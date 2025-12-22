Jugas je zpět ve Zlíně: Doufám, že zase zažehnu oheň. Chtěl ho Artis i polské kluby
Když před osmi a půl lety přestupoval do Slavie, slíbil sám sobě, že se na sklonku kariéry do Zlína vrátí. Nyní může Jakub Jugas (33) prohlásit: Splněno. Důrazný stoper po rozvázání spolupráce s Cracovií Krakov podepsal s nováčkem Chance Ligy kontrakt do léta 2028. Byť měl i jiné možnosti. Podle informací webu iSport ho chtěl například druholigový Artis Brno. „Bylo to docela dilema,“ přiznal obránce. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>
Pořád má ve zlínské kabině řadu kamarádů z minulosti. Přímo ze hřiště dokonce zažil i trenéra Bronislava Červenku, jednoho z iniciátorů comebacku Jakuba Jugase do klubu, ve kterém fotbalově vyrostl. A v jednu fázi ho přerostl. Dotáhl to do Slavie, polské ligy, Liberce a ke třem startům za reprezentační áčko Česka.
Jaké bylo vaše rozhodování?
„Ještě mi volaly dva kluby z Polska a jeden z Česka. Bylo to docela dilema. Ale v pátek jsem podepsal Zlínu, kam jsem se chtěl vždycky vrátit. Už v prvním transferovém okně na konci srpna jsme to naťukli. Kdybych svůj slib nesplnil, byl bych za zrádce. Nakonec rozhodla sportovní i lidská stránka. Tady jsem doma. Všechno se to sešlo. Říkal jsem si, že poslední hvízdnutí kariéry bych chtěl zažít na zlínské Letné. Tímto krokem jsem se tomu snu přiblížil.“
Na rovinu, toužil po vás ambiciózní Artis?
„Byli jsme v kontaktu s Jirkou Chytrým (trenér), měli jsme v listopadu i schůzku. Nastínili jsme si vzájemné představy. Ale nedošlo to do závěrečné fáze, kdy by byla na stole smlouva k podepsání. Ještě v pátek odpoledne mi psali z Artisu, ale to už jsem podepisoval Zlínu. Jednání trvala déle, než jsem čekal.“
Připadalo v úvahu setrvání v Cracovii?