Leví beci v kurzu! Rychlost Fina, objev Teplic i tvrdý univerzál. Kam zamíří Zmrzlý?
K dostání je jich obvykle pomálu, jde o vzácné zboží, které možná v exkluzivitě překonává jen levonohý stoper. Řeč je samozřejmě o levých becích/wingbecích. Ale před zimním přestupovým oknem se v české lize na tuto pozici objevilo až nezvykle hodně zajímavých postav, které by dokonce mohly být za správnou cenu k mání. Přijde si někdo pro zajímavé levonohé cizince z Pardubic a Teplic, nebo osvobodí Ondřeje Zmrzlého ze Slavie?
Ryan Mahuta (23)
- Tým: Pardubice
- Zápasy: 13
- Góly/asistence: 1/2
Úspěšných odkazů éry Jakuba Dobiáše není v Pardubicích mnoho, dva ale stojí za zmínku. Vedle žádaného stopera Louise Lurvinka (dříve se dotazoval Liberec i Baník), se na levé straně obrany tento podzim konečně rozjel i finský internacionál Ryan Mahuta. Velká akcelerace, dobrá spolupráce s Abdullahim Tankem a především – začíná sbírat čísla.
Na začátku přitom Mahuta působil jako trefa vedle. Na jaře nastupoval na křídle, horko těžko se snažil dohnat kondici. Ta ale byla očividně pro jeho růst klíčová. Stále třiadvacetiletý hráč vyniká v úspěšných driblincích (74 %) i přesných centrech (1 za zápas). I přes červený zkrat proti Olomouci momentálně plachtí v oblacích, byť někdy kupí nebezpečné ztráty. Posune se dál? Lákání Vlasije Sinjavského by pro něj znamenalo nežádoucí konkurenci. Stylem hry fotbalista pro Baník či Jablonec.
Vlasij Sinjavskij (29)
- Tým: Bohemians
- Zápasy: 19
- Góly/asistence: 0/4
Úzce souvisí s Ryanem Mahutou, pardubický zájem o jeho služby je totiž opravdový. Estonec je ale v mnoha věcech jiný než jiní leví beci na trhu. Zaprvé, je pravonohý. To pro mnohé kluby automaticky znamená menší lákadlo. Zadruhé, v Bohemians podepsal teprve před půl rokem, bude tedy třeba vyhradit pár desítek milionů korun. A za třetí, prožívá půlsezonu snů – hraje na svém vysněném postu, levém beku ve čtyřce, hřiště má před sebou pro své driblinky a nemusí hrát zády k bráně.
Těžko říct, zda by mu Pardubice, které momentálně hrají na tři stopery, vyhovující rozestavení garantovaly. „Samozřejmě se může stát, že si pro něj někdo přijde. Za mě by ale byla škoda, kdyby odcházel. Na případný přestup má času dost,“ komentoval Jaroslav Veselý. Slavii a jiné větší kluby i kvůli věku momentálně Sinjavskij nezajímá. Sám je ambiciózní, kdyby byla možnost, rád by si vyzkoušel ještě ambiciózní klub. Pardubice mu tuto vidinu mohou brzy splnit.
Ondřej Zmrzlý (26)
- Tým: Slavia
- Zápasy: 11
- Góly/asistence: 0/1
Možná počítá dny, než opustí sešívané vězení. Je to tvrdé, ale pro Ondřeje Zmrzlého to byla poslední měsíce realita. V základní sestavě figuroval naposledy na konci října, od té doby jen seděl a seděl. V hlavě Jindřicha Trpišovského je až na zhruba čtvrtém místě variant na levého beka. Přitom to není tak dávno, co sbíral famózní statistiky, před dvěma lety zakončoval v Sigmě podzim s bilancí 3+5. Ten hráč ze sezony 2023/24 se možná ve Zmrzlém stále skrývá, ale kdo ho odemkne?
