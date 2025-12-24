Předplatné

Trpišovský prodloužil se Slavií: ve smlouvě je opce na tři roky. Upsali se i asistenti

Chance Liga
Fotbalový trenér Jindřich Trpišovský podepsal se Slavií novou smlouvu a bude trenérem úřadujícího mistra Chance Ligy až do roku 2029. Součástí kontraktu je opce na další tři roky. Stejně dlouho budou v pražském klubu pokračovat i asistent Zdeněk Houštecký a kouč brankářů Štěpán Kolář. Sešívaní to oznámili na Štědrý den na svém webu. O trenérově prodloužení kontraktu ovšem už v říjnu informoval web iSport.

Jindřich Trpišovský ve Slavii působí od roku 2017, kdy na lavičce červenobílých nahradil odvolaného Jaroslava Šilhavého. Pražané od té doby získali čtyři mistrovské tituly a čtyřikrát vyhráli domácí pohárovou soutěž.

„V podstatě to znamená, že každý rok přibyla jedna trofej, což je mimořádný počin. Přál bych si, aby nastavené tempo pokračovalo. Tedy minimálně jeden ligový titul za dva roky a jeden domácí pohár za dva roky,“ uvedl předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík.

Klub s realizačním týmem s předstihem prodloužil smlouvu o tři a půl roku. Kontrakt trenéři podepsali podle Slavie už v minulém týdnu ve čtvrtek v Žižkovské věži.

„Je to pro nás všechny odměna, také obrovský závazek,“ řekl Trpišovský. „Závazek k tomu, abychom v práci pokračovali tak, jako jsme ji dělali v předchozích osmi letech. Přeju si, aby naše práce dál přinášela radost, sportovní úspěchy, trofeje a samozřejmě také rozvoj hráčů,“ doplnil devětačtyřicetiletý kouč, který v nejvyšší soutěži vedl také Liberec a předtím působil v druholigové Viktorii Žižkov.

Podle zjištění iSportu byl Trpišovský dohodnutý na nové smlouvě se Slavií již v říjnu. Nicméně jednání se táhla několik měsíců. Dlouho se rovněž dotahovala situace u zbytku realizačního týmu, pro který trenér požadoval zvýšení platu.

Trpišovského současný tým po podzimní části vede ligovou tabulku se sedmibodovým náskokem před Spartou a zatím bez porážky směřuje za obhajobou titulu. Na výhru naopak Slavia čeká v hlavní fázi Ligy mistrů, kde v dosavadních šesti zápasech dosáhla na tři remízy a před závěrečnými dvěma zápasy má čtyřbodovou ztrátu na postupové pozice.

