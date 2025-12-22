Změny hodnot ligových hráčů: skokani z Liberce a propad hvězd Sparty i Slavie
Na konci roku jako obvykle aktualizuje populární web Transfermarkt hodnoty světových fotbalistů a dva dny před Vánoci došlo i na českou Chance Ligu. Web iSport připravil seznam největších skokanů a také hráčů, jejichž hodnota nejvíc klesla. Na obou stranách jsou na první příčce hráči Slavie. Velký růst hlásí liberecké objevy, pokles zase ofenzivní stálice Sparty.
Štěpán Chaloupek
- Slavia, 22 let, obránce
- Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 6 milionů eur
- Rozdíl v hodnotě: +3 miliony eur
Sezonu nezačínal v elitní stoperské trojici Slavie, ale kvůli zranění spoluhráčů se do ní postupně dostal a po sérii vynikajících výkonů už se v ní udržel. Na podzim se stal pilířem obrany vedoucího týmu ligy, odehrál několik skvělých zápasů v Lize mistrů a před měsícem se poprvé představil i v reprezentačním áčku. Vzhledem k nízkému věku se tak hodnota 22letého obránce zdvojnásobila.
Ange N’Guessan
- Slovan Liberec, 22 let, obránce
- Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 3,5 milionu eur
- Rozdíl v hodnotě: +2,5 milionu eur
Liberecký stoper patří k největším objevům podzimní části sezony. Francouz si na českou ligu zvykl možná až překvapivě rychle, stal se oporou zadních řad Slovanu. Zaujal kombinací fyzické síly, rychlosti a klidu v defenzivě. Problémy s nedostatkem zkušeností i jazykovou vybaveností zahodil za hlavu a Liberec si mne ruce, jak dokonale mu tento nákup vyšel.
Ermin Mahmič
- Slovan Liberec, 20 let, záložník
- Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 2,5 milionu eur
- Rozdíl v hodnotě: +2,15 milionu eur
Velmi podobná story jako u libereckého kolegy z obrany, akorát na druhé straně hřiště. Kreativní šikula udivuje skvělými schopnostmi v ofenzivní třetině hřiště, nasázel pět gólů, přidal dvě asistence a ve dvaceti letech patří mezi největší talenty v lize. Co se týče procentuálního nárůstu ceny, patří první příčka po poslední aktualizaci právě jemu. Hodnota rakouského kouzelníka vyrostla víc než šestinásobně.
David Moses
- Slavia, 21 let, záložník
- Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 9 milionů eur
- Rozdíl v hodnotě: +2 miliony eur
V nabitém středu zálohy Slavie si říká o pořád větší prostor a nyní se stal dokonce vůbec nejhodnotnějším hráčem celé Chance Ligy. Teď tedy ještě okupuje první místo Christos Zafeiris, ale ten se za pár dní přesune do Řecka a Nigérijec se stane novým králem soutěže. Jeho dynamika, rozsah hřiště a schopnost napadat i podporovat ofenzivu z něj dělají typ moderního středního záložníka.
Emmanuel Ayaosi
- Karviná, 21 let, záložník
- Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 2 miliony eur
- Rozdíl v hodnotě: +1,65 milionu eur
Další nečekané zjevení. S pěti góly a třemi asistencemi patří mrštný křídelník mezi nejnebezpečnější hráče ligy a pomohl Karviné ke skvělé podzimní jízdě, kterou Slezané zakončili na pátém místě tabulky. Logicky kolem 21letého talentu poletují největší české značky. V Plzni by s ním rád obnovil spolupráci Martin Hyský, zájem o Nigérijce má také Slavia.
Vasil Kušej
- Slavia, 25 let, křídlo
- Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 5 milionů eur
- Rozdíl v hodnotě: −1 milion eur
Po výborném vstupu do angažmá v Edenu letěla jeho křivka strmě vzhůru, ale po pár horších týdnech se zase vrací o kousek zpět. Zarputilý rychlík prožil skvělé léto, ale postupem času se vytrácel, od listopadu nastupoval prakticky výhradně z lavičky a zastínili ho parťáci jako Lukáš Provod nebo Mojmír Chytil.
Jan Kuchta
- Sparta, 28 let, útočník
- Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 3 miliony eur
- Rozdíl v hodnotě: −1 milion eur
Podobná situace jako u dalších propadlíků. V interním souboji s Albionem Rrahmanim zatím ztrácí jak v počtu odehraných minut, tak v počtu vstřelených gólů. Určitě to není ještě hráč na odpis, ale ve dvaceti osmi letech se s průměrnými výkony bude vysoká cenovka postupně snižovat, to je zkrátka fotbalový život.
Lukáš Haraslín
- Sparta, 29 let, křídlo
- Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 6 milionů eur
- Rozdíl v hodnotě: −1 milion eur
Nový kapitán Sparty opakovaně chyběl kvůli zranění a v řeči čísel zůstává lehce za očekáváním. Bilance 6+5 není sice špatná, ale na ofenzivního tahouna Letenských stále nic extra. V 29 letech přitom hráči musí formu jednoznačně zlepšovat, aby si udrželi tržní cenu minimálně na stejné úrovni.
Divine Teah
- Pardubice, 19 let, záložník
- Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 1,8 milionu eur
- Rozdíl v hodnotě: −1,2 milionu eur
Jeden z propadáků podzimu. Na hostování v Pardubicích neukázal ofenzivní supertalent prakticky nic. Nastoupil jen do šesti zápasů a nepodílel se ani na jednom vstřeleném gólu. Po zranění na konci podzimu se nyní vrací zpět do mateřské Slavie a jeho budoucnost zůstává nejasná. I když v absolutní částce je jeho pokles ceny až třetí nejvyšší, procentuálně jde o největšího poraženého nejnovější aktualizace cen ze všech hráčů s hodnotou nad 100 tisíc eur.
Igoh Ogbu
- Slavia, 25 let, obránce
- Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 8,5 milionu eur
- Rozdíl v hodnotě: −1,5 milionu eur
Fyzicky nabušený stoper se v srpnu zranil a většinu podzimní části sezony strávil mezi marody na tribuně. Vzhledem k narůstajícímu věku tak Slavia nemůže cenu u případných zájemců šponovat tak vysoko. V dobrém světle se nyní může ukázat i v reprezentačním dresu na Africkém poháru národů.
Oscar
- Slavia, 27 let, záložník
- Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 8 milionů eur
- Rozdíl v hodnotě: −2 miliony eur
Víc než rok se jeho cenovka držela na hranici 10 milionů eur, teď motor Slavie lehce upadl. Ze všech čtyř středopolařů „sešívaných“ měl na podzim i vinou zranění nejnižší vytížení a v sedmadvaceti letech už logicky nebude tak žhavým zbožím. Ačkoli nikdy nešlo o vyloženě gólového hráče, tak od jedné z hvězd soutěže se čeká za půl roku lepší bilance než 0 gólů a 1 asistence.