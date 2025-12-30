Osmnáct zápasů za rok a půl. Cobbaut může opustit Letnou, bude ho ale někdo chtít?
Měl dodat Spartě šikovnou levou nohu, tvrdost, odolnost, lídrovství. Ale nestalo se. Místo toho odkopal během roku a půl pouze necelou čtvrtinu možných zápasů. Proto je Elias Cobbaut, vousatý Belgičan, který přišel v září 2024 ze Serie A, dalším mužem, kterého letenské vedení nabídne na trh.
Na začátku prosince se najednou objevil v nominaci Letenských. V duelu na stadionu Olomouce dokonce Elias Cobbaut zasedl na lavici. Na hřiště se nedostal, ale najednou tu byla naděje, že by se vrátil do hry.
Velmi krátká. „Zranil se na tréninku,“ pronesl pár dnů poté, konkrétně na tiskovce v Craiově, kde čekal tým další zápas Konferenční ligy, trenér Brian Priske. „Do konce roku už ho neuvidíme,“ dodal.
Je však možné, že Cobbaut už rudý dres neoblékne nikdy. Vedení jej podle informací webu iSport zařadilo mezi hráče, kteří si mohou hledat angažmá. Už delší dobu je jasné, že při dobré nabídce šéfové sportovního úseku Tomášové Rosický a Sivok povolí odchod silné trojici. Jan Kuchta, Veljko Birmančevič i Albion Rrahmani by při dobrých podmínkách pro klub dostali zelenou. U Cobbauta to bude jinak.
V září 2024 přestoupil z Parmy zadarmo, dá se těžko očekávat, že by jej nyní Sparta zpeněžila. Jeho zdravotní karta je totiž pohříchu plná. Za rok a půl naskočil pouze do osmnácti střetnutí, Letenští jich přitom v té době (od 2. září 2024) absolvovali sedmdesát čtyři. Z padesáti šesti, jež se obránce netýkaly, strávil jedenáct na lavici. V dalších případech byl mimo hru.
Kluby přitom čím dál více sledují využitelnost posil. Zdravotní udržitelnost je jedním ze zásadních kritérií. I proto je otázka, kolik zájemců se bude kolem Cobbauta přes jeho zajímavý životopis točit. Vždyť do soutěžního utkání naskočil naposledy 7. srpna v předkole Konferenční ligy proti celku Ararat-Armenia. Jinak ho srážela zranění, dlouhodobě problémy s lýtkovým svalem, k čemuž se přidaly následně i jiné patálie.
Přitom Sparta si od něj hodně slibovala. Minulou zimu dokonce odstoupila z boje o hradeckého Karla Spáčila, věřila, že post levého stopera ve trojce zabere Cobbaut.
„Je to už zkušený stoper se starty v zahraničních soutěžích. Je zvyklý hrát pod tlakem a loni absolvoval velmi dobrou sezonu v Mechelenu. Svou herní typologií a fyzickými parametry by měl dobře zapadnout do našeho stylu,“ těšil se sportovní ředitel Rosický. „Počítáme s tím, že se k lídrům může zařadit Elias Cobbaut. Byl zatím bohužel až příliš často zraněný a málo toho odehrál, ale je to přesně typ lídra,“ přihodil minulou zimu tehdejší kouč Lars Friis. Rosický přikývl, také on měl Cobbauta za možného šéfa.
„Pro mě je hlavní tým, snažím se mu pomáhat v jakékoliv roli. Jsem kluk, který má emoce, pokaždé jsem upřímný, klidně si vezmu v kabině slovo. Pokud o mně šéf řekne, že jsem lídr, je to pro mě fajn,“ reagoval sám hráč. Nakonec se jím nestal. Zdraví bylo proti.
Cobbaut ve Spartě
2024/25
- Liga: 10 zápasů (Sparta 28 - přišel 2. září)
- Mol Cup: 2 (Sparta 5)
- Liga mistrů: 2 (Sparta 8 - mohl nastoupit až v Ligové fázi)
2025/26
- Liga: 1 (Sparta 19)
- Mol Cup: 0 (Sparta 2)
- Konferenční liga: 3 (Sparta 12)
Celkem:
- Sparta: 74
- Cobbaut: 18
- Zranění: 45
- Na lavičce: 11
