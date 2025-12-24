Nejzábavnější mužstvo podzimu: naivní Boleslav i školka ze severu. Karviná je jistota
Chance Liga má zimní pauzu, je proto prostor bilancovat, co nabídlo 19 dosud odehraných kol. Který tým na podzim nejvíc bavil fanoušky? Hodně gólů padalo v zápasech Mladé Boleslavi, ještě víc ale táhl jiný celek... Projděte si v anketě odpovědi redaktorů deníku Sport a webu iSport.
Pavel Šťastný
Karviná
Stoper Camara je dobrý příklad toho, proč Karviná tak moc baví. Nebojí se ani jako poslední hráč na vlastní půlce zariskovat, otočit se s balonem, dostat se do složité situace a pak z ní hezky vybruslit. A takových má trenér Jarolím v sestavě několik. Přidejte k tomu progresivního Krčíka, kreativního Samka nebo rychlíky Ayaosiho, Šiguta, Gninga a Singhateha. To je kombinace, která na podzim porazila Spartu (2:1).
Bartoloměj Černík
Karviná
Lze se divit? I přes změnu trenéra uprostřed podzimu bylo snad 90 % zápasů Slezanů skvělou podívanou. Odvážný styl, elitní dribléři na obou křídlech, až naivní snaha dát co nejvíce gólů. A nezastaví je ani horší hřiště, Karviná bavila i naposledy v Ďolíčku (3:0). Víc takových týmů!
Jonáš Bartoš
Karviná
Dostali šestku v Liberci, zároveň dali čtyři góly v zábavné přestřelce s Hradcem či v Mladé Boleslavi. Pátá podzimní příčka Karviné sluší, lidi baví chodit na hráče, jako jsou Šigut, Ayaosi nebo Camara. Zvládla odchod trenéra Hyského, ukáže se, jak s mužstvem zamává pravděpodobný zimní výprodej důležitých opor, o které se perou top české kluby.
Jiří Fejgl
Liberec
Samozřejmě, Karviná byla také velkým adeptem, stejně jako rozjetá Slavia, v první půlce sezony zase Sparta. Ale Liberec je prostě tak trochu seriálový hrdina. Výrazné postavy (Ondřej Kania, Jan Nezmar, Theo Gebre Selassie, Radoslav Kováč) a jejich školní družina, jak mladičký tým nazval záložník Petr Hodouš po remíze na Letné. Mateřská školka se však vzepjala, má druhou nejlepší obranu, pátý útok. Ataka pohárů je tady.
Petr Fantyš
Mladá Boleslav
Nejde jen o góly, i když i těch padlo v zápasech Středočechů jednoznačně nejvíc. Trenér Aleš Majer se snaží do českého fotbalu prorazit kombinační taktikou, každého soupeře chce přehrát fotbalově, drží míč a staví na vysokém množství krátkých přihrávek. V závěru podzimu po horším období přešel k pragmatičtějšímu stylu, ale základní principy zůstávají. Výsledky nejsou ideální, ale částečně „naivní“ boleslavský fotbal baví.
Michal Kvasnica
Karviná
Bez výraznějších hvězd na páté místo! Slezané jsou pro mě týmem podzimu po všech směrech. U jejich zápasů máte jistotu, že se budete bavit a uvidíte spoustu gólů. Fanoušci, choďte na stadion!
Radek Špryňar
Mladá Boleslav
Na jednu věc můžete vzít jed: ať se děje, co se děje, Boleslav pod trenérskou školou Aleše Majera bude hrát kombinační fotbal, šance budou na obou stranách a většinou vyhraje soupeř. Vůči Bolce je to trochu sarkastické tvrzení, ale ona byla dlouho tak moc naivní, až mě to vlastně bavilo… S koncem podzimu se začala rovnat. Jsem rád, že klubové vedení kouče podrželo. Nebývá to zvykem.
Daniel Fekets
Karviná
Není to jen záležitost podzimu, karvinské zápasy baví dlouhodobě. Po Slavii, Plzni a Spartě jsou Slezané nejčastěji skórujícím týmem, i oni ale hodně branek inkasovali. Fanoušci se královsky bavili třeba při duelech s Hradcem (4:3), v Mladé Boleslavi (4:2) nebo doma se Spartou (2:1). Na výsledcích MFK se ani nepromítlo, že Martin Hyský odešel za lepším. Marek Jarolím to zvládá parádně.
Michal Koštuřík
Karviná
Na zápasy Karviné se divák chodí bavit. Platilo to za éry Martina Hyského, na jehož práci plynule navázal Marek Jarolím. Rozdíl prakticky nepoznáte. MFK dál nabízí atraktivní podívanou, byť taky zažila slabší zápasy s nulovou potencí. Z ofenzivního rukopisu přirozeně vyskakují zajímaví jednotlivci – Denny Samko, Emmanuel Ayaosi, Samuel Šigut, Abdallah Gning, Rok Štorman, Dávid Krčík či Ebrima Singhateh. Klubu ze Slezska se dál vyplácí úzká kooperace se Slavií.