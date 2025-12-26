Trpišovského nová smlouva: stačilo jedno sezení s Tykačem. Už v létě může mít vyšší prémie
Pokud se nestane nic nečekaného, ba až šokujícího, zůstane Jindřich Trpišovský trenérem Slavie minimálně do léta 2029. Nový kontrakt byl podepsán na Žižkovské věži před Vánocemi a klubem oficiálně zveřejněn na Štědrý den. O shodě na základních parametrech smlouvy informoval deník Sport a web iSport už v polovině října. Od té doby se ladily jen detaily a čekalo se na slavnostní chvíli k oznámení velké události.
V hlavě se devětačtyřicetiletému trenérovi honila spousta věcí. Jedna z myšlenek byla i zabalit si v létě skříňku a dát si od fotbalu pohov. Nakonec ale převážila láska ke Slavii a současné ambiciózní nastavení klubu podpořené osobou majitele Pavla Tykače. Proto se Jindřich Trpišovský dohodl na novém tříletém kontraktu do léta 2029 s možností tříleté opce.
„S panem Tykačem jsem měl jediné sezení, na kterém jsme si řekli, jaké jsou naše vize. Zda máme pořád hlad po úspěchu, zda nás společná práce naplňuje. Rychle jsme se shodli, že chceme pokračovat. Smlouva je podobná té předchozí, ale délku si určil klub. Já přemýšlel spíš nad osobními věcmi,“ vysvětlil Trpišovský v rozhovoru pro idnes.cz, mediálního partnera Slavie.
Zdroje Sportu se už v říjnu shodovaly, že na nové smlouvě není výrazné navýšení základní složky mzdy, která má převyšovat milion korun měsíčně. Údajně došlo jen ke kosmetickému navýšení, naopak se měla zvednout cílová složka. Trpišovský tak dostane víc za případný další titul, postup do Ligy mistrů, vítězství v domácím MOL Cupu a tak dále. Údajně s tím neměl žádný problém. Naopak. Co je dobré zmínit, nová smlouva má platnost od ledna 2026. Čili pokud Slavia vyhraje v létě popáté za posledních osm let titul, prémie budou vyšší než letos v létě.
„Kontrakt jsme prodloužili o další tři a půl roku s opcí na následující tři roky. Přál bych si, aby nastavené tempo pokračovalo. Tedy minimálně jeden ligový titul za dva roky a jeden domácí pohár za dva roky. Ve zvýšené konkurenci, která v české lize aktuálně panuje, by to byla senzace,“ vyjádřil se předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.
Ve hře byly tři možnosti. Buď Trpišovský podepíše další dlouhodobý pakt se Slavií, nebo si vezme po osmi hektických letech v Edenu pracovní volno, anebo se s agentem Jiřím Müllerem poohlídne po zahraničním angažmá. Kdyby se po Evropě rozkřiklo, že shání úvazek mimo Česko, jistě by se nabídky hrnuly.
Trpišovský uvažoval takto: „Kam se ještě se Slavií můžeme dostat? Chci osmiletý příběh ještě prodloužit? Budu třeba v pětapadesáti letech ještě trénovat? Líbí se mi uvažování Jardy Jágra, který neřeší, co bude a co bylo. Žije přítomností. To je ve sportu vlastně to nejdůležitější. Jen opravdu krátce mi problesklo hlavou, jestli nechci udělat nějakou životní změnu,“ popisoval.
To by znamenalo třeba vyrazit do Ameriky na NHL, kupříkladu podpořit Matěje Blümela, s kterým se kouč dobře zná. Trpišovský má hokej mimořádně v oblibě, před svátky byl osobně přítomen extraligovému zápasu mezi Spartou a Vítkovicemi. Nebo by se věnoval synovi, vozil ho do školy, na tréninky. Taky sobě – aby byl fyzicky, psychicky i odborně připravený na další štaci. „Ale nebylo to ani blízko. Teď je, a bude pro mě i nadále, prioritou Slavia,“ uzavřel téma Trpišovský.
V salonku Žižkovské věže byly na parapetu vystavené čtyři obří mistrovské poháry a další čtyři menší za zisk domácího MOL Cupu. U dlouhého stolu seděl Trpišovský s Tvrdíkem, ale také další dva členové realizačního týmu – první asistent Zdeněk Houštecký a gólmanský guru Štěpán Kolář. Také oni se klubu upsali do roku 2029 s následnou opcí. „Někdy s nadsázkou říkáme, že jsme továrna na zábavu. Tak snad ta zábava, výsledky, vítězství bude pokračovat,“ usmál se Kolář.
Otázkou je, co bude s dalšími členy realizačního týmu. U slavnostního podpisu chyběli asistenti Pavel Řehák a Milan Kerbr.
Co ještě řekl Trpišovský pro idnes.cz
O svátečním čase
„Můj čas přichází od Štědrého dne dál, kdy fotbal vyměním za normální věci a nebudu mít chvíli žádný pevný program. Ale po Vánocích ho opravdu odstřihnu. Aspoň na pár dnů. Podívám se na hokejové dvacítky, mistrovství světa juniorů, mezitím nějaký film. Na pohádky mě moc neužije, ale Top Gun si rád pustím. Nebo Rockyho trojku. Člověku ubydou povinnosti a vstávat může bez budíku.“
O reprezentaci
„Jednoznačný názor klubu a majitele. Jakmile jsme si na tohle téma s panem Tykačem sedli, bylo za čtyři minuty hotovo. Pro mě je životní sen trénovat Slavii. Zažívat to, co tady teď zažíváme. Rivalitu, která mě nesmírně baví. S lidmi, k nimž mám pouto. Když vám něco řekne majitel, který vás platí, tak to prostě platí. Chtěl jsem pomoct, kdyby byl soulad, ale ten nebyl. Slavia je pro mě číslo jedna.“
O Miroslavu Koubkovi
„Je pro mě nejlepší možnou volbou. Zkušený trenér, má toho hodně za sebou. Bavili jsme se o něm s Pavlem Nedvědem. Vždy uměl skvěle takticky připravit tým na soupeře. V nároďáku určitě nebude koukat napravo ani nalevo, půjde si za svým.“
O Slavii
„V hlavě to mám položené jednoznačně. Hrozně mě naplňuje prostředí, které tady máme, což je jen další z důvodů, proč teď ze Slavie nechci odcházet. Když vidím nastavení a přístup, jaký má majitel, lidi ve vedení i všichni okolo, je to prostě ideální stav. Láká mě zjistit, kam až sahá sportovní strop Slavie. Kam až se můžeme posunout. Rád bych neustále proměňoval potenciál, který náš klub má.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu