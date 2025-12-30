Předplatné

Bohemians potvrdili: Veselý pokračuje. Zájem o Sinjavského, řeší se Hůlka i Júsuf

Zklamaní hráči Bohemians
Zklamaní hráči BohemiansZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý
Fotbalisté Bohemians před startem utkání s Karvinou
Fanoušci Bohemians před startem utkání s Karvinou
Poklepání na základní kámen stadionu Bohemians, který čeká kompletní rekonstrukce
Poklepání na základní kámen stadionu Bohemians, který čeká kompletní rekonstrukce
Vlasij Sinjavskij z Bohemians brání Ebrimu Singhateha z Karviné
Václav Drchal z Bohemians a Rok Štorman z Karviné
17
Fotogalerie
Pavel Šťastný, Petr Fantyš
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Přišla zásadní zpráva: trenér Jaroslav Veselý povede Bohemians i na jaře. Přesto se Vršovičtí dostali v zimní pauze do období plného nejistot. Vedení klubu řeší odchod Adama Kadlece do Plzně, zájem o Vlasije Sinjavského nebo končící smlouvy kapitána Lukáše Hůlky a útočníka Júsufa Hilála. Poslední dva se podle informací deníku Sport a webu iSport měli rozhodnout.

Propad do skupiny o záchranu a jediná výhra z posledních jedenácti ligových zápasů. Bohemians se postupně dostali do velmi mizerného stavu. Proto trenér Jaroslav Veselý po poslední prohře s Karvinou (0:3) otevřel diskuzi, zda má u mužstva pokračovat i přes platný kontrakt, který letos v září prodloužil do roku 2028.

„Žádná smlouva vás neochrání před špatnými výsledky,“ uvedl kouč na tiskové konferenci. „Neutíkám, ale musíme se s vedením klubu pobavit o realitě. Musím skládat účty, jsem hodnocený podle výsledků, které nejsou momentálně optimální.“

Debaty mezi Veselým a nadřízenými nepřinesly prozatím žádné zemětřesení. Osmačtyřicetiletý kouč povede Bohemians i v jarní části Chance Ligy, což klub zveřejnil v úterý na sociální síti. Stejně tak sportovní ředitel Miroslav Držmíšek okomentoval další novinky v souvislosti s blížícím se zimním přestupovým obdobím.

Spekulace kolem hráčů Bohemians trápily trenéra Veselého už v závěru podzimu. „Budu rád, když se to definitivně vyřeší. Chci, aby na start přípravy přišli hráči, kteří chtějí hrát za Bohemku a jsou tak nastavení,“ vzkázal směrem do kabiny.

První nejistoty v kádru se už vyřešily. Obránce Matěj Hybš opustil klub po dvou a půl letech jako volný hráč, vzápětí se dohodl na angažmá v Mladé Boleslavi. Zato stoper Jan Vondra prodloužil kontrakt až do června 2028.

Tím změny v obranném složení nekončí. „V řešení je odchod Adama Kadlece už během zimní ligové přestávky a s tím související příchod hráčské náhrady,“ sdělil Držmíšek.

Dvaadvacetiletému krajnímu hráči vyprší smlouva na konci června a momentálně je na spadnutí jeho přesun do Plzně. Opačným směrem by mohl zamířit na hostování Milan Havel, jenž odehrál v minulosti v Ďolíčku dvaasedmdesát soutěžních zápasů.

I na druhé straně může dojít k citelné ztrátě. Vlasij Sinjavskij, který přišel do Bohemians teprve v létě, zaujal na podzim nadstandardními výkony. Ve dvaadvaceti utkáních zaznamenal bilanci 0+4.

„Kolem Sinjavského je hodně šumu a vzruchu,“ líčil Veselý po Karviné. „Musí si vyřešit, jestli tady chce být, nebo ne. Má tady platnou smlouvu, ale od spekulací nelze odhlédnout.“

„Evidujeme na něj zájem od dvou prvoligových klubů, ovšem k žádnému konkrétnímu jednání o jeho odchodu zatím nedošlo,“ informoval v úterý Držmíšek. Ozvat se měly Pardubice a Baník.

Nejasná budoucnost Hůlky i Júsufa, co hosté ze Sparty?

Bohemians reagovali i na budoucnost kapitána Lukáše Hůlky a útočníka Júsufa Hilála, oběma hráčům vyprší kontrakt na konci této sezony. „Oba dostali nabídku na prodloužení smlouvy a dále probíhají jednání o jejich pokračování v Bohemians,“ uvedl sportovní ředitel Držmíšek.

Podle informací deníku Sport a webu iSport je situace odlišná. Júsuf měl naznačit už na konci podzimu, že nemá zájem pokračovat. Aktuálně řeší nabídku z ostravského Baníku, která je pro něj atraktivní.

Podobný stav jednání je u Hůlky. Třicetiletý stoper, který přišel do klubu z Vršovic před osmi a půl lety z Mladé Boleslavi, měl vedení klubu ještě před Vánocemi informovat o tom, že nepodepíše novou smlouvu. U něj je však možné, že dohraje jaro ještě v dresu Bohemians.

Nejisté je také pokračování záložníka Nelsona Okekeho a obránce Ondřeje Kukučky, kteří hostují v Ďolíčku z pražské Sparty. Vše se bude ještě postupně vyvíjet, ale je zřejmé, že změn v Bohemians bude dost.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů