Karviná oznamuje změny v kádru: Gning odejde do Baníku, Ayaosi (asi) zůstane
Před odchodem k vánočním stromečkům se Karviná snaží uklidnit své fanoušky. Úspěšný klub, kterému po podzimu patří senzační pátá příčka v Chance Lize, se vyjádřil k možným masivním zimním změnám v kádru. Kromě stopera Dávida Krčíka (26), kterého už oficiálně představila Plzeň, je na odchodu Abdallah Gning (27). Baník u senegalského útočníka aktivoval výstupní klauzuli. Půl roku před koncem smlouvy může tým opustit také Ebrima Singhateh (22), podle informací webu iSport může zamířit do Jablonce. To by ale mělo být všechno. „Žádné další hráče uvolňovat nebudeme,“ zdůraznilo vedení Karviné, že k lednovému výprodeji nedojde.
Co úterní vyjádření Karviné znamená? Pro jarní část by měl v týmu zůstat také křídelník Emmanuel Ayaosi (21), o kterého se eminentně zajímala Plzeň. Hráč už měl být se západočeským klubem domluvený na podmínkách, zajímat se o něj ale měly i Slavia a Sparta, jednání se komplikovala.
Do Plzně už přestoupil slovenský stoper Dávid Krčík (26), ve Viktorii podepsal smlouvu na 3,5 roku. Západočeský klub usilovně pracuje na dalších posilách, ve chvíli, kdy nejspíš padla možnost získat Ayaosiho, se přeorientuje jiným směrem.
Dalším, kdo Karvinou opustí, je útočník Abdallah Gning (27). „Při letním příchodu senegalského útočníka byla ze strany hráče i jeho agenta striktní podmínka na vložení výstupní klauzule do smlouvy. Tuto klauzuli nyní hráč společně s Baníkem Ostrava aktivovali. Ještě před dvěma týdny hráč nijak nenaznačoval úmysl odejít,“ vysvětlila v klubovém prohlášení Karviná.
Gning po štaci v druholigové Vlašimi, třech sezonách v Teplicích a úspěšnému podzimu v Karviné (6+2) zamíří do Baníku, kde by měl pomoct tradiční značku udržet v lize. Výstupní klauzule se podle informací webu iSport má pohybovat okolo 20 milionů korun.
Třetím a zřejmě posledním důležitým hráčem, který v zimě odejde, je křídelník Ebrima Singhateh (22). „Nabídli jsme mu prodloužení smlouvy, ale hráč nás prostřednictvím svých agentů informoval, že smlouvu, která mu končí 30. června 2026, neprodlouží,“ uvedlo vedení Karviné. Šikovný hráč by mohl zamířit k Luboši Kozlovi na sever do Jablonce.
V kádru hornického města se najdou i další zajímaví hráči, ty už ale klub uvolňovat nechce. „Chceme zdůraznit, že výše zmínění dva hráči byli jedinými členy kádru, kteří měli ve svých smlouvách výstupní klauzule. Všichni ostatní kmenoví hráči jsou pod řádnými profesionálními kontrakty. Vedení klubu jasně deklaruje, že pro jarní část sezony nebude uvolňovat žádné další klíčové hráče,“ zmínilo vedení Karviné.
Prohlášení MFK Karviná k aktuálním hráčským změnám:
Vedení klubu MFK Karviná se rozhodlo reagovat na množící se zavádějící zprávy a spekulace ohledně odchodů některých hráčů A-týmu. Naším cílem je poskytnout fanouškům i partnerům transparentní informace o aktuální situaci.
- Přestup Dávida Krčíka do FC Viktoria Plzeň: Dávid Krčík v našem klubu působil čtyři sezony a odvedl zde vynikající práci. Přestože jeho smlouva obsahovala výstupní klauzuli (finanční částka, za kterou hráč může odejít do jiného klubu bez našeho souhlasu), proběhla mezi MFK Karviná a FC Viktoria Plzeň velmi seriózní a korektní jednání. Výsledkem je standardní dohoda o přestupu, která respektuje přínos hráče pro náš klub, i jeho ambice v dalším kariérním růstu.
- Odchod Abdallaha Gninga do FC Baník Ostrava: Situace kolem Abdallaha Gninga vyžaduje upřesnění. Při letním příchodu senegalského útočníka byla ze strany hráče i jeho agenta striktní podmínka na vložení výstupní klauzule do smlouvy. Tuto klauzuli nyní hráč společně s Baníkem Ostrava aktivovali. Ještě před dvěma týdny hráč nijak nenaznačoval úmysl odejít...
- Stabilita a posílení kádru: Chceme zdůraznit, že výše zmínění dva hráči byli jedinými členy kádru, kteří měli ve svých smlouvách výstupní klauzule. Všichni ostatní kmenoví hráči jsou pod řádnými profesionálními kontrakty. Vedení klubu jasně deklaruje, že pro jarní část sezony nebude uvolňovat žádné další klíčové hráče. Výjimkou je pouze Ebrima Singhateh, kterému jsme nabídli prodloužení smlouvy, ale hráč nás prostřednictvím svých agentů informoval, že smlouvu, která mu končí 30. června 2026, neprodlouží.
Zároveň chceme fanoušky ujistit, že na odchody aktivně reagujeme. V tuto chvíli intenzivně pracujeme na doplnění kádru tak, aby kvalita týmu pro jarní část sezony 2025/2026 zůstala zachována a odchozí hráče jsme minimálně plnohodnotně nahradili. O nových posilách budeme informovat v nejbližších dnech prostřednictvím klubových informačních kanálů.
Děkujeme našim fanouškům za podporu a věříme, že společně zvládneme jarní odvetnou část úspěšně.
Vedení MFK Karviná, a.s.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu