Bohemians potvrdili: Veselý pokračuje. Zájem o Sinjavského, řeší se Hůlka i Júsuf
Přišla zásadní zