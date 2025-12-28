Nejlepší driblér: rychlonohý Gambijec i trefa Bohemians. Sparťan jako hráč z top ligy
Chance Liga před Vánocemi ulehla k několikatýdenní pauze. Web iSport přináší anketu mezi redaktory, nyní se podíváme na nejlepšího dribléra v podzimní části. Mezi hlasy se objevili hráči Jablonce, Karviné, Liberce či Sparty, naopak úplně chyběl slávista Vasil Kušej. Vítězem se stal ale velký objev z Bohemians, který dostal tři hlasy. Projděte si v anketě odpovědi redaktorů deníku Sport a webu iSport.
Jiří Fejgl
Alexis Alégué (Jablonec)
Je radost se na něj dívat. Vždyť i gólman Antonín Kinský, jenž se s ním potkal při angažmá ve Vyškově, básnil o jeho technice ve stylu: „Ve Slavii byste těžko hledali takového dribléra.“ Alexis Alégué navíc přidává i čísla, i když střelecky na tom není tak dobře jako v minulém ročníku. Záhada je, proč - při vší úctě k Jablonci - nepůsobí ve větším klubu, možná i jiné soutěži. Je prostě tvrdohlavý, to se o něm moc dobře ví…
Jonáš Bartoš
Vlasij Sinjavskij (Bohemians)
Pro Bohemians neskutečná letní přestupová trefa. Na estonského krajního beka se báječně kouká. Neustále se snaží chodit do přečíslení, vyžívá se ve hře jeden na jednoho a dostává tím do šancí své parťáky na hřišti. Být o pár let mladší, určitě po něm v zimě sáhne jeden z velkých českých klubů, podobných levých obránců je v lize těžký nedostatek.
Pavel Šťastný
Emmanuel Ayaosi (Karviná)
Bez debat jde o jeho průlomovou sezonu, kterou nemusí v Karviné ani dohrát. A ne kvůli tomu, že dal pět gólů a třikrát asistoval. Je toho u něj na obdiv daleko víc. Z mého pohledu kromě rychlosti také driblink. V jeho úspěšnosti mu patří čtvrtá pozice, před ním se nacházejí sparťan Haraslín, Owusu z Baníku a Trávník ze Slovácka.
Radek Špryňar
Vlasij Sinjavskij (Bohemians)
Angažmá ve Vršovicích mu neskutečně sedlo. Z batohu vybalil i dovednost, kterou dosud trochu schovával, a to výtečné vedení míče a chytré způsoby, jak zvládat souboje jeden na jednoho. Silné nohy, rychlá vlákna a hlava plná nápadů. Pro takové hráče mám slabost. V první polovině podzimu bych volil Vasila Kušeje, po devatenácti kolech musím ukázat na Vlasije Sinjavského.
Bartoloměj Černík
Lukáš Haraslín (Sparta)
Když dostane balon na nohu, budou se dít věci. Všichni to tuší, ale málokdo Slováka umí zastavit. Ať už je to klička doprava, zaseknutí doprava, nebo vybruslení z malého prostoru, Haraslín se chová jako hráč z top ligy. Kdyby dotáhl víc akcí do gólu, už dávno v Česku není.
Petr Fantyš
Ebrima Singhateh (Karviná)
Rychlonohý Gambijec patřil mezi ozdoby ligy. V přepočtu na 90 minut se pokoušel přejít jeden na jednoho nejčastěji ze všech hráčů v lize a měl i velmi dobrou úspěšnost. Přibrzdil ho trest za červenou kartu a následně také zranění, ale i tak jde o klíčového muže karvinské jízdy. Jeho hlavní předností je přitom právě rychlost a šikovnost při vedení míče, kterým ničí obrany soupeřů.
Michal Kvasnica
Vlasij Sinjavskij (Bohemians)
U křídel jsme na technické finesy zvyklí, patří to k nim. Ale že bude možná úplně nejzábavnějším hráčem půlsezony bek z Bohemians? Milé překvapení. Jestli Ďolíček opustí, „klokany“ čeká baráž.
Daniel Fekets
Ebrima Singhateh (Karviná)
Málokterý fotbalista má v Chance Lize podobné zrychlení s míčem. Když má Ebrima Singhateh den, umí být k nezastavení, podobně jako jeho karvinští kumpáni Emmanuel Ayaosi nebo Abdallah Gning. Ne nedarmo se o Singhateha zajímá kupříkladu Jablonec. Potřebuje však zlepšit disciplínu, kromě dvou žlutých karet byl na podzim i vyloučen. Nervy neudržel v souboji se Zlínem.
Michal Koštuřík
Ermin Mahmič (Liberec)
Další produkt sympatické liberecké cesty, která znamená přísun nadějných zahraničních mladíků do Slovanu. Práce s rakouským rychlíkem a technikem není lehká, nejde prý o bezproblémového jedince. Nicméně trpělivost se kouči Radoslavu Kováčovi vyplácí, z Mahmiče je po patnácti utkáních (5+2) v Chance Lize na trhu horké a drahé zboží. Slovan pro něj nebude konečnou stanicí. Ve dvaceti letech se před ním otevírají větší obzory.
Vítěz: Vlasij Sinjavskij
Blonďaté vlasy drží úzká čelenka. To aby estonskému reprezentantovi nevadila bujná kštice v proplétání se hustým lesem. Jakmile má den, dovolí si na každého. Prudký pohyb doprava, doleva a protivník vyděšeně kouká na chlápka s posvátným hokejovým číslem devětadevadesát. V soubojích jeden na jednoho je extrémně silný. I proto, že míč má neustále přilepený u nohy. Podzim v Bohemians vyšel devětadvacetiletému hráči úžasně. Až natolik, že se na něj u Jaroslava Veselého vyptával Jindřich Trpišovský. Mnohem reálnější je však odchod do Pardubic, jenže vrcholný management Klokanů prý určil cenovku 30 milionů korun. „Pokud ho prodáme, bude to drahé,“ usmál se kouč Bohemians. Aby ne, po takovém podzimu.