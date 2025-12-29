Předplatné

Plzeň na nákupech, Hlavatého krok stranou, Sigma otevřela nový trh. Bílek: Galáskovi věřím!

Video placeholder
TV iSport
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Zimní přestupové okno v Česku se ještě ani neotevřelo - a v lize už je pořádně rušno. Návrat Michala Hlavatého to Pardubic, Plzeň na lovu, zájem o Kričfalušiho, další stomilionové nákupy Sigmy… I poslední pondělí roku 2025 patřilo Lize naruby, jejíž tým tentokrát posílil kapitán Teplic Michal Bílek. Ten otevřeně komentoval konkurenční kluby, přestupové spekulace i protihráče.

  • Co pokračující mise Tomáše Galáska v Baníku?
  • Skončí Václav Sejk v Česku?
  • A jak to bude s Janem Kuchtou ve Spartě – blíží se jeho další odchod z Letné?

Tým Ligy naruby děkuje za přízeň v letošním roce a těší se na ten příští!

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů