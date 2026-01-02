Nejlepší hráč podzimu: jasný lídr Slavie i středopolař s reprezentační formou
V hodnocení ligového podzimu získává podruhé za sebou pozici suverénního lídra. Slávistického záložníka Lukáše Provoda (29) na první místo umístilo v hlasování šest redaktorů deníku Sport, u zbylých figuroval vždy v první trojici. Položí na stůl někdo argumenty proti? Nemůže, protože nejsou. Výbušný, tvrdý, zároveň nesmírně elegantní hráč razí vršovickému klubu cestu k obhajobě ligového primátu. Dorostl do role přirozeného lídra, často kapitána, tahouna, na nějž spoléhá i národní tým. Kéž by svými výkony dotáhl Česko v březnové baráži i na mistrovství světa… Projděte si odpovědi všech redaktorů.
Jiří Fejgl
Lukáš Provod (Slavia)
Nejvíc asistencí, nejvíc bodů, zejména však především postavení persony. Kdo může říct, že má v lize takovou auru chlapa, borce bez výstřelků, k tomu skvělého hráče? Tomáš Holeš, Pavel Kadeřábek, Vlastimil Daníček, Vladimír Darida… Provod už tyhle bardy dorovnal. K tomu je zásadním mužem slávistického rozmachu ve druhé polovině podzimu, při němž červenobílí prakticky zadupali Spartu do země.
Jonáš Bartoš
Vladimír Darida (Hradec)
Po třinácti letech v cizině vlétl na české trávníky s reprezentační formou. V Hradci odehrál kompletní porci devatenácti zápasů s bilancí 6+3, po podzimu vede klubovou produktivitu. S naprostým přehledem šéfuje hře, skvěle propojuje defenzivní i ofenzivní složku týmu. Pokud by měl zájem, určitě by si s ním rád dal kafe nový reprezentační trenér Miroslav Koubek a popovídal si o případném návratu do národního týmu.
Pavel Šťastný
Lukáš Provod (Slavia)
Ne nadarmo ho trenér Trpišovský vyzdvihnul po nedávném zápase v Teplicích (2:1). Doslova řekl: „Byl úplně rozdílovým směrem nahoru.“ No, ono to platí prakticky pro celý podzim, oproti konkurentům je opravdu konzistentní. Pan Dokonalý zkrátka posouvá hranice a zřejmě prožívá nejlepší sezonu v kariéře. Po podzimu se dostal na podobná čísla, jaká měl v květnu po 35 zápasech.
Radek Špryňar
Lukáš Provod (Slavia)
Logická volba. Slavii sleduji každý zápas. Provod je prostě NE-PO-STRA-DA-TEL-NÝ. Podle mého je nejkomplexnějším hráčem v lize. Má spoustu schopností evropské úrovně – střelu, vedení balonu, herní inteligenci, přímočarost, běžeckou vybavenost. V lize není momentálně lepšího hráče. Bilance 4+7 to jen dokazuje.
Bartoloměj Černík
Lukáš Provod (Slavia)
Fenomén. Mentální i herní lídr nejlepšího týmu v lize, který i čísly navázal na výbornou minulou sezonu. Je nejproduktivnějším hráčem ligy a i v rámci top evropských soutěží v tvrdých číslech září. Někdy si vybere slabší zápas, ale procento šancí, které pro Slavii vytváří, zůstává obří.
Petr Fantyš
Daniel Vašulín (Olomouc)
Největší vliv na výsledky svého klubu měl olomoucký snajpr. Vysoký útočník vstřelil polovinu branek a hned v osmi případech poslal tým do vedení nebo srovnal stav zápasu. Jeho zásahy tedy byly extrémně důležité. Ve vápně byl nezastavitelný, zakončoval s obrovskou přesností a své xG přestřílel skoro dvojnásobně. Navíc fungoval jako opěrný bod týmu a udržel vepředu spoustu těžkých míčů.
Michal Kvasnica
Lukáš Provod (Slavia)
Nejproduktivnější hráč ligy, tahoun nejlepšího týmu, vzor pro fotbalovou veřejnost. Tady není o čem. Lukáš Provod před třicítkou zraje, moc bych mu přál, aby si vyzkoušel zahraniční angažmá.
Daniel Fekets
Lukáš Provod (Slavia)
Motorem i mozkem zálohy Slavie je sedmou sezonu, Trpišovského družinu dovedl už ke třem titulům. Stěžejní roli zvládá Lukáš Provod i v této sezoně, povedený podzim zakončil se čtyřmi góly a sedmi asistencemi. Pokud si udrží výkonnost i na jaře, ve 29 letech prožije nejlepší ročník v kariéře. A s velkou pravděpodobností v něm znovu pozvedne nad hlavu mistrovský pohár.
Michal Koštuřík
Tomáš Chorý (Slavia)
Atypický útočník, jedinečný svého druhu v Chance Lize. Pro Slavii ve většině zápasů klíčový, rozdílový borec. S devíti brankami nejlepší střelec podzimu (společně s Danielem Vašulínem), k tomu přidal dvě asistence a hromadu černé práce. V soubojích nechutný, protihráči ho nenávidí a fanoušci soupeřů taktéž. Třicetiletého dvoumetrového a metrákového útočníka prostě chcete mít ve svém týmu a nikoliv proti sobě.
Vítěz: Lukáš Provod (Slavia)
Ve světě Trpišovského fotbalu hraje nezastupitelnou roli. Trenér o něm rád říká, že patří mezi nesmrtelné členy kádru. Co to znamená? Má nevyčerpatelný zdroj energie. Na bojišti dovede v nastaveném čase podniknout padesátimetrový sprint, odnést balon do bezpečné zóny a dodat týmu v nejvypjatějších okamžicích klid.
Lukáš Provod je zosobněním fotbalové elegance. Jakmile natáhne krok, nejde mu odebrat míč od nohy. Má výjimečné herní myšlení, silnou střelu, ale nejlepší je produktivita a brutálně vysoká stabilita výkonnosti. Během podzimu nasbíral čtyři branky a přidal sedm asistencí, což z něj dělá vedle kumpána Tomáše Chorého nejproduktivnějšího hráče podzimu.
Nedávno představil charitativní kolekci oblečení Difference, jejíž výtěžek poputuje na konkrétní pomoc dětem, které v životě neměly tolik štěstí. Dívat se přes hranice hřiště, to je Provodův smysl života. „Nezůstat u víkendu, ale přenést se do všedního týdne. Pomoci lidem, dětem. To je to hlavní,“ vysvětloval. Ve Slavii si vybudoval tak silnou pozici, že už teď se s ním počítá do managementu klubu. Ale klid, s kariérou nekončí, na trávníku bude kouzlit dál. Vždyť je mu teprve 29 let.