Fotbaloví smolaři roku 2025: střelec, slovenské trio, konec kariéry i slavný kouč
Rychle zapomenout a jít dál. Ne, pro všechny, co se v tuzemsku točí kolem profesionálního fotbalu, opravdu nebyl rok 2025 růžový. Web iSport vybral největší smolaře, kteří na uplynulé období nebudou vzpomínat rádi – a přeje (nejen) jim šťastný vstup do nového roku 2026! A hlavně zdraví...
Ostrava nebyla dobrá volba
David Látal (útočník, 22 let, Baník Ostrava)
David Látal asi už teď tuší, že si měl loni vybrat spíš Karvinou, Olomouc nebo Pardubice, kde o něj byl taky zájem a kde by pravděpodobně dostal více šancí. Po střelecky vydařeném podzimu v Chrudimi však zvolil v tu dobu parádně šlapající Baník, což se brzy ukázalo jako příliš velké sousto. Látal i po přestupu de facto zůstal ve druhé lize, protože nastupoval převážně za béčko. Když ho pak trenér Pavel Hapal zničehonic vytáhl poprvé a naposled do základní sestavy na půdě Legie Varšava v odvetě druhého předkola Evropské ligy, aby ho v poločase střídal, definitivně tím Baník jeho vývoj zabil. Až tak, že se Látal netrefil během roku nejen za elitní mužstvo, ale ani za rezervu. Poslední soutěžní branku slavil v listopadu 2024 za Chrudim a bohužel to tak ještě nějakou dobu zůstane. V říjnu si útočník poškodil kolenní kloub a sezona pro něj skončila.
Volá Zlín! Tak ne, konec...
Vincent Trummer (obránce, 25 let)
V trápících se Českých Budějovicích patřil k tomu nejzajímavějšímu, leč od loňského listopadu nikdo levého beka z Rakouska hrát neviděl. Vincent Trummer si v Dynamu vážně poranil koleno, prvoligový nováček ze Zlína mu však v létě chtěl dát šanci. Dostal tříletou smlouvu, nicméně nakonec z toho byl „sňatek“ na měsíc. Individuálně připravující se Trummer si na Moravě znovu přetrhl přední zkřížený vaz, a tak se s klubem dohodl na rozvázání kontraktu. Nedlouho poté se rozhodl ukončit profesionální kariéru. V nejlepším věku a na tak atraktivním postu. Velká škoda...
Zázračný teenager se zaseknul
Jiří Panoš (záložník, 18 let, Viktoria Plzeň)
Minutkový štěk v podzimní derniéře s Duklou byl pro Jiřího Panoše od trenéra Martina Hyského symbolickým povzbuzením do další zimní práce a taky ligovým startem po dlouhých čtyřech měsících. Generační talent Plzně by jinak ani nevěděl, jaká Viktoria pod novým koučem na hřišti vůbec je. Rok 2025 totiž opravdu nebyl takový, jak určitě někdo, koho má na radaru AC Milán, předpokládal. Celkově pouhých 197 minut v Chance Lize budiž důkazem. Panoš je vítězem loňské ankety iSportu o top 50 teenagerech za rok 2024, nejen všichni na západě Čech si přejí, aby ho již nebrzdilo zdraví. Třeba odejde na hostování a bude sbírat zkušenosti jinde – ale hlavně ať už ho netrápí zranění.
Po domácím EURO nucená pauza
Dominik Javorček (obránce, 23 let, Slavia Praha)
Dominik Hollý (útočník, 22 let, Sparta Praha)
Sebastian Nebyla (záložník, 23 let, Jablonec)
Byl to vrchol jejich dosavadních kariér. Domácí EURO U21 na Slovensku, zaplněné tribuny, všichni tři v základní sestavě. Dominik Hollý už měl v kapse kontrakt se Spartou, Dominik Javorček pro změnu se Slavií a také Sebastian Nebyla vyhlížel potenciální přestup za lepším. Sice nevyšel, nicméně i novou sezonu rozjel s Jabloncem výborně. V říjnu se však zranil a od té doby marodí. Četné zdravotní problémy zabrzdily na Letné i Hollého, který si připsal jen dvě ligové minuty. Otázkou je, zda je typem pro kouče Briana Priskeho, ale to je na jinou debatu. V Edenu zase smutně začal Javorček. Měl nahradit El Hadjiho Malicka Dioufa, avšak urval si koleno...
Nejdřív fanfáry, za měsíc šlus
Pavel Vrba (trenér, 62 let)
Takřka přesně před rokem oznamoval SK Líšeň velkolepě podpis smlouvy s novým trenérem, kterým se stal Pavel Vrba. Součástí bylo video s názvem „Brno, dobré ráno!“ Vrba měl být hlavním hybatelem ambiciózního projektu, pro něj osobně šlo po nevydařených štacích v Baníku a Zlíně rovněž o důležitý reputační krok. O to větší šok nastal hned na začátku února, tedy ještě během zimní přípravy, kdy iSport jako první informoval o konci legendárního kouče, načež zprávu potvrdil i klub. Šlus nastal bez jediného mistrovského utkání před odletem na soustředění do Turecka. Podle oficiálního vyjádření se obě strany vzájemně domluvily, Vrba je od té doby bez angažmá.
Pomohli až experti v Anglii
Jan Knapík (obránce, 25 let, Slovan Liberec)
Před rokem patřil k nejžádanějším hráčům Chance Ligy, situaci kolem teplického lídra Jana Knapíka sondovaly například i Slavia s Baníkem. I díky výstupní klauzuli jej nakonec získal Liberec, trenér Radoslav Kováč i generální ředitel Jan Nezmar, který o Knapíkovi básnil v rozhovoru pro Ligu naruby, v něm viděli frajera, co defenzivu Slovanu posune na úplně jinou úroveň. Nicméně Knapík si na posledním tréninku před startem jarní části sezony poranil koleno, a byť v dubnu dvakrát na pár minut naskočil, nakonec – i díky známostem majitele Ondřeje Kanii – podstoupil operaci u specialistů v Anglii, kde mu rovnali nohu. V lednu letí vyhlášený hlavičkář do Británie na kontrolu, pak se uvidí. Kováčovi by se každopádně hodil, v mezidobí se mu totiž zranil i Šimon Gabriel a zahraniční kluby sondují situaci kolem Angeho N´Guessana.
Z pohádky černá můra
Jan Kliment (útočník, 32 let, Sigma Olomouc)
Tohle je suverénně nejsmutnější příběh právě končícího roku, umocněný tím, že Jan Kliment prožíval nejlepší období v kariéře. Po přesunu z Plzně do Olomouce pookřál, pomohl Sigmě k fantastické sezoně, vrátil se do užšího kádru reprezentace, měl před podpisem smlouvy se Slavií, vyhlížel Ligu mistrů... A pak to přišlo. Skluz ostravského stopera Michala Frydrycha všechny plány Klimentovi zpřetrhal, zlomenina nohy ho připravila na sedm měsíců o fotbal i evropský podzim. Teď se s novou smlouvou na Andrově stadionu pokusí alespoň malinko přiblížit bývalé formě a dostat Hanáky k vytyčeným cílům. Comeback do národního týmu nicméně visí ve hvězdách, se stratégem Miroslavem Koubkem si Kliment ve Viktorii příliš nesedl.