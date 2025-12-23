Liga má třetí nejvyšší návštěvnost v historii. Kolik fanoušků vidělo v TV derby?
Aktuální sezona první fotbalové ligy má po podzimní části průběžně třetí nejvyšší návštěvnost v samostatné historii. Úvodních 19 kol sledovalo v hledištích celkem 958.920 diváků, což je v průměru 6309 fanoušků na utkání. Oproti podzimní části minulého ročníku to představuje navýšení o 141 příznivců na zápas. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.
Současný průměr by na konci ročníku vylepšil loňské číslo a byl by třetím nejlepším od rozdělení federace. Vyšší návštěvnost měly pouze sezony 2023/24 a 1996/97, před 29 lety se liga poprvé a zatím naposledy dostala přes sedm tisíc na utkání. K rekordu 7155 diváků na zápas tehdy výrazně přispěly i čtyřicetitisícové návštěvy na dnes již neexistujícím legendárním stadionu v Brně Za Lužánkami.
„Takto vysoká čísla jsou jasným signálem, že se z ligového fotbalu v Česku stal produkt, který fanoušky dlouhodobě baví a na stadiony se kvůli němu rádi vrací. I díky příchodu nových a silných majitelů se neustále zvyšuje kvalita soutěže, o čemž svědčí také úspěchy českých klubů v pohárové Evropě,“ uvedl obchodní a marketingový ředitel LFA Daniel Hajný.
„Pro ligu jsou podobná čísla nesmírně důležitá, protože potvrzují, že se daří dlouhodobou a systematickou prací, stejně jako neustálými inovacemi, budovat silnou a především stabilní fanouškovskou základnu, která se navíc postupně rozšiřuje. Velké uznání v tomto směru patří klubům, které vnímají práci s fanoušky jako jednu ze svých priorit,“ dodal Hajný.
Je přesvědčen, že liga v blízké budoucnosti překoná rekordní návštěvnost ze sezony 1996/97. „Nebojím se říct, že při současném zájmu o ligový fotbal se už nemusíme ptát, zda se tento rekord podaří překonat, ale spíše kdy,“ mínil Hajný.
„Když vidíme projekty a dlouhodobé plány jednotlivých klubů spojené s výstavbou nových nebo modernizací stávajících stadionů, ať už v Teplicích, Ostravě, Praze nebo Brně, jsem přesvědčený, že nejpozději během několika let budeme moci tento historický rekord oznámit,“ doplnil Hajný.
Nejvíc fanoušků chodí na Slavii
Nejlepší průměrnou domácí návštěvnost měla na podzim Slavia. Na zápasy lídra tabulky a obhájce trofeje do Edenu chodilo v průměru 18.311 diváků, plná kapacita stadionu je přitom jen zhruba o tisícovku vyšší. Na druhém místě figuruje Sparta s 17.088 fanoušky na utkání, následují Plzeň (8942) a Baník Ostrava (8064).
Slavia vévodí i statistice průměrného zaplnění hlediště, které dosahuje 95 procent. Druhá Sparta má zatím využitou kapacitu na 93 procent, třetí jsou Bohemians 1905 s 81 procenty a čtvrtá Plzeň se 77 procenty. V Edenu se sešla i dosud nejvyšší návštěva sezony, zářijový zápas Slavie s Karvinou sledovalo 19.309 diváků.
Aktuální sezona první ligy má zatím zároveň dosud nejvyšší sledovanost v historii, oproti minulému ročníku vzrostla o 23 procent. Soutěž vysílá placená televizní stanice Oneplay Sport. Nejsledovanějším zápasem podzimu bylo podle očekávání pražské derby mezi Spartou a Slavií, které si v říjnu pustilo více než 656 tisíc diváků.
Liga má nyní zimní přestávku, jarní část začne na přelomu ledna a února.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu