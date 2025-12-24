Baník vykupuje zpět perspektivního reprezentanta (20). Ale jak s ním naloží?
Nejen zkušení frajeři s mentalitou válečníků, kteří by pomohli Baník zachránit v lize jako před osmi lety, se nyní řeší na Bazalech. Podle informací webu iSport se Ostrava rozhodla zpátky vykoupit perspektivního mládežnického reprezentanta, jenž na podzim zaujal ve druhé lize. Je však pravděpodobné, že ho obratem prodá jinam, do Prostějova totiž měla přijít nabídka z ligy.
Baník si díky právu zpětného odkupu vykupuje zpátky svého odchovance Jana Harušťáka z Prostějova. Dvacetiletý obránce působil v druholigovém hanáckém klubu celý kalendářní rok 2025 od chvíle, co si jej z třetiligového Frýdku-Místku vytáhl do profesionálního fotbalu trenér Jozef Weber.