Objev podzimu: učitel z Kroměříže školil hlavně ze začátku, zaujal i liberecký Rakušan
Letní přestupové období rozšířilo českou nejvyšší soutěž o několik zajímavých jmen. Kteří hráči vlétli do Chance Ligy ve velkém stylu? Největším překvapením se stal jednoznačně útočník Michal Cupák, jehož nejčastěji jmenovali v anketě redaktoři deníku Sport. Donedávna byl přitom spjatý především s provinční Kroměříží, vedle níž se ještě věnoval civilnímu zaměstnání. A co další nováčci?
Jiří Fejgl
Odchovanec podepsal s klubem novou smlouvu, dostal se na velmi zajímavé podmínky. Je to logické, konečně prorazil do sestavy a ukazuje, že náznaky v minulých časech nelhaly. Fyzicky je nadupaný, sbírá míče, perfektně kope standardní situace, z přímého kopu skóroval na Spartě, po jeho rohu rozhodl derby Louis Lurvink. Ještě musí začít hrát více odvážně, jak se moderně říká, do kolma.
Jonáš Bartoš
Pavel Šťastný
Není se čemu divit, že Liberec ho podepsal natvrdo po pouhém měsíci a půl na hostování. O něj bude brzy (a už vlastně je) pořádný zájem, majitel klubu Ondřej Kania na něm může stoprocentně vydělat slušné peníze. Francouzský stoper je velmi klidný na balonu, má dobrou rozehrávku a plus je, že obstál ve velkých zápasech proti Spartě, Slavii, Plzni a Baníku.
Radek Špryňar
Bartoloměj Černík
Petr Fantyš
Letní posila z druhé rakouské ligy skočila do ligy hodně rychle a Mahmič okamžitě předvedl, že je schopný dělat velké věci. Extrémně zábavný a stále teprve dvacetiletý ofenzivní záložník měl velký podíl na úspěšném podzimním tažení Liberce, připsal si pět gólů, dvě asistence a už po pár měsících kolem něj krouží řada zájemců. Jeho strop je tak dost možná ještě daleko za českými hranicemi.
Michal Kvasnica
Daniel Fekets
Michal Koštuřík
Vítěz: Michal Cupák
Premiérový podzim v lize s bilancí 6+3? Klobouček… Zlínský učitel tělocviku z kroměřížské základky vtrhl mezi ligovou elitu v pozdějším věku, za to s větší vervou. Do profesionálního kolotoče naskočil z třetí ligy v Kroměříži. Místo toho, aby si užíval s kolegy letní prázdniny, zamířil na soustředění se Zlínem. Sám tomu dopředu možná nevěřil, ale obří skok zvládl. Na hřišti si počíná bez nervů, lehce, jako kdyby mezi českou elitu patřil dlouhé roky. Premiérové letní starty v Chance Lize proměnil v góly v Teplicích a proti Slovácku. Zůstává skromný, původního zaměstnání v pedagogickém sboru se vzdát nechce. Úžasný příběh, jaký rezonuje nejen mezi fanoušky ligového nováčka.