Přestupy v Plzni: blízko je bek Bohemians, Jedlička čeká na nabídky. Loví se i v Ostravě!

Gólová radost hráčů Plzně po druhé brance do sítě Mladé Boleslavi
Gólová radost hráčů Plzně po druhé brance do sítě Mladé BoleslaviZdroj: ČTK / Kubeš Slavomír
Martin Hyský dává instrukce svým hráčům během střídání
Trenér Plzně Martin Hyský během utkání s Duklou
Čtvrtý rozhodčí tahá Martina Hyského zpět do technické zóny
Zareaguje Plzeň na prohru na Slovácku?
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Ještě před Vánoci dotáhla Plzeň přestup obránce Dávida Krčíka z Karviné, na dalších hráčích se v kancelářích usilovně pracuje. Viktoria by ráda měla kádr co nejvíc pohromadě na startu přípravy, mužstvo se k prvnímu tréninku sejde už v sobotu 3. ledna. Podle informací iSportu je na dobré cestě příchod obránce Bohemians, naopak svolení k odchodu má brankář Martin Jedlička. Na čem ještě se před startem zimní přípravy pracuje? Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu>>>

Viktoria si z hostování v Hradci stáhla Toma Slončíka, na prvním sobotním tréninku by se měl hlásit i nejlepší střelec ligy Daniel Vašulín, který má za sebou úspěšný podzim v Olomouci. Viktoria před Vánoci oznámila podpis stopera Dávida Krčíka z Karviné, naopak ze severomoravského klubu nedopadne příchod žádaného křídelníka Emmanuela Ayaosiho.

Další hráči by měli následovat, západočeský celek chce do zimních příchodů pořádně šlápnout – klub určitě shání hráče na pozice křídel, krajního obránce, tvořivého záložníka a možná i hrotového útočníka. Zde bude vedení reagovat podle toho, 

