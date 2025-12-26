Předplatné

Raketový vzestup! Nová posila Slavie o cestě z Vlašimi do Edenu za rok. Pomohli krajané

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Trenéři Dukly: Isife má světový potenciál. Hašek je kritický motor. Kde berou posily? • Zdroj: iSport.cz
Nigerijský obránce Samuel Isife se stal posilou Slavie už v září, do kádru mistra nicméně dorazí až nyní v zimě
Samuel Isife z Dukly
Nigerijský obránce Samuel Isife se stal posilou Slavie už v září, do kádru mistra nicméně dorazí až nyní v zimě
Samuel Isife z Dukly v utkání proti Teplicím
Nigerijský obránce Samuel Isife se stal posilou Slavie už v září, do kádru mistra nicméně dorazí až nyní v zimě
Albion Rrahmani v souboji se Samuelem Isifem
Nigerijský obránce Samuel Isife se stal posilou Slavie už v září, do kádru mistra nicméně dorazí až nyní v zimě
8
Fotogalerie
Petr Fantyš
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (4)

Před necelým rokem přicházel do Vlašimi vyzkoušet štěstí v Evropě, nyní se Samuel Isife stěhuje do Slavie jako nejdražší prodej v historii Dukly. „Vždycky jsem si věřil, ale nikdy jsem si nepředstavoval, že se to může stát tak rychle,“ říká mladý wingbek pro web iSport.

Do Česka přišel z Nigérie bez velkých očekávání, ale už za rok zde zanechal velkou stopu. Do Vlašimi se přesunul v únoru a za jaro nasbíral dvanáct druholigových startů, v nichž si připsal jeden gól a zaujal především fantastickou rychlostí na pravém křídle.

„Byli jsme na zápase Vlašimi, kde jsme viděli, jak tam lítá. Přitom jsme se tam byli podívat na našeho Filipa Matouška,“ prozradil v letním rozhovoru asistent trenéra Dukly Dominik Rodinger, jak se štěstím objevili velký talent.

Po letním přestupu do prvoligové Dukly pak výrazně zaujal i o patro výš a po sedmi odehraných zápasech v nejvyšší soutěži už podškrábl smlouvu s mistrovskou Slavií. „Její zápasy samozřejmě sleduju a moc se mi líbí, jak hrajou. Navíc se jim daří i v Lize mistrů,“ těší se do nového působiště, kde bude na pozici pravého wingbeka soupeřit třeba s Daikim Hašiokou a Davidem Douděrou.

Za dvanáct měsíců zažije už několikátou velkou změnu a z boje o záchranu přeskočí do rvačky o titul. Za necelý rok přitom mění působiště už potřetí a pokaždé udělal výrazný skok nahoru. „Samozřejmě je náročné, odejít od rodiny a přestěhovat se úplně jinam, ale tohle je něco, za co jsem se modlil a opravdu tvrdě jsem na tom pracoval, takže je to skvělé,“ raduje se 21letý rychlík z přestupu.

Pomohli krajané

S adaptací na český fotbalový život mu pomohla silná komunita Nigerijců, díky které se v novém prostředí rychleji zorientoval a necítil se úplně sám. Už ve Vlašimi s ním v šatně seděli dva krajané Chisom Onije a Muhammed Jamiu Abdoulkarim. Na Dukle pak po velkých letních změnách přibylo hned jedenáct cizinců a tři z nich opět z Nigérie.

„Už jsem se tady usadil. Potkal jsem hodně dalších Nigerijců, takže pro mě bylo jednoduché zapadnout a cítit se pohodlně,“ chválí si první rok v nové zemi.

Zvykání na nové prostředí šlo postupně. První česká zima pro něj byla šokem, na který se v Africe připravit nedá, postupně se ale naučil fungovat i v podmínkách, které pro něj byly úplně nové. „Pořád si zvykám a není to vždycky jednoduché, ale rád se učím a zkouším nové věci, takže si to tady užívám,“ dodává ohledně adaptace v českém prostředí.

Obdobně rychle si zvykl i na tempo Chance Ligy, do níž v létě vlétl naprosto neohroženě. „Trenéři mi věřili a hodně na mě tlačili. Já se chci pořád posouvat, takže mi to sedlo perfektně a hned jsem zapadl,“ líčí důvody, proč se v Dukle prosadil okamžitě. „Největší rozdíl je v intenzitě zápasů i tréninků. Hráči prostě mají mnohem vyšší kvalitu,“ srovnává druhou a první českou ligu.

Cíl? Premier League!

Nyní se Isife přesouvá o další patro výš, tedy do klubu v Lize mistrů, čímž dokončuje neuvěřitelný rok 2025. A sám doufá, že ještě nejde o cílovou destinaci. „Věřím si, chci dál tvrdě pracovat a plnit si sny. Toužím hrát na úplně nejvyšší úrovni, jako v Premier League nebo bundeslize,“ neskrývá vysoké ambice.

A realizační tým z Dukly mu v tomto směru jednoznačně věří. „Jeho kondiční potenciál je ohromující, běžecká data má skvělá a tenhle typ hráče chce celý svět. Myslím, že může přerůst i českou ligu,“ vypíchl hlavní trenér David Holoubek přednosti jednoho z objevů sezony. „Navíc je to strašně fajn kluk a všichni si přejeme, aby se posunul ještě dál,“ dodává asistent trenéra Rodinger.

Prosadí se Isife ve Slavii a přijde v jeho kariéře ještě další posun o patro výš?

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (4)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů