Rej kolem Durosinmiho, láká ho Anglie. Nabídka z West Hamu přistála v Plzni, ale…
Kolem Rafia Durosinmiho (22) je už na začátku zimního přestupového období extrémně živo. Zahraniční servery se plní spekulacemi o možném transferu plzeňského hroťáka. Podle informací iSportu do kanceláří v Doosan Areně přistála dosud jediná konkrétní nabídka – z anglického West Hamu. Nicméně příliš nízká na to, aby ji klub akceptoval.
Britský novinář Pete O'Rourke z Football Insider (na síti X téměř 157 tisíc sledujících) zveřejnil v pondělí zprávu, že West Ham učinil Plzni nabídku za Rafia Durosinmiho (22) ve výši 12 milionů liber (přibližně 336 milionů korun). Zdroje iSportu potvrzují, že na západ Čech dorazila nabídka z klubu, kde působí český záložník Tomáš Souček, v úterý zprávu přinesl i server infotbal.cz.
Reálná suma, kterou je londýnský klub za nigerijského útočníka ochotný utratit, ale má být výrazně nižší než ta, o které se píše v Anglii, odhadem může jít o 5 milionů eur (125 milionů korun). Viktoria svého důležitého hroťáka pouštět pod cenou nechce, stávající suma od West Hamu má být pro vedení klubu neakceptovatelná. Durosinmi na seznamu možných posil ve West Hamu figuruje, ale v tuhle chvíli nemá být absolutní prioritou, na listu jsou před ním ještě jiní hráči.
Nigerijskému útočníkovi běží v Plzni platný kontrakt do léta 2027. Klub mu pomohl překonat těžké zranění a následné operace kolen, kvůli čemuž přišel před dvěma lety o takřka hotový transfer do Frankfurtu. V létě projevil zájem posunout se do zahraniční soutěže, Premier League ho logicky láká. Od vedení Plzně má příslib, že ho do elitní soutěže uvolní, nicméně musí jít o adekvátní nabídku.
Kolem vysokého a gólového útočníka se mluví i o zájmu dalších klubů – Benfica Lisabon vedená José Mourinhem, Lazio Řím, proti kterému zaznamenal gól a asistenci v březnových zápasech osmifinále Evropské ligy, sledují ho i další kluby z Premier League i nižší Championship.
Durosinmi v rozjeté sezoně nastřílel v 18 ligových zápasech 7 gólů, další čtyři branky přidal na evropské scéně a dvě v domácím MOL Cupu. Když mu zápas sedne, je podobně jako jeho kolega z útoku Prince Adu těžko k udržení a kvalitou převyšuje úroveň české ligy. Nicméně ho trápí nekonzistentnost výkonů, což na konci sezony zmínil i západočeský kouč Martin Hyský.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu