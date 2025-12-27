Nejlepší exekutor standardek: sparťanský elegán i slavný jmenovec. Vyhrála posila Plzně
Fotbalová Chance Liga před Vánocemi ulehla k několikatýdenní pauze. Web iSport přináší anketu mezi redaktory, nyní se podíváme na nejlepšího exekutora standardních situací v podzimní části. Alespoň jeden hlas dostalo celkem sedm hráčů, z toho dva se v hlasování objevili dvakrát. Jeden je ze Sparty, druhý v létě dorazil do kádru plzeňské Viktorie. Projděte si v anketě odpovědi redaktorů deníku Sport a webu iSport.
Jiří Fejgl
Michal Bílek (Teplice)
Jen dva góly ze šesti dal ze hry, další přidal ze tří penalt a jednoho přímáku. Trefil se na Dukle, kde se podobně prosadil také v minulém ročníku. Standardní situace prostě zvládá, ostatně s jeho jménem ani nelze jinak. Jmenovec a nynější trenér jednadvacítky byl jejich velmistr, což potvrzoval také v teplickém dresu. Jeho následovníka pronásleduje snad jen zahozený pokutový kop z posledního kola, proti Slovácku překopl.
Jonáš Bartoš
Lukáš Haraslín (Sparta)
Všichni vědí, kam pálí nejraději, obalovačku na zadní tyč si může nechat patentovat. Používá ji při hře, kdy si navádí balon z levé strany, tuze rád ji zkouší i při standardkách. Haraslín také velmi dobře kope rohy či nebezpečné centry ze stran, z čehož Sparta na podzim často těžila. Pokud drží letenský kapitán zdravý, jde o hráče evropského formátu.
Pavel Šťastný
Kaan Kairinen (Sparta)
Finský elegán s výbornou levou nohou, možná jednou z nejlepších mezi všemi ligovými hráči. Je to hlavně on, díky němuž je Sparta úspěšná ve standardních situacích. Chválu na něj směřoval také obránce Filip Panák po trefě na Baníku (3:0): „Když to kopne dobře, je to pro nás jednoduché. Velká část gólu jde za ním.“ Ano, má velkou kvalitu.
Radek Špryňar
Muhammed Cham (Slavia)
Já vím, že na hřišti moc nepobyl. Rakušan potřebuje čas na zapracování, pochopení všech zákoutí náročné herní šablony Slavie, ale jakmile se postavil k míči a z kroku poslal míč ze standardky do vápna, vždycky vytáhl skvost. Cham má skvělou techniku kopu, umí tvrdě udeřit do míče a trefovat nebezpečné zóny.
Bartoloměj Černík
Kaan Kairinen (Sparta)
V levačce to vždy měl, ale tuto sezonu prodává své schopnosti na elitní úrovni. Z rohu i přímých kopů má v zásobě hned několik typů rozehrávky, bez kterých by nově vypilované signály a náběhy byly k ničemu. Vše se potkalo a Sparta má ze standardek nejvíc branek i šancí.
Petr Fantyš
Tomáš Ladra (Plzeň)
V této disciplíně vynikal už v Mladé Boleslavi a skvělou techniku kopu z místa si přenesl i do nového angažmá. Proti Pardubicím si připsal hned dvě asistence z rohů a v bláznivém duelu se Slavií skóroval z přímého kopu z velké dálky (pravda, po chybě gólmana Staňka, ale i tak trefil míč výborně). Fantastickou pravačkou dokáže dát míči velkou razanci a zůstat přitom velmi přesný.
Michal Kvasnica
Rok Štorman (Karviná)
Přes zeď, kolem zdi, jakkoli. Jednadvacetiletý Slovinec při zahrávání přímých kopů baví, je vidět, že má tuto disciplínu nadrilovanou. Výhodou Karviné je, že kromě něj má i leváka Jiřího Fleišmana.
Daniel Fekets
David Planka (Baník)
V prachbídném období byl nejlepším hráčem Baníku. Vynikal v každém zápase, ať už jej trenéři postavili do středu zálohy nebo třeba na křídlo. V posledním podzimním utkání s Pardubicemi se ukázalo, jak je pro Slezany nepostradatelný. Kvůli zranění zad nenastoupil, Ostrava bez něj padla 1:4. David Planka je platný i při standardních situacích, pravačkou to umí zaobalit jako málokdo.
Michal Koštuřík
Tomáš Ladra (Plzeň)
Zaujme vlasovým přelivem i tím, jak díky dobré kopací technice zahrává standardky. Import z Mladé Boleslavi se v nadupaném kádru Plzně chytl, byť na něm hra vyloženě nestojí. Patřil k hráčům s největší minutáží v týmu, věřil mu Miroslav Koubek i jeho nástupce Martin Hyský. Z přímého kopu dal z velké dálky gól Slavii, když nachytal brankáře Jindřicha Staňka. Na tyto situace (i rohy) bývá první volbou Viktorie.
Vítěz: Tomáš Ladra
Když má balon na noze chlapec s melírem na hlavě, gólmani vyhlašují stav nebezpečí. Třeba jako proti Slavii, když nachytal Jindřicha Staňka tvrdou pumelicí z přímého kopu. Z místa, odkud by jiní exekutoři spíš centrovali a řešili situaci úplně jinak. Ladra velmi slušně kope rohy, v plzeňských standardech přibývá signálů a nacvičených kombinací. Pod Miroslavem Koubkem se po příchodu z Mladé Boleslavi hledal, v druhé polovině podzimu už šly výkony viditelně nahoru, nakoukl i do národního týmu. S Ladrou si chcete balon ťuknout v mezihře, zvládá kombinační, celoplošný fotbal. Horší je to s agresivitou v boxu, potřeboval by se cpát do zakončení ještě častěji.