Kuchta, Rrahmani i Birmančevič se zadrhli, Sparta se nebrání nabídkám. Ale bude o ně zájem?
Jejich forma – a zejména produktivita – zkopírovala sparťanský podzim. Lze to však také interpretovat v opačném gardu. Když se zadrhli Jan Kuchta, Albion Rrahmani a Veljko Birmančevič, Letenští začali ztrácet v lize, což – logicky – ovlivnilo také zranění kapitána Lukáše Haraslína. První tři však bezesporu spadají do skupiny hráčů, o nichž sportovní ředitel Tomáš Rosický pronesl: „Chybí jim dlouhodobá motivace.“ I proto se pánové dostávají mezi forvardy, kteří by mohli v zimě změnit dres. Bude o něj však zájem?
Ne, čísla nemají vůbec špatná. Jan Kuchta zapsal za první část ročníku devět tref a šest asistencí. Albion Rrahmani je na dvanácti zásazích, jedné přihrávce. Veljko Birmančevič má ve statistikách osm plus jedna.
Přesto byli zejména Birmančevič s Kuchtou v posledních týdnech trenérem Brianem Priskem výrazně upozaděni, spadli mezi pravidelně střídající hráče. Rrahamniho potkal stejný úděl během tří týdnů v září a listopadu. Ani u jednoho proto nelze říct: Má za sebou výborný podzim. „Bylo to pro mě trochu složité. Ale musím bojovat a v každém zápase se snažit udělat to nejlepší,“ vzkázal Rrahmani.
Právě on dal jediný gól Sparty v říjnovém derby (1:1), kdy Slavia brala na Letné bod všema deseti. Najednou uvadli Birmančevič s Rrahamnim (Kuchta se trápil už od přelomu srpna a září), začala doba, kdy se překlopily ligové síly i poměry.
Rázem je Slavia o sedm punktů před Spartou, navíc na jaře má velmi přívětivé vylosování, když hraje s rudými i Plzní na svém stadionu. Doma za podzim ztratila body pouze při dvou remízách. To sparťané na Letné zvítězili jen šestkrát z deseti pokusů.
„Co se stalo, mi ukázalo, že některým hráčům chybí dlouhodobá motivace být úspěšný a výkony opakovat. To pro nás nemůže být akceptovatelné. Jsou tam velké výkyvy,“ řekl Tomáš Rosický v rozhovoru pro Nova Sport. „To nás dělí od Slavie, která je konzistentnější. Hráči, na které se nejraději koukáme, třeba v Anglii, mají dlouhodobou motivaci. Ta může být jakákoliv. Dennodenní vítězství, trofeje, peníze… Proto jsou nejlepší, nestačí být jen dobrý hráč,“ láteřil.
Připomeňme případy z jeho kariéry. Rosický byl sice často zraněný, jenže