Flop podzimu: Nejde vybrat jinak. Desetkrát podtržená pětka a propad, jakému se nechce věřit
Redaktoři Sportu ve velké anketě po podzimní části Chance Ligy udělili i jednu anticenu - koho označili za flop devatenácti odehraných kol? Na výběru se jednomyslně shodli, ačkoliv před sezonou by tuto volbu asi čekal málokdo...
Jiří Fejgl
Tomáš Galásek (Baník)
Jako miláček národa baníkovského měl pozvednout upadající mužstvo. Teď to zní jako vtip. V šesti z osmi utkání pod ním tým neskóroval, přesvědčil snad jen s podobně zoufalou Duklou. Trenér šiboval s hráči, kupříkladu s Ondřejem Kričfalušim či Michalem Kohútem. Problém však nejde jen za ním, nýbrž za celým sportovním vedením. Baník získal talenty, ale postavit boj o život na dvacetiletém Davidu Plankovi (a dalších) je bláhovost.
Jonáš Bartoš
Baník
Desátý rok pod majitelem Václavem Brabcem je pro ostravský klub čirá katastrofa. Z příslušníka absolutní české elity se během jednoho roku stal silný adept dokonce na přímý sestup. Mužstvo i přes odchod klíčových opor z úspěšné minulé sezony patří kvalitou úplně jinam, přes zimu se musí nutně zmobilizovat.
Pavel Šťastný
Baník
Až se tomu nechce věřit, kam se Baník propadl. Sportovní vedení klubu prodalo v létě Šína, Riga, Ewertona a Prekopa, zároveň nepřivedlo včas adekvátní náhrady a momentálně směřuje už ke druhé trenérské výměně v této sezoně. Hodně věcí je špatně, a přitom naděje na výrazné zlepšení během jara nejsou úplně vysoké. Hra o záchranu znamená prostě mega průšvih.
Radek Špryňar
Baník
Sportovní vedení Baníku, stejně tak majitel Václav Brabec, si zaslouží desetkrát podtrženou pětku. Rozprodat tým, je jedna věc. Nesehnat náhradu, je věc druhá. Takhle se fotbal nedá dělat. Přece není možné, aby se klub věhlasu Baníku během půlroku propadl ze třetí figury na předposlední flek… Osobně to považuji za velikou amatéřinu celého vedení. Stejně tak angažování Tomáše Galáska. Špatná rozhodnutí střídala ještě horší. Jen by mě zajímalo, kdo nese za ostudný podzim odpovědnost a zda se k ní někdo přihlásí… Hádám, že bude ticho po pěšině.
Bartoloměj Černík
Baník
Nejde vybrat jinak. Byť v kontextu letního přestupního období možná předvedenou hrou více zklamala Sigma, to, co se děje v Ostravě je přímo neuvěřitelné. Od nejvyšších kanceláří po hřiště. Momentum, které si klub pár let budoval, je pryč během jednoho půl roku. Velká ostuda.
Petr Fantyš
Baník
Nejde ukázat na nikoho jiného. Absolutně nepřipravené letní přestupové okno, výsledková krize, další nejasné kroky u výběru nového trenéra (který rozhodně nevyšel dobře) a ostravská euforie se za pár měsíců přehoupla v totální bídu. Část viny míří za hráči i za trenérem Galáskem (a před ním Hapalem), ale největší problém bych hledal na vyšších patrech. Majitel a sportovní úsek zde totálně selhaly.
Michal Kvasnica
Baník
Je super, že se výhledově klub přesune na nové Bazaly, ale pokud nezačne být lépe řízený, zahraje si na moderním stadionu druhou ligu. Co management předvedl v posledních měsících, je nebetyčná ostuda.
Daniel Fekets
Baník
Jak by v Ostravě rok 2025 hodnotili? Jako na horské dráze. Radost a euforii vystřídal smutek, vztek i zklamání. Na jaře Baník bojoval o předkolo Ligy mistrů, jenže o víc než půl roku později vrávorá nad propastí. Poslední není jen díky lepšímu skóre. Vedení Baníku v létě neposílilo adekvátně, odchody Tomáše Riga, Ewertona, Matěje Šína a Erika Prekopa byly pro fungující tým fatální.
Michal Koštuřík
Baník
Kdo jiný…Baník se během pár měsíců propadl někam, kde už nikdy neměl být. Víceméně úplně na dno, před posledním Slovácko ho drží jen o gól lepší skóre. Klub se po relativně úspěšné letní prezentaci v evropských pohárech rozhodl prodat opory Šína, Prekopa, Ewertona a Riga, nahradit je nedokázal. Do toho měnil trenéry, po Hapalově konci neuspěl na těžké štaci Tomáš Galásek. Ano, třetí celek minulého ročníku hraje na jaře reálně o záchranu. A nikdo mu ji nedá zadarmo.
Vítěz anticeny Flop podzimu: Baník
Polibky na tvář majitele Václava Brabce od nového trenéra Tomáše Galáska aktuální Baník nespasí. Liga nepamatuje takový sešup klubu, který se ještě před rokem hrdě přiřadil k české elitní trojce. Naprosto právem, sezonu ostravský celek završil na bronzové pozici. Současná realita? Baník po letním výprodeji prohrál šest z posledních osmi podzimních zápasů, vrcholem zmaru byla rozlučka 1:4 s Pardubicemi. Klub hledá gólového útočníka, soulad mezi vedením, fanoušky a vizí, jakou se hodlá v následujícím období vydat. Realita je krutá, ale hrdou organizaci čeká po deseti letech pod majitelem-srdcařem nevyzpytatelný boj o holé udržení v lize.