V létě o něj stály Baník a Pardubice, sám hráč údajně preferuje cizinu, registroval poptávku z Polska. Změnit smýšlení by mu mohl umožnit návrat domů – Sigma je oproti době, kdy odcházel větší a ambicióznější značka. Zájem by dával smysl. Zmrzlý nabízí kromě variace postů (záložník, křídlo) i zkušenosti na rozdávání (26 let, téměř 200 zápasů v lize) a jeden z nejlepších „cutbacků“ (zpětných přihrávek od brankové čáry) v lize.
Aziz Kayondo (23)
- Tým: Liberec
- Zápasy: 16
- Góly/asistence: 0/2
Známá firma, za Liberec už řádí druhou sezonu. Uganďan, který v současnosti hraje v Africe na tamní mistrovství, je dlouhodobě v očích všemožných českých i zahraničních klubů zajímavým hráčem. Ve Slovanu o jeho kvalitách vědí, proto už se několikrát (neúspěšně) snažili zajistit si náhradu v podobě Youssouphy Mbodjiho či Hamidoua Kantého, pro případ, že si pro Kayonda někdo přijde.
I přes excelentní výkon na Spartě (zřejmě nezasloužená červená jej nesmazala) a celkově konzistentní podzim se stále nezdá pro zimní přesun správný čas. Kayondův problém je, že i kvůli náročným reprezentačním pauzám často vypadává z rytmu, U Nisy stále neukázal maximum svého potenciálu. Přes všechny běžecké předpoklady a extrémní poctivost (jedna z nej úspěšností v obranných soubojích na svém postu), nadále trpí na nedostatek koncových čísel – tři asistence za 41 zápasů je málo. Dělá pro to ale dost – razantně tuto sezonu zlepšil kvalitu centru. Brzy klidně hráč pro Slavii, Spartu či další velké kluby.
Matej Riznič (21)
- Tým: Teplice
- Zápasy: 17
- Góly/asistence: 0/1
Nejméně nápadné jméno na seznamu, ale rozhodně nikoliv nezajímavé. Slovenský mládežnický reprezentant se dostal v létě do Teplic trochu náhodou – Zdenko Frťala v Petržalce sledoval jiného fotbalistu, ale upoutal jej 184 centimetrů vysoký levák. Další shodou náhod se přesunul na levý kraj – kvůli zraněním a nedostatku hráčů se dříve střední záložník stal definitivně krajním hráčem (byť ze Slovenska měl zkušenosti i s pravým a levým křídlem). A vůbec si nevedl špatně.
Riznič není typem beka, u jehož ofenzivních výpadů se zatají dech, v předposledním kole se Slavií si připsal svou první asistenci. Ale je to zodpovědný typ hráče, který nechá vyniknout křídlo před sebou, případně i ofenzivně laděného stopera za sebou. K tomu má nadprůměrná čísla ve vzdušných soubojích i vystižených přihrávkách. Není divu, že už o něm údajně přemýšlí například v Baníku.
Albert Labík (21)
- Tým: Karviná (na hostování ze Slavie)
- Zápasy: 16
- Góly/asistence: 1/4
Další levák, který prošel pod rukama Zdenka Frťaly. Pravdou ale je, že kariéra slávistického odchovance dostala ten pravý zážeh až v Karviné. Především jaro na Stínadlech nebylo pro mladíka výkony to pravé ořechové, ale znovushledání s mentorem Martinem Hyským pomohlo. V Labíkovi opět probudil univerzální sklony, které pěstoval už ve Vlašimi – z obyčejného levého beka se tak stal i defenzivní záložník, v některých zápasech i pravé křídlo.
Kdo ale bude chtít o Labíka usilovat, bude muset jít přes Slavii, ze které nadále hostuje. To může být problém pro Plzeň, byť v sešívaném dresu s ním nijak zvlášť nepočítají. Mládežnický reprezentant je soubojovým typem beka/záložníka, který nedostatek elegance na balonu vynahrazuje mnohdy vyzdvihovanou kondiční připraveností, drzostí i výtečnou kopací technikou. I tvrdou hrou - v lize jde jak o nejčastěji faulujícího, tak nejčastěji faulovaného hráče. Současná situace? Zřejmě dohraje sezonu v Karviné. Pak by měl být zajímavý pro Plzeň, Baník i Sigmu.