Cena kádru Liberce a Karviné letí vzhůru, nejvíc klesá Sparta. TOP 5 hráčů ze Slavie
Výborné výsledky a zabudování nadějných mladíků do sestavy přináší Liberci úspěchy. Hodnota jeho kádru se od konce letního přestupového období zvýšila téměř o 185 milionů korun a renomovaný server Transfermarkt ohodnotil Slovan jako největšího skokana posledních měsíců. „Hrají pěkný kombinační fotbal a sází na mladé hráče,“ vysvětluje důvod expert Sportu David Kobylík. Největší propad naopak hlásí pražská Sparta.
Co do nárůstu tržní ceny je Liberec na prvním místě v celé řadě statistik.
Od konce září, kdy Transfermarkt naposledy aktualizoval ceny fotbalistů v Česku, se alespoň zdvojnásobila hodnota přesně dvaceti ligovým hráčům. Hned šest z nich přitom kope ve výběru Radoslava Kováče. Úplně největší vzestup zaznamenal v tomto ohledu ofenzivní záložník Ermin Mahmič, jehož cena vzrostla o 614 % na víc než 60 milionů korun.
Zatímco na konci září seděli v šatně Liberce jen dva muži s hodnotou přes milion eur, dnes už jich tam naleznete šest. Konkrétně jde o Angeho N'Guessana, Ermina Mahmiče, Vojtěcha Stránského, Lukáše Maška, Afolabiho Soliu a Raimondse Krollise.
„Základ je v tom, že hrají fotbal. Sází na kombinační hru po zemi, rychlý přechod do útoku, což je líbivé a trh na to reaguje. K tomu mají řadu mladých hráčů, kteří teď vylezli nahoru,“ komentuje liberecký nárůst David Kobylík, mistr Evropy do 21 let.
Obdobný příběh pak píše Karviná, která je vedle Liberce druhým celkem, jehož hodnota vzrostla o víc než 100 milionů korun. Ve Slezsku se nejvíc projevil Emmanuel Ayaosi, který by měl podle Transfermarktu stát téměř 50 milionů korun. „Hodně podobný příběh jako u Liberce. Moderní, útočný a fyzicky náročný styl s řadou mladíků,“ všímá si paralel Kobylík.
Nejvyšší nárůst tržní hodnoty (hráči)
Hráč
Klub
Tržní hodnota
Nárůst
Nárůst (%)
Věk
Štěpán Chaloupek
Slavia Praha
6,0 mil. €
+3,0 mil. €
+100,0 %
22
Ange N’Guessan
Slovan Liberec
3,5 mil. €
+2,5 mil. €
+250,0 %
22
Ermin Mahmič
Slovan Liberec
2,5 mil. €
+2,15 mil. €
+614,3 %
20
David Moses
Slavia Praha
9,0 mil. €
+2,0 mil. €
+28,6 %
21
Emmanuel Ayaosi
Karviná
2,0 mil. €
+1,65 mil. €
+471,4 %
21
Zdroj: Transfermarkt
Je třeba připomenout, že čísla na Transfermarktu nelze brát jako neotřesitelná fakta. Jde pouze o odhad na základě statistik, ale mezi fotbalovými fanoušky jde jednoznačně o nejpopulárnější web pro srovnání cen jednotlivých hráčů. „Není to přesná tržní cena, ale spíš směs reality a odhadu. Přesto to dává poměrně dobrý obrázek o tom, jak se hráč na trhu vnímá,“ podotýká fotbalový expert iSportu.
Výkony na hřišti jsou pak jen jednou z mnoha součástí celého mixu, z něhož vyleze finální částka. „Vliv hraje národnost a fyzické parametry jako rychlost a síla. Evropský trh dnes hodně žádá fyzicky vybavené a dynamické hráče. U afrických fotbalistů se automaticky předpokládá rychlost a síla, což cenu zvyšuje. Je to podobné jako dřív – Brazilci měli automaticky vyšší cenovku než Češi, i když třeba neuměli kopnout do míče,“ vzpomíná Kobylík s nadsázkou.
Propad Sparty o 36 milionů korun
Posun v cenách hráčů pak přinesl také naprosto jednobarevné čelo žebříčků nejhodnotnějších fotbalistů. Prvních pět míst totiž aktuálně okupují fotbalisté Slavie. „Ani mě to nepřekvapuje. Hrají Ligu mistrů, vyhrávají tituly, mají řadu reprezentantů, takže se hráči zhodnocují,“ přidává Kobylík.
