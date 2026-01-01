Nejvýraznější cizinec: TOP posila Bohemians i hráč, kvůli němuž si ve Slavii drbou hlavu
Zahraniční hráči mají v Chance Lize stále větší role, hodně na ně sází nejen Sparta, Slavia a Plzeň. Který cizinec byl během ligového podzimu nejvýraznější a jeho výkony nejvíc zaujaly redaktory Sportu? Rozhodovalo se mezi Estoncem a Bosňanem...
Jiří Fejgl
Vlasij Sinjavskij (Bohemians)
Čekali jste to? Vždyť i jeho přesun ze Slovácka do Bohemians proběhl tak trochu utajeně. Estonec přijal nabídku, protože mu trenér Jaroslav Veselý slíbil post levého beka, ne křídla, na kterém nastupoval. Ze spodnějšího postavení může více rozvinout své běžecké i dribrélské dovednosti, které předváděl celý podzim. Zapsal čtyři asistence, o exkluzivní gól na Spartě ho připravil VAR.
Jonáš Bartoš
Amar Memič (Plzeň)
Druhý nejlepší asistent ligy a jeden z nejrychlejších hráčů celé soutěže. Fyzicky skvěle vybavený, na podzim zvládl obří porci zápasů na domácí scéně i v Evropě, vynikal pod Miroslavem Koubkem i Martinem Hyským. V bosenském dresu sní o účasti na mistrovství světa, v létě na něj mohou chodit lukrativní nabídky z nejlepších evropských lig.
Pavel Šťastný
Vlasij Sinjavskij (Bohemians)
Důvod je zřejmý – o jeho výkonech se mluvilo prakticky po každém ligovém kole. Byl stabilní, velmi nadstandardní a pro Bohemians naprosto zásadní. Nabízí se říct, že jde asi o nejlepší klubovou posilu za poslední roky. A je otázka, jestli ji přes zimu udrží v kádru. Vždyť se na blonďatého Estonce údajně během podzimu vyptával také trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie.
Radek Špryňar
Amar Memič (Plzeň)
Ve Slavii si drbou hlavu ještě víc, že před rokem prohráli s Plzní souboj o bosenského záložníka. Viktorii se obrovsky vyplatil. Měl jistou pozici za trenéra Koubka, stejně tak za nástupce Hyského. Má rychlost, drajv, energii na posledních třiceti metrech, taky umí vytáhnout neobyčejná řešení. Memič je cizinec, co mě v lize dlouhodobě nejvíc baví.
Bartoloměj Černík
Amar Memič (Plzeň)
Díky jeho výtečné češtině se možná už na jeho bosenský pas zapomíná. Ale agilní krajní hráč udělal další pokrok, jak pod Miroslavem Koubkem, tak pod Martinem Hyským. V Plzni s ním počítají na křídle i na beku, on se odměňuje elitními čísly. Stále hráč s evropským potenciálem.
Petr Fantyš
Vlasij Sinjavskij (Bohemians)
Nevýrazný podzim v Ďolíčku rozsvítil jeden muž. Jednoznačně nejlepší hráč „klokanů“ podával nadstandardní výkony v každém zápase. Patřil mezi nejlepší dribléry ligy, na levé straně hřiště ničil krajní obránce soupeře a neustále zásoboval spoluhráče skvělými přihrávkami do nebezpečných prostorů. Připsal si čtyři asistence, nejvíc ze všech obránců a díky vynikající kondici pak nepropadal ani směrem dozadu.
Michal Kvasnica
Lamin Jawo (Jablonec)
Gambijský útočník pokračuje ve skvělé formě, na severu Čech mu to svědčí. Sedmkrát skóroval a téměř vždycky šlo o důležité, bodové trefy. V koncovce si počíná zabijácky, je znát, že vyzrál.
Daniel Fekets
Amar Memič (Plzeň)
Čtyřiadvacetiletý Bosňan ukazoval svůj potenciál už v Karviné. Proto nepřekvapí, že také v Plzni si vede dobře. Univerzál, který zvládá hrát pozice halvbeka nebo krajního obránce, posbíral už tři branky a šest asistencí. Skvělé výkony předváděl mimo jiné i v Evropské lize. Z dalších cizinců se ale pravidelně prosazují třeba Lamin Jawo, Abdallah Gning nebo Rafiu Durosinmi, Memičův parťák z Plzně.
Michal Koštuřík
Ange N´Guessan (Liberec)
Liga je plná zajímavých cizinců, jejichž kvalita neustále roste. Mnozí z nich dorazili jako „no name“, víceméně na zkoušku. Liberec se (nejen) do jednoho náramně trefil. Stoper Ange N´Guessan se po příchodu ze Slovinska hned prosadil do základní sestavy a vedl si fantasticky. Je silný v soubojích, kreativní a sebevědomí na míči. Prostě střední obránce, jak má být. Brzy bude rodák z Paříže s kořeny v Pobřeží slonoviny připravený na velký transfer.
Vítěz: Amar Memič
Torpédo pádící velmi rychle za hranice české ligy, podzim završil s bilancí 3+6 (2. nejlepší v lize). Upoutává nezměrnou energií a hlavně rychlostí, v obrovské intenzitě vydrží létat po pravé straně do posledních vteřin každého zápasu. Což se velmi líbí Martinu Hyskému. Kdo ho sleduje pravidelně z tribuny, vidí v něm hráče evropského formátu.
Obléká i národní dres, s Bosnou ho čeká baráž o světový šampionát. Viktoria už musí kalkulovat s tím, že na něj v létě přijdou lákavé nabídky. A ještě jedna věc – Memič se za necelé čtyři roky v Česku naučil obstojně jazyk, na západě Čech oceňují jeho píli a skromnost. Může vyrůst ještě v mnohem lepšího hráče.