Předplatné

Baník bere Fina, zajímá ho stoper z Prahy. Opora Karviné chce do Ostravy, řekl agent

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Liga na pivu: Koubkova sestava nároďáku, Janotka rozděluje. Jsem jako Hlavatý, smál se Pospíšil • Zdroj: iSport.cz
Hráči Baníku se radují z trefy proti Dukle
Fotbalisté Karviné remizovali 0:0 s Baníkem
Michal Kohút z Baníku se raduje z branky proti Dukle
Fotbalisté Karviné remizovali 0:0 s Baníkem
Hráči Baníku Ostrava a Dukly Praha po konci zápasu
Kolečko hráčů Dukly před zápasem na Spartě
8
Fotogalerie
Michal Kvasnica, Daniel Fekets, Jiří Fejgl, Bartoloměj Černík
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Pozice pravonohého stopera rezonuje na Bazalech už rok, přesněji od chvíle, kdy Emmanuel Uchenna přestupoval do Sparty. Dosud se Nigerijce nepovedlo adekvátně nahradit, proto Baník středního obránce hledá stále. A podle informací iSportu se zajímá o dvacetiletého zadáka z Prahy. Kromě toho Slezané přivádí finského mládežnického reprezentanta a koukají se po posilách i do Karviné, nutně totiž potřebují zkvalitnit nejen defenzivu, ale i ofenzivu. Jedná se o příchodu střelce! Darujte roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>

Georgios Kornezos nenahradil Emmanuela Uchennu ani procentem, příchod řeckého stopera, na kterého se v lednu osobně letěl do Atén podívat tehdejší kouč Pavel Hapal, se brzy ukázal jako absolutní propadák. V áčku už se s ním nepočítá, nadšení z něho nejsou ani v druholigové rezervě, a tak si Kornezos může hledat angažmá. Pokud tedy sedmadvacetiletého hráče někdo bude chtít...

Z pravonohých stoperů je v kádru ještě Michal Frydrych, jenž v únoru oslaví šestatřicet roků, a Matěj Chaluš. Zatáhnout do obranné řady se sice může univerzál Ondřej Kričfaluši a v béčku kvalitně pracuje s mladými talenty trenér Josef Dvorník, přesto chce sportovní úsek dlouhodobě pozici stopera se silnější pravou nohou posílit.

Podle informací iSportu je jedním z hráčů, o které se Baník zajímá,

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů