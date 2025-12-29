Předplatné

Plzeň darovala naději! Klub předal 200 tisíc korun, do registru vstoupili i hráči

Viktoria Plzeň darovala ve spolupráci s hlavním partnerem klubu Nadaci pro transplantaci kostní dřeně (NTKD) na konci roku 200 000 korun
Viktoria Plzeň pokračuje i v rozvoji mimofotbalových aktivit. Dlouholetá spolupráce mezi Nadací pro transplantace kostní dřeně (NTKD) a klubem i v končícím roce přispěla k rozšíření registru dárců. Do Registru dárců opět vstoupili také hráči. Nadace navíc od klubu a jeho hlavního partnera získala před Vánoci finanční dar 200 000 korun.

Klub připravil speciální akci Plzeň září pro legendy, kterou Viktoria v závěru preosince uspořádala spolu s hlavním partnerem, pivovarem Gambrinus. Nadace díky ní získala 200 000 korun pro podporu projektů a další rozvoj dárcovského programu.

„Velmi si vážíme vstřícnosti Viktorie Plzeň, pivovaru Gambrinus i všech fanoušků, kteří se zapojili. Darovaných 200 000 korun využijeme na další rozvoj našeho dárcovského programu. Rok 2025 byl pro Nadaci rekordní a celkově jsme tak dosáhli hranice 170 tisíc registrovaných. Osvěta a podpora sportovců, včetně hráčů Viktorie, má pro nás obrovský význam, protože jejich příklad může motivovat i širokou veřejnost,“ uvedl v tiskovém prohlášení MUDr. Pavel Jindra, předseda správní rady NTKD a primář hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň.

Do registru dárců se tradičně zapsali členové Viktorie Plzeň. Všichni hráči A týmu splňující požadavky pro vstup, hráči a hráčky mládežnických a ženských výběrů, členové realizačních týmů i zaměstnanci klubu.

„Jsem rád, že Viktorka podobné projekty podporuje, a těší mě, že k tomu můžeme přispět i my hráči. Mohu potvrdit, že registrace byla opravdu rychlá a bezbolestná. A pokud by to mělo dát naději byť jen jednomu člověku, pak to má obrovský smysl,“ kvituje vstup do registru záložník a jeden z kapitánů Viktorie Plzeň Lukáš Červ.

Předvánoční propagace probíhala 5.–8. prosince na Vánočních trzích na plzeňském náměstí Republiky, kde se mohl k registru jednoduše připojit každý zájemce.

„Vstup do registru dárců kostní dřeně není bolestivý. Provádí se stěrem z dutiny ústní. Jedná se o zhruba pět minut vašeho času. Vyplní se dotazník a vezme se tedy zmíněný stěr z dutiny ústní,“ vysvětlila proces zapsaní se do registru členka správní rady NTKD Vanda Staňková.

