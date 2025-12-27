Cena kádru Liberce a Karviné letí vzhůru, nejvíc klesá Sparta. TOP 5 hráčů ze Slavie

Předplatné

Výborné výsledky a zabudování nadějných mladíků do sestavy přináší Liberci úspěchy. Hodnota jeho kádru se od konce letního přestupového období zvýšila téměř o 185 milionů korun a renomovaný server Transfermarkt ohodnotil Slovan jako největšího skokana posledních měsíců. „Hrají pěkný kombinační fotbal a sází na mladé hráče,“ vysvětluje důvod expert Sportu David Kobylík. Největší propad naopak hlásí pražská Sparta.

Co do nárůstu tržní ceny je Liberec na prvním místě v celé řadě statistik.

Od konce září, kdy Transfermarkt naposledy aktualizoval ceny fotbalistů v Česku, se alespoň zdvojnásobila hodnota přesně dvaceti ligovým hráčům. Hned šest z nich přitom kope ve výběru Radoslava Kováče. Úplně největší vzestup zaznamenal v tomto ohledu ofenzivní záložník Ermin Mahmič, jehož cena vzrostla o 614 % na víc než 60 milionů korun.

Zatímco na konci září seděli v šatně Liberce jen dva muži s hodnotou přes milion eur, dnes už jich tam naleznete šest. Konkrétně jde o Angeho N'Guessana, Ermina Mahmiče, Vojtěcha Stránského, Lukáše Maška, Afolabiho Soliu a Raimondse Krollise.

„Základ je v tom, že hrají fotbal. Sází na kombinační hru po zemi, rychlý přechod do útoku, což je líbivé a trh na to reaguje. K tomu mají řadu mladých hráčů, kteří teď vylezli nahoru,“ komentuje liberecký nárůst David Kobylík, mistr Evropy do 21 let.

Obdobný příběh pak píše Karviná, která je vedle Liberce druhým celkem, jehož hodnota vzrostla o víc než 100 milionů korun. Ve Slezsku se nejvíc projevil Emmanuel Ayaosi, který by měl podle Transfermarktu stát téměř 50 milionů korun. „Hodně podobný příběh jako u Liberce. Moderní, útočný a fyzicky náročný styl s řadou mladíků,“ všímá si paralel Kobylík.

Nejvyšší nárůst tržní hodnoty (hráči)

Hráč

Klub

Tržní hodnota

Nárůst

Nárůst (%)

Věk

Štěpán Chaloupek

Slavia Praha

6,0 mil. €

+3,0 mil. €

+100,0 %

22

Ange N’Guessan

Slovan Liberec

3,5 mil. €

+2,5 mil. €

+250,0 %

22

Ermin Mahmič

Slovan Liberec

2,5 mil. €

+2,15 mil. €

+614,3 %

20

David Moses

Slavia Praha

9,0 mil. €

+2,0 mil. €

+28,6 %

21

Emmanuel Ayaosi

Karviná

2,0 mil. €

+1,65 mil. €

+471,4 %

21

Zdroj: Transfermarkt

Je třeba připomenout, že čísla na Transfermarktu nelze brát jako neotřesitelná fakta. Jde pouze o odhad na základě statistik, ale mezi fotbalovými fanoušky jde jednoznačně o nejpopulárnější web pro srovnání cen jednotlivých hráčů. „Není to přesná tržní cena, ale spíš směs reality a odhadu. Přesto to dává poměrně dobrý obrázek o tom, jak se hráč na trhu vnímá,“ podotýká fotbalový expert iSportu.

Výkony na hřišti jsou pak jen jednou z mnoha součástí celého mixu, z něhož vyleze finální částka. „Vliv hraje národnost a fyzické parametry jako rychlost a síla. Evropský trh dnes hodně žádá fyzicky vybavené a dynamické hráče. U afrických fotbalistů se automaticky předpokládá rychlost a síla, což cenu zvyšuje. Je to podobné jako dřív – Brazilci měli automaticky vyšší cenovku než Češi, i když třeba neuměli kopnout do míče,“ vzpomíná Kobylík s nadsázkou.

Propad Sparty o 36 milionů korun

Posun v cenách hráčů pak přinesl také naprosto jednobarevné čelo žebříčků nejhodnotnějších fotbalistů. Prvních pět míst totiž aktuálně okupují fotbalisté Slavie. „Ani mě to nepřekvapuje. Hrají Ligu mistrů, vyhrávají tituly, mají řadu reprezentantů, takže se hráči zhodnocují,“ přidává Kobylík.

Až na dělené šesté příčce jsou pak vedle dalšího muže z Edenu – Michala Sadílka – také sparťan Albion Rrahmani a Rafiu Durosinmi z Plzně. „Slavia má zajímavé hráče a podává dobré výkony. Ve Spartě tam třeba nikoho úplně vysoko nevidím,“ pokračuje bývalý hráč Olomouce.

Letenští naopak mají jedno nechtěné nej. Hodnota kádru Sparty se propadla nejvíc ze všech šestnácti ligových klubů, přesně o necelých 36 milionů korun. Osm rudých hráčů šlo sice s cenovkou nahoru, ale hodnota rovnou třinácti sparťanů naopak poklesla. Milion eur ubyl u jmen Lukáš Haraslín a Jan Kuchta, kteří patří mezi největší poražené této aktualizace.

Největší propady tržní hodnoty (hráči)

Hráč

Klub

Tržní hodnota

Pokles

Pokles (%)

Věk

Oscar

Slavia Praha

8,0 mil. €

−2,0 mil. €

−20,0 %

27

Igoh Ogbu

Slavia Praha

8,5 mil. €

−1,5 mil. €

−15,0 %

25

Divine Teah

Pardubice

1,8 mil. €

−1,2 mil. €

−40,0 %

19

Lukáš Haraslín

Sparta Praha

6,0 mil. €

−1,0 mil. €

−14,3 %

29

Vasil Kušej

Slavia Praha

5,0 mil. €

−1,0 mil. €

−16,7 %

25

Jan Kuchta

Sparta Praha

3,0 mil. €

−1,0 mil. €

−25,0 %

28

Zdroj: Transfermarkt

„U zkušenějších hráčů je to jednoduché – jsou o tři, čtyři roky starší a cena jde automaticky dolů. Zároveň vidíme výkonnostní pokles i menší hladovost. To se projeví. Sparta začala sezonu relativně dobře, ale postupně šla dolů a s tím šly dolů i cenovky,“ poznamenal Kobylík.

Vedle Sparty jsou v červených číslech také Hradec Králové, Bohemians, Baník a Slovácko. Celkově se však cena všech hráčů v lize zvýšila, a to poměrně o dost. Jako celku vzrostla cena fotbalistů Chance Ligy od konce září za 616 milionů korun, tedy o 6,7 procenta.

Nejhodnotnější hráči Chance Ligy

Hráč

Klub

Tržní hodnota

Věk

Christos Zafeiris

Slavia Praha

11,0 mil. €

22

David Moses

Slavia Praha

9,0 mil. €

21

Igoh Ogbu

Slavia Praha

8,5 mil. €

25

Lukáš Provod

Slavia Praha

8,0 mil. €

29

Oscar

Slavia Praha

8,0 mil. €

27

Michal Sadílek

Slavia Praha

7,5 mil. €

26

Albion Rrahmani

Sparta Praha

7,5 mil. €

25

Rafiu Durosinmi

Viktoria Plzeň

7,5 mil. €

22

David Zima

Slavia Praha

7,0 mil. €

25

Změny hodnoty kádrů týmů Chance Ligy

Klub

Aktuální hodnota

Rozdíl od poslední aktualizace

Změna (%)

Liberec

21,18 mil. €

+7,65 mil. €

+56,6 %

Karviná

13,31 mil. €

+4,16 mil. €

+45,5 %

Plzeň

55,83 mil. €

+3,60 mil. €

+6,9 %

Slavia

109,65 mil. €

+3,08 mil. €

+2,9 %

Olomouc

21,50 mil. €

+2,98 mil. €

+16,1 %

Mladá Boleslav

12,00 mil. €

+1,75 mil. €

+17,1 %

Jablonec

11,23 mil. €

+1,10 mil. €

+10,9 %

Zlín

5,68 mil. €

+1,10 mil. €

+24,0 %

Dukla

8,63 mil. €

+0,88 mil. €

+11,3 %

Pardubice

15,58 mil. €

+0,83 mil. €

+5,6 %

Teplice

9,53 mil. €

+0,70 mil. €

+7,9 %

Hradec Králové

11,05 mil. €

−0,05 mil. €

−0,5 %

Bohemians

7,03 mil. €

−0,15 mil. €

−2,1 %

Baník

19,80 mil. €

−0,28 mil. €

−1,4 %

Slovácko

5,70 mil. €

−0,47 mil. €

−7,5 %

Sparta

75,30 mil. €

−1,48 mil. €

−1,9 %

Celkem liga

402,96 mil. €

+25,40 mil. €

+6,7 %

Zdroj: Transfermarkt

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

