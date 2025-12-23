Trio KRB ve Spartě: start sezony s elánem, ale pak útlum... Kdy nastal bod zlomu?
Do sezony vpadli s elánem i kvalitou. Jenže postupně uvadli. Snížená produktivita se ostatně týká také kapitána Lukáše Haraslína, jeho však zabrzdilo zranění. Zato trojice, která měla Spartu číselně táhnout – tedy Jan Kuchta, Albion Rrahmani a Veljko Birmančevič – po dobrém startu přestala bodovat. I proto je Sparta v lize za Slavií o propastných sedm bodů. Více o situaci útočného tria čtěte ZDE >>>
Jan Kuchta (28)
Zápasy: 30
Minuty: 1766
Góly: 9
Asistence: 6
xG/na zápas: 7,61/0,39
Střely na zápas/na bránu: 2,2/41,9 %
Bod zlomu: 27. srpna, Riga–Sparta 1:0
Po utkání v Rize byli Jan Kuchta společně s Veljkem Birmančevičem voláni k zodpovědnosti. Podali nedobrý výkon, kritika uvnitř klubu byla velmi ostrá. Pro českého reprezentanta tím začalo období sucha. Před Rigou zvládl v deseti utkáních šest gólů a čtyři přihrávky, od té chvíle za dvacet startů jen bilanci 3+2. Postupně se stal na pozici ve středu útočného trojzubce až druhou volbou.
Albion Rrahmani (25)
Zápasy: 32
Minuty: 1959
Góly: 12
Asistence: 1
xG/na zápas: 6,46/0,3
Střely na zápas/na bránu: 2,7/44,8 %
Bod zlomu: 19. října, Slovácko–Sparta 0:0
V jednom z nejhorších duelů Sparty během podzimu byl stažen ze hry už v poločase. Na Slovácku působil podrážděně, viděl žlutou kartu za nesportovní chování. Přitom pár dnů předtím skóroval v derby, po osmnácti střetnutích byl na devíti brankách. V dalších čtrnácti dal jen tři, a to v sérii, když v posledních minutách rozhodl souboje na Artisu Brno a v Olomouci, poté se prosadil v Craiově.
Veljko Birmančevič (27)
Zápasy: 27
Minuty: 2147
Góly: 8
Asistence: 4
xG/na zápas: 7,52/0,32
Střely na zápas/na bránu: 1.76/52,4 %
Bod zlomu: 2. října, Sparta–Shamrock 4:1
Na konci září skóroval na Baníku, ocitl se v laufu. V dalším utkání proti Shamrock Rovers se však neprosadil a byl střídán. Od té doby strádal prakticky až do zimní pauzy. Zatímco do Shramrocku zvládli za třináct vystoupení osm branek a asistenci, od té doby se ve čtrnácti startech prosadil pouze třemi přihrávkami. Na konci podzimu před ním dostával přednost na pozici pravé desítky Ekvádorec John Mercado.