Až na dělené šesté příčce jsou pak vedle dalšího muže z Edenu – Michala Sadílka – také sparťan Albion Rrahmani a Rafiu Durosinmi z Plzně. „Slavia má zajímavé hráče a podává dobré výkony. Ve Spartě tam třeba nikoho úplně vysoko nevidím,“ pokračuje bývalý hráč Olomouce.
Letenští naopak mají jedno nechtěné nej. Hodnota kádru Sparty se propadla nejvíc ze všech šestnácti ligových klubů, přesně o necelých 36 milionů korun. Osm rudých hráčů šlo sice s cenovkou nahoru, ale hodnota rovnou třinácti sparťanů naopak poklesla. Milion eur ubyl u jmen Lukáš Haraslín a Jan Kuchta, kteří patří mezi největší poražené této aktualizace.
Největší propady tržní hodnoty (hráči)
Hráč
Klub
Tržní hodnota
Pokles
Pokles (%)
Věk
Oscar
Slavia Praha
8,0 mil. €
−2,0 mil. €
−20,0 %
27
Igoh Ogbu
Slavia Praha
8,5 mil. €
−1,5 mil. €
−15,0 %
25
Divine Teah
Pardubice
1,8 mil. €
−1,2 mil. €
−40,0 %
19
Lukáš Haraslín
Sparta Praha
6,0 mil. €
−1,0 mil. €
−14,3 %
29
Vasil Kušej
Slavia Praha
5,0 mil. €
−1,0 mil. €
−16,7 %
25
Jan Kuchta
Sparta Praha
3,0 mil. €
−1,0 mil. €
−25,0 %
28
Zdroj: Transfermarkt
„U zkušenějších hráčů je to jednoduché – jsou o tři, čtyři roky starší a cena jde automaticky dolů. Zároveň vidíme výkonnostní pokles i menší hladovost. To se projeví. Sparta začala sezonu relativně dobře, ale postupně šla dolů a s tím šly dolů i cenovky,“ poznamenal Kobylík.
Vedle Sparty jsou v červených číslech také Hradec Králové, Bohemians, Baník a Slovácko. Celkově se však cena všech hráčů v lize zvýšila, a to poměrně o dost. Jako celku vzrostla cena fotbalistů Chance Ligy od konce září za 616 milionů korun, tedy o 6,7 procenta.
Nejhodnotnější hráči Chance Ligy
Hráč
Klub
Tržní hodnota
Věk
Christos Zafeiris
Slavia Praha
11,0 mil. €
22
David Moses
Slavia Praha
9,0 mil. €
21
Igoh Ogbu
Slavia Praha
8,5 mil. €
25
Lukáš Provod
Slavia Praha
8,0 mil. €
29
Oscar
Slavia Praha
8,0 mil. €
27
Michal Sadílek
Slavia Praha
7,5 mil. €
26
Albion Rrahmani
Sparta Praha
7,5 mil. €
25
Rafiu Durosinmi
Viktoria Plzeň
7,5 mil. €
22
David Zima
Slavia Praha
7,0 mil. €
25
Změny hodnoty kádrů týmů Chance Ligy
Klub
Aktuální hodnota
Rozdíl od poslední aktualizace
Změna (%)
Liberec
21,18 mil. €
+7,65 mil. €
+56,6 %
Karviná
13,31 mil. €
+4,16 mil. €
+45,5 %
Plzeň
55,83 mil. €
+3,60 mil. €
+6,9 %
Slavia
109,65 mil. €
+3,08 mil. €
+2,9 %
Olomouc
21,50 mil. €
+2,98 mil. €
+16,1 %
Mladá Boleslav
12,00 mil. €
+1,75 mil. €
+17,1 %
Jablonec
11,23 mil. €
+1,10 mil. €
+10,9 %
Zlín
5,68 mil. €
+1,10 mil. €
+24,0 %
Dukla
8,63 mil. €
+0,88 mil. €
+11,3 %
Pardubice
15,58 mil. €
+0,83 mil. €
+5,6 %
Teplice
9,53 mil. €
+0,70 mil. €
+7,9 %
Hradec Králové
11,05 mil. €
−0,05 mil. €
−0,5 %
Bohemians
7,03 mil. €
−0,15 mil. €
−2,1 %
Baník
19,80 mil. €
−0,28 mil. €
−1,4 %
Slovácko
5,70 mil. €
−0,47 mil. €
−7,5 %
Sparta
75,30 mil. €
−1,48 mil. €
−1,9 %
Celkem liga
402,96 mil. €
+25,40 mil. €
+6,7 %
Zdroj: Transfermarkt
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu