Co bude v Sigmě s Janotkou? Vedení klubu už mělo ohledně trenéra rozhodnout
Řešilo se to na Andrově stadionu v posledních dnech křížem krážem. Zasedalo se, debatovalo, argumentovalo, sčítaly se plusy i minusy. A byť podle informací webu iSport nebyl názor olomouckého managementu jednotný, trenérem fotbalistů Sigmy by měl zůstat Tomáš Janotka, jenž chystá zimní přípravu.
Kouč Tomáš Janotka dovedl Hanáky po květnovém vítězství v MOL Cupu se štěstím i do jarní fáze Konferenční ligy, kde se Sigma v únoru utká s Crystal Palace, nebo Lausanne. Jde o historický úspěch. V Chance Lize přezimuje Olomouc na osmé příčce se čtyřbodovou ztrátou na šestý Liberec a pětibodovou na čtvrtou Plzeň.
Na druhou stranu, velkým škraloupem Sigmy je vypadnutí z domácího poháru na půdě divizních Nových Sadů, zvlášť v případě obhájce se širokým kádrem šlo vyloženě o ostudu. A nepovedla se ani série pěti soutěžních porážek v řadě v závěru půlsezony, kde všem již docházela šťáva. Zejména výprask 0:5 ve Zlíně a prohru 1:2 s Lincolnem na Gibraltaru kousal management velmi nelibě.
V minulém týdnu se proto na Andrově stadionu několikrát jednalo, vedení klubu si detailně vyhodnocovalo podzimní část. Řešily se výsledky, předváděná hra, nálada mezi fanoušky, popasování se s bojem na dvou náročných frontách, možnost příchodu nového asistenta, rotace sestavy, mediální projevy, mezilidské vztahy, interní fungování kabiny a realizačního týmu... Zkrátka vše.
Podle redakčních zdrojů nebyl názor šéfů jednotný, nicméně resumé je takové, že Janotka by měl olomoucké fotbalisty vést i nadále. Se svými kolegy i svěřenci řeší skladbu zimní přípravy a normálně pokračuje ve funkci.
V lednu se Hanáci vydají na herní kemp do španělské Marbelly, jaro odstartují domácím zápasem s Hradcem Králové, který má v tabulce totožných 27 bodů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu