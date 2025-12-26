Brankář podzimu: klíčová postava Sigmy i gólman, kterému byste 37 let neřekli
Nebýt jejich zákroků, týmy by na tom v uplynulé části sezony byly podstatně hůř. Kteří gólmani se díky svým výkonům v odehraných kolech fotbalové Chance Ligy zařadili mezi nejlepší? I přes pokročilejší sportovní věk se náramně činil Jan Hanuš z Jablonce. Redaktory deníku Sport a webu iSport ale nejvíc ohromil mnohem mladší brankář. Kdo byl na podzim nejlepší? Podívejte se na výsledky ankety.
Jiří Fejgl
Jan Koutný (Olomouc)
Kdyby nebylo posledního výplachu ve Zlíně, má Sigma nejlepší obranu v lize. Mladý gólman na tom má zásadní zásluhu. V minulé sezoně se obouchal, ano, také chyby ho ponaučily, nyní je opora. Až do průšvihu proti Ševcům vedl statistiku chycených gólů, podle dat měl dostat o téměř pět branek více (nakonec spadl na jednu). Olomouci se jednoznačně vyplatila trpělivost, kterou reprezentanta do jedenadvaceti let obdařila.
Jonáš Bartoš
Jan Hanuš (Jablonec)
Kvalitních gólmanů najdeme v lize hodně, ale v mých očích šlo o jasnou volbu. Za podzim vychytal nejvíc čistých kont (9), v pokročilejším sportovním věku se dostal na svůj brankářský vrchol. Jablonci v mnoha zápasech pomohl důležitými zákroky, chybuje jen minimálně. Navazuje na minulou sezonu a výkonnostně předčil Petera Vindahla či Martina Jedličku.
Pavel Šťastný
Jan Koutný (Olomouc)
Statistiky mu výrazně zhoršil poslední průšvih ve Zlíně (0:5). Za něj absolutně nemohl, vina padá na jiné hlavy. Jednadvacetiletý gólman se právem stal neotřesitelnou jedničkou Sigmy, která má i díky němu druhou nejlepší ligovou defenzivu. Postupně roste, vyvaruje se viditelným chybám a patří mezi top ligové gólmany. Konkurují mu Hanuš z Jablonce nebo Zadražil z Hradce Králové.
Radek Špryňar
Matouš Trmal (Teplice)
Na začátku předváděl v teplické brance prapodivné kousky, ale od pátého kola byl výtečný. Je to přesně typ gólmana, co umí na čáře předvést výjimečné věci. Líbí se mi, jak je přesvědčený, že je skvělým gólmanem. Sebevědomí bezpochyby patří k nejlepším, a mezi ně se Trmal řadí. I proto jsou Skláři s velmi mladým týmem překvapivě zakousnutí v prostřední skupině.
Bartoloměj Černík
Jan Koutný (Olomouc)
V posledním utkání roku tahal z brány míč pětkrát, ale šlo o anomálii za neuvěřitelným podzimem. Extrémně rychlý na čáře i solidní nohama. Přehlíží se také, jak pomáhá Sigmě ve vzduchu. Při pomyšlení, že na vrcholu kariéry bude až za deset let, nelze než smeknout klobouk.
Petr Fantyš
Jan Koutný (Olomouc)
Podobný vliv jako Vašulín vepředu měl na hru Olomouce i Jan Koutný vzadu. Sigmu dlouho držela nahoře právě defenziva vedená jedničkou české jednadvacítky a nebýt závěrečného výprasku 0:5 ve Zlíně, ovládl by prakticky veškeré gólmanské statistiky. I tak si udržel průměr pod jeden inkasovaný gól na zápas, vychytal sedm nul a předvedl řadu klíčových zákroků v důležitých momentech.
Michal Kvasnica
Jan Koutný (Olomouc)
Jednička reprezentační jednadvacítky roste ve fakt kvalitního gólmana. Sigmu vytáhlý blonďák držel celý podzim, nic na tom nezměnil ani debakl ve Zlíně. Oproti loňsku působí velmi jistě.
Daniel Fekets
Jan Hanuš (Jablonec)
Jablonecká stálice nestárne. Když sledujete některé Hanušovy zákroky, sedmatřicet let byste mu ani zdaleka netipovali. Devíti vychytanými nulami z devatenácti odehraných zápasů vévodí brankářským statistikám, Severočechy držel hned v několika duelech. Třeba nedávno na Baníku, kde byl Kozlův tým pod tlakem. Hanuš ale bránu zamkl a právem se stal nejlepším hráčem zápasu.
Michal Koštuřík
Adam Zadražil (Hradec Králové)
Hradecká opora, anebo olomoucký objev Jan Koutný, reprezentant U21? Oba na podzim čapali nadstandardně a vlastně překvapili všechny. Pětadvacetiletý Zadražil se nekompromisně ujal pozice jedničky Horejšova celku, vychytal pět nul a působil v bráně sebejistě. Až tak, že se o něm začalo mluvit v souvislosti s přestupem, a to do Sparty či zahraničí. Nastoupil do všech devatenácti zápasů a připsal si největší počet zákroků v soutěži (68).
Vítěz: Jan Koutný
Ve své druhé ligové sezoně se vyšvihl mezi elitní gólmany soutěže. Hovoří za něj čísla: sedm vychytaných nul, 4. nejvyšší úspěšnost zákroků, před závěrečným výplachem ve Zlíně (0:5) dokonce chytal v týmu s nejmenším počtem inkasovaných gólů v lize. Téměř dvoumetrový gólman obsadil také pozici prvního brankáře v reprezentační jednadvacítce pod Michalem Bílkem. Pro Sigmu jde o borce s mimořádnou perspektivou. A s nadsázkou musíme zmínit ještě jedno vtipné plus: otec je fanouškem Ligy naruby, nechyběl na natáčení v Olomouci: Děkujeme!