Sto milionů v září, sto milionů v prosinci. A co leden? Sigma rozbila balkánské prasátko
Zimní přestupové okno se v tuzemsku ještě oficiálně neotevřelo, nezačala ani příprava na jaro, neslavil se příchod nového roku. Už teď však může být olomoucký trenér Tomáš Janotka, co se týče posílení kádru, o dost klidnější a spokojenější. Jak naznačoval, Sigma cílí na ofenzivní fotbalisty. A to se splnilo. Ohlášen již byl příchod slovinského křídelníka Danijela Šturma z Celje, dalším na řadě je chorvatský záložník Fabijan Krivak z Lokomotivy Záhřeb. Vyjdou zhruba na 100 milionů korun!
S nadsázkou řečeno, kromě Tomáše Janotky může být z přestupů balkánských fotbalistů rádo i duo Michal Beran, Ahmad Ghali. Zářijové posily z řad severočeských konkurentů měli totiž své cenovky na talíři u veřejnosti neustále. A ano, šlo o víceméně stejnou cifru. Ghali cca za 35 milionů, Beran za bratru 65, dohromady teda rovná stovka. Bez bonusů, samozřejmě.
Sigma tehdy zbořila pomyslné stropy tuzemských transferů mezi regionálními kluby, překvapila veřejnost, dala najevo, že to s ambicemi myslí vážně. Teď je situace velmi podobná. Podle informací iSportu vyjde Danijel Šturm s Fabijanem Krivakem miliardáře Pavla Hubáčka celkem na cca 100 milionů korun. „Krivak byl o pár set tisíc eur levnější než Šturm, dohromady to ale sedí,“ shodují se zdroje.
Celje vítězoslavně oznamovalo, že Šturm odcházel za rekordní cifru v historii klubu, přičemž do té doby byla nejvyšší částka 45 milionů korun. Hanáci byli o zanedlouho sedmadvacetiletém křídelníkovi evidentně přesvědčeni, posloužila jim k tomu i vzájemná konfrontace se slovinským klubem. Generální sportovní manažer Pavel Hapal s Celje dvakrát prohrál v srpnu coby kouč Baníku, Janotka jej v listopadu v základní fázi Konferenční ligy porazil.
Šturm ve všech třech utkáních odehrál kompletních 90 minut a zaujal. Nejen fotbalově, ale i drzostí, jeho projev provokujícího „grázlíka“ si někteří fanoušci pamatují doteď. I tohle potřebujete, zlých kluků má Olomouc v týmu málo, k Radimu Breitemu a Jiřímu Slámovi by se někdo takový hodil.
„Zaujal nás již dříve, než se ukázal v zápasech proti Baníku nebo proti nám. Už když jsme skautovali ve slovinské lize jiné hráče, tak na sebe upozornil. Potvrzoval pak svoje kvality a stabilní výkonnost i dál. Pevně věříme, že v tom bude pokračovat i u nás a že nám pomůže dosáhnout na cíle, které před sebou nejen ve druhé polovině sezony máme,“ popisoval Janotka na oficiálním webu.
Změny nemusí být konečné
Krivak, o jehož přesunu do Sigmy jako první informoval italský novinář Lorenzo Lepore, je podle redakčních insiderů rovněž „deal done“. Dvacetiletého záložníka měl na radaru i Sturm Graz, před dvěma roky se dokonce řešil jeho odchod do AS Řím. Potom se sice zranil, ale nyní je zpátky ve formě a patří také mezi důležité součástky chorvatské reprezentační jednadvacítky. A to už je nějaké měřítko! Lokomotiva Záhřeb vyinkasuje necelé dva miliony eur, další bonusy jsou vázány na případný postup Hanáků do evropských soutěží.
Na Andrově stadionu přitom tyhle změny nemusí být (a pravděpodobně ani nebudou) konečnými. Už dříve iSport informoval o dotazech na liberecké trio Ermin Mahmić, Lukáš Mašek, Vojtěch Stránský, poptávka byla také po dvojici forvardů Václav Sejk, Daniel Fila, trvá interes o Kryštofa Daňka, ale také o Lukáše Sadílka, Louise Lurvinka a další. Mimochodem, ani ztráty Daniela Vašulína, jenž se vrací do Plzně, se na Moravě nechtějí jen tak vzdát.
Září bylo stamilionové, prosinec jakbysmet. Jaký bude na trhu leden? Kromě toho, že Olomouc poprvé míří na soustředění do španělské Marbelly a dozví se tam soupeře pro únorové play off Konferenční ligy (buď Lausanne, nebo Crystal Palace), určitě znovu dost divoký. Cíle jsou nejvyšší.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu