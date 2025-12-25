Předplatné

Objev podzimu: učitel z Kroměříže školil hlavně ze začátku, zaujal i liberecký Rakušan

Desítka, kterých ubývá: Mahmič je drzoun, díky němuž má Liberec TOP přechod do útoku • Zdroj: isport.cz
Michal Cupák je podle redaktorů Sportu největším překvapením podzimní části Chance Ligy
Záložník Marek Cupák (uprostřed) se stává osmou posilou Zlína, v rodné Kroměříži se živil i jako učitel
Samuel Šimek je jedním z největších překvapení podzimní části Chance Ligy
Ermin Mahmič slaví gól do sítě Karviné
Ermin Mahmič před zápasem Liberce v poháru
Letní přestupové období rozšířilo českou nejvyšší soutěž o několik zajímavých jmen. Kteří hráči vlétli do Chance Ligy ve velkém stylu? Největším překvapením se stal jednoznačně útočník Michal Cupák, jehož nejčastěji jmenovali v anketě redaktoři deníku Sport. Donedávna byl přitom spjatý především s provinční Kroměříží, vedle níž se ještě věnoval civilnímu zaměstnání. A co další nováčci? 

Jiří Fejgl

Samuel Šimek (Pardubice)

Odchovanec podepsal s klubem novou smlouvu, dostal se na velmi zajímavé podmínky. Je to logické, konečně prorazil do sestavy a ukazuje, že náznaky v minulých časech nelhaly. Fyzicky je nadupaný, sbírá míče, perfektně kope standardní situace, z přímého kopu skóroval na Spartě, po jeho rohu rozhodl derby Louis Lurvink. Ještě musí začít hrát více odvážně, jak se moderně říká, do kolma.

Jonáš Bartoš

Michal Cupák (Zlín)

Učitel tělocviku a matematiky píše ve Zlíně krásnou sportovní pohádku. Na ligový debut čekal až do 26 let, možná už ani nedoufal v opravdovou profesionální kariéru. Podzim zvládl bravurně – vyšvihl pět gólů a přidal tři asistence, podzim završil brankou při demolici Olomouce 5:0.

Pavel Šťastný

Angé N´Guessan (Liberec)

Není se čemu divit, že Liberec ho podepsal natvrdo po pouhém měsíci a půl na hostování. O něj bude brzy (a už vlastně je) pořádný zájem, majitel klubu Ondřej Kania na něm může stoprocentně vydělat slušné peníze. Francouzský stoper je velmi klidný na balonu, má dobrou rozehrávku a plus je, že obstál ve velkých zápasech proti Spartě, Slavii, Plzni a Baníku.

Radek Špryňar

Michal Cupák (Zlín)

Celý Zlín je objevem podzimu! Aby nepodceňovanější mužstvo ligy posbíralo 26 bodů, chvíli dokonce soutěž vedlo… To před startem podzimu nevymyslel vůbec nikdo, nebo jsem si toho aspoň nevšiml. Z kvalitní týmové souhry vylézají individuality, a tou největší se stal „švec“ Cupák. Jeho příběh je o to pozoruhodnější, že do léta učil na druhém stupni základní školy v Kroměříži.

Bartoloměj Černík

Michal Cupák (Zlín)

Bývalý třetiligový hráč a učitel má po konci podzimní části stejně bodů jako Vasil Kušej a více bodů než Lukáš Haraslín. To prostě nevymyslíte… Záložník Zlína navíc konstantně ukazuje, že nejde o falešnou formu. Je klíčový v presinku i tvorbě šancí, díky němu valí Ševci za záchranou.

Petr Fantyš

Ermin Mahmič (Liberec)

Letní posila z druhé rakouské ligy skočila do ligy hodně rychle a Mahmič okamžitě předvedl, že je schopný dělat velké věci. Extrémně zábavný a stále teprve dvacetiletý ofenzivní záložník měl velký podíl na úspěšném podzimním tažení Liberce, připsal si pět gólů, dvě asistence a už po pár měsících kolem něj krouží řada zájemců. Jeho strop je tak dost možná ještě daleko za českými hranicemi.

Michal Kvasnica

Michal Cupák (Zlín)

O jeho příběhu už bylo napsáno hodně, on však hrál opravdu neuvěřitelně dobře. Na podhrotové pozici připomíná běhavého Pavla Šulce. Pět gólů a tři asistence jsou odměnou za pracovitost.

Daniel Fekets

Michal Cupák (Zlín)

Pan učitel je nejen pro zlínské fanoušky naprostým zjevením. Snový debut v Chance Lize korunoval gólem už v prvním utkání proti Teplicím, další branku přidal o týden později se Slováckem. Celkem zapsal na podzim pět gólů a tři asistence, kauf z třetiligové Kroměříže se prostě povedl na výbornou. Na hřišti se Cupák dobře doplňuje s robustním útočníkem Stanleym Kanuem.

Michal Koštuřík

Michal Cupák (Zlín)

Ze třetí ligy mezi nejproduktivnější hráče nejvyšší soutěže. Velkolepý skok udělal během půl roku běhavý záložník, jehož si kouč Bronislav Červenka vytáhl po odchodu Davida Tkáče narychlo z Kroměříže. Původním povoláním učitel „vyučoval“ soupeře hlavně v první polovině podzimu, kdy střílel góly, nahrával na ně a neustálým pohybem táhl zlínskou ofenzivu. Když se na něj protivníci víc zaměřili, jeho produktivita (5+3) poklesla. Přesto byl pořád pro nováčka nepostradatelný.

Vítěz: Michal Cupák

Premiérový podzim v lize s bilancí 6+3? Klobouček… Zlínský učitel tělocviku z kroměřížské základky vtrhl mezi ligovou elitu v pozdějším věku, za to s větší vervou. Do profesionálního kolotoče naskočil z třetí ligy v Kroměříži. Místo toho, aby si užíval s kolegy letní prázdniny, zamířil na soustředění se Zlínem. Sám tomu dopředu možná nevěřil, ale obří skok zvládl. Na hřišti si počíná bez nervů, lehce, jako kdyby mezi českou elitu patřil dlouhé roky. Premiérové letní starty v Chance Lize proměnil v góly v Teplicích a proti Slovácku. Zůstává skromný, původního zaměstnání v pedagogickém sboru se vzdát nechce. Úžasný příběh, jaký rezonuje nejen mezi fanoušky ligového nováčka.

