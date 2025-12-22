Předplatné

Liga na pivu: Koubkova sestava nároďáku, Janotka rozděluje. Jsem jako Hlavatý, smál se Pospíšil

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Liga na pivu: Koubkova sestava nároďáku, Janotka rozděluje. Jsem jako Hlavatý, smál se Pospíšil • Zdroj: iSport.cz
Miroslav Koubek byl představen jako nový kouč reprezentace
Miroslav Koubek přichází na tiskovou konferenci, kde byl představen jako nový hlavní trenér fotbalové reprezentace
Miroslav Koubek byl představen jako nový kouč reprezentace
Miroslav Koubek byl představen jako nový kouč reprezentace
Miroslav Koubek byl představen jako nový kouč reprezentace
Miroslav Koubek je představen jako nový kouč reprezentace
Miroslav Koubek přichází na tiskovou konferenci FAČR
23
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Ani pár dnů před vánočními svátky nezůstáváme bez fotbalu: tým Ligy naruby přeje všem fanynkám a fanouškům co nejpříjemnější prožití Vánoc – a nabízí k tomu záznam z další vydařené Ligy na pivu, která tentokrát proběhla 16. prosince v zaplněné olomoucké restauraci Stodola (děkujeme za pozvání!). Přestože tou dobou ještě chyběl oficiální štempl na angažování Miroslava Koubka u českého nároďáku, redaktoři deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica, Jiří Fejgl a Pavel Šťastný rozebírali možný fotbalový směr, kterým se asi reprezentace pod přísným stratégem bude ubírat. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

Slovo si ale často brali i fanoušci Sigmy: řada z nich kritizovala kouče Tomáše Janotku. Speciálním hostem byl záložník brněnského Artisu Martin Pospíšil, který nabídl zajímavou perspektivu v porovnání spodku ligové tabulky se špičkou druhé ligy.

Zároveň jsme spustili předprodej na Ligu na pivu v Liberci s Ondřejem Kaniou a Radoslavem Kováčem! V úterý 27. 1. 2026 v 18:00 v DK Liberec. Lístky v předprodeji kupujte tady >>> 

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů