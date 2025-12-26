Raketový vzestup! Nová posila Slavie o cestě z Vlašimi do Edenu za rok. Pomohli krajané
Před necelým rokem přicházel do Vlašimi vyzkoušet štěstí v Evropě, nyní se Samuel Isife stěhuje do Slavie jako nejdražší prodej v historii Dukly. „Vždycky jsem si věřil, ale nikdy jsem si nepředstavoval, že se to může stát tak rychle,“ říká mladý wingbek pro web iSport.
Do Česka přišel z Nigérie bez velkých očekávání, ale už za rok zde zanechal velkou stopu. Do Vlašimi se přesunul v únoru a za jaro nasbíral dvanáct druholigových startů, v nichž si připsal jeden gól a zaujal především fantastickou rychlostí na pravém křídle.
„Byli jsme na zápase Vlašimi, kde jsme viděli, jak tam lítá. Přitom jsme se tam byli podívat na našeho Filipa Matouška,“ prozradil v letním rozhovoru asistent trenéra Dukly Dominik Rodinger, jak se štěstím objevili velký talent.
Po letním přestupu do prvoligové Dukly pak výrazně zaujal i o patro výš a po sedmi odehraných zápasech v nejvyšší soutěži už podškrábl smlouvu s mistrovskou Slavií. „Její zápasy samozřejmě sleduju a moc se mi líbí, jak hrajou. Navíc se jim daří i v Lize mistrů,“ těší se do nového působiště, kde bude na pozici pravého wingbeka soupeřit třeba s Daikim Hašiokou a Davidem Douděrou.
Za dvanáct měsíců zažije už několikátou velkou změnu a z boje o záchranu přeskočí do rvačky o titul. Za necelý rok přitom mění působiště už potřetí a pokaždé udělal výrazný skok nahoru. „Samozřejmě je náročné, odejít od rodiny a přestěhovat se úplně jinam, ale tohle je něco, za co jsem se modlil a opravdu tvrdě jsem na tom pracoval, takže je to skvělé,“ raduje se 21letý rychlík z přestupu.
Pomohli krajané
S adaptací na český fotbalový život mu pomohla silná komunita Nigerijců, díky které se v novém prostředí rychleji zorientoval a necítil se úplně sám. Už ve Vlašimi s ním v šatně seděli dva krajané Chisom Onije a Muhammed Jamiu Abdoulkarim. Na Dukle pak po velkých letních změnách přibylo hned jedenáct cizinců a tři z nich opět z Nigérie.
„Už jsem se tady usadil. Potkal jsem hodně dalších Nigerijců, takže pro mě bylo jednoduché zapadnout a cítit se pohodlně,“ chválí si první rok v nové zemi.
Zvykání na nové prostředí šlo postupně. První česká zima pro něj byla šokem, na který se v Africe připravit nedá, postupně se ale naučil fungovat i v podmínkách, které pro něj byly úplně nové. „Pořád si zvykám a není to vždycky jednoduché, ale rád se učím a zkouším nové věci, takže si to tady užívám,“ dodává ohledně adaptace v českém prostředí.
Obdobně rychle si zvykl i na tempo Chance Ligy, do níž v létě vlétl naprosto neohroženě. „Trenéři mi věřili a hodně na mě tlačili. Já se chci pořád posouvat, takže mi to sedlo perfektně a hned jsem zapadl,“ líčí důvody, proč se v Dukle prosadil okamžitě. „Největší rozdíl je v intenzitě zápasů i tréninků. Hráči prostě mají mnohem vyšší kvalitu,“ srovnává druhou a první českou ligu.
Cíl? Premier League!
Nyní se Isife přesouvá o další patro výš, tedy do klubu v Lize mistrů, čímž dokončuje neuvěřitelný rok 2025. A sám doufá, že ještě nejde o cílovou destinaci. „Věřím si, chci dál tvrdě pracovat a plnit si sny. Toužím hrát na úplně nejvyšší úrovni, jako v Premier League nebo bundeslize,“ neskrývá vysoké ambice.
A realizační tým z Dukly mu v tomto směru jednoznačně věří. „Jeho kondiční potenciál je ohromující, běžecká data má skvělá a tenhle typ hráče chce celý svět. Myslím, že může přerůst i českou ligu,“ vypíchl hlavní trenér David Holoubek přednosti jednoho z objevů sezony. „Navíc je to strašně fajn kluk a všichni si přejeme, aby se posunul ještě dál,“ dodává asistent trenéra Rodinger.
Prosadí se Isife ve Slavii a přijde v jeho kariéře ještě další posun o patro výš?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu