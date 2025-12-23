Baník bere Fina, zajímá ho stoper z Prahy. Opora Karviné chce do Ostravy, řekl agent
Pozice pravonohého stopera rezonuje na Bazalech už rok, přesněji od chvíle, kdy Emmanuel Uchenna přestupoval do Sparty. Dosud se Nigerijce nepovedlo adekvátně nahradit, proto Baník středního obránce hledá stále. A podle informací iSportu se zajímá o dvacetiletého zadáka z Prahy. Kromě toho Slezané přivádí finského mládežnického reprezentanta a koukají se po posilách i do Karviné, nutně totiž potřebují zkvalitnit nejen defenzivu, ale i ofenzivu. Jedná se o příchodu střelce!
Georgios Kornezos nenahradil Emmanuela Uchennu ani procentem, příchod řeckého stopera, na kterého se v lednu osobně letěl do Atén podívat tehdejší kouč Pavel Hapal, se brzy ukázal jako absolutní propadák. V áčku už se s ním nepočítá, nadšení z něho nejsou ani v druholigové rezervě, a tak si Kornezos může hledat angažmá. Pokud tedy sedmadvacetiletého hráče někdo bude chtít...
Z pravonohých stoperů je v kádru ještě Michal Frydrych, jenž v únoru oslaví šestatřicet roků, a Matěj Chaluš. Zatáhnout do obranné řady se sice může univerzál Ondřej Kričfaluši a v béčku kvalitně pracuje s mladými talenty trenér Josef Dvorník, přesto chce sportovní úsek dlouhodobě pozici stopera se silnější pravou nohou posílit.
Podle informací iSportu je jedním z hráčů, o které se Baník zajímá,