena dlouhodobě i nějakou komerční stránkou,“ má naplánováno Tomek.
Dalším faktorem, který přesvědčil vlastníky, byl Pojezného požadavek na delší kontrakt. Nehlásil se o rok, naznačil, že by rád působil v Hradci pětkrát delší dobu.
Na jejím začátku však musí napřít síly k prvnímu mužstvu. Přestupní okno začíná v půlce ledna, ale je třeba být in už nyní. Ve Slovácku spolupracoval Pojezný s Veličem Šumulikoskim, rovněž Votroci budou pátrat po další posile tohoto úseku. Šéf je však jasný. „Roli sportovního ředitele jsem v Uherském Hradišti zastával kompletně. Šumiho jsem si postupně do pozice sportovního manažera vychoval. Byl pro mě jakousi spojkou k A-týmu, postupem času jsem mu pak zadával více úkolů, ale ta zásadní rozhodnutí byla vždy jen na mně samotném,“ popsal Pojezný.
První změnou v mužstvu byl měl být příchod Marka Regzy. Šestadvacetiletý útočník vyrostl v Německu, v Rize mu nyní končí smlouva. Měl by tedy dorazit jako free transfer. V lotyšské lize dal za poslední tři roky 49 branek v 99 startech. Hradečtí forvardi (Mick van Buren, Adam Griger, Ondřej Mihálik a Jakub Hodek) za podzim zapsali pět tref.
Sportovní ředitelé v Chance Lize:
- Slavia: Přemysl Kovář
- Sparta: Tomáš Rosický
- Jablonec: Zdeněk Koukal
- Plzeň: Martin Vozábal
- Karviná: Lubomír Vlk
- Liberec: The Gebre Selassie
- Hradec Králové: Petr Pojezný
- Olomouc: Pavel Hapal
- Zlín: Pavel Hoftych
- Teplice: Štěpán Vachoušek
- Pardubice: Jiří Bílek
- Bohemians: Miroslav Držmíšek
- Mladá Boleslav: Josef Jinoch
- Dukla: Martin Hašek
- Baník: Luděk Mikloško
- Slovácko: Veliče Šumulikoski
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu