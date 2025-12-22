Předplatné

Co bude v Sigmě s Janotkou? Vedení klubu už mělo ohledně trenéra rozhodnout

Řešilo se to na Andrově stadionu v posledních dnech křížem krážem. Zasedalo se, debatovalo, argumentovalo, sčítaly se plusy i minusy. A byť podle informací webu iSport nebyl názor olomouckého managementu jednotný, trenérem fotbalistů Sigmy by měl zůstat Tomáš Janotka, jenž chystá zimní přípravu.

Kouč Tomáš Janotka dovedl Hanáky po květnovém vítězství v MOL Cupu se štěstím i do jarní fáze Konferenční ligy, kde se Sigma v únoru utká s Crystal Palace, nebo Lausanne. Jde o historický úspěch. V Chance Lize přezimuje Olomouc na osmé příčce se čtyřbodovou ztrátou na šestý Liberec a pětibodovou na čtvrtou Plzeň.

Na druhou stranu, velkým škraloupem Sigmy je vypadnutí z domácího poháru na půdě divizních Nových Sadů, zvlášť v případě obhájce se širokým kádrem šlo vyloženě o ostudu. A nepovedla se ani série pěti soutěžních porážek v řadě v závěru půlsezony, kde všem již docházela šťáva. Zejména výprask 0:5 ve Zlíně a prohru 1:2 s Lincolnem na Gibraltaru kousal management velmi nelibě.

V minulém týdnu se proto na Andrově stadionu několikrát jednalo, vedení klubu si detailně vyhodnocovalo podzimní část. Řešily se výsledky, předváděná hra, nálada mezi fanoušky, popasování se s bojem na dvou náročných frontách, možnost příchodu nového asistenta, rotace sestavy, mediální projevy, mezilidské vztahy, interní fungování kabiny a realizačního týmu... Zkrátka vše.

Podle redakčních zdrojů nebyl názor šéfů jednotný, nicméně resumé je takové, že Janotka by měl olomoucké fotbalisty vést i nadále. Se svými kolegy i svěřenci řeší skladbu zimní přípravy a normálně pokračuje ve funkci.

V lednu se Hanáci vydají na herní kemp do španělské Marbelly, jaro odstartují domácím zápasem s Hradcem Králové, který má v tabulce totožných 27 bodů.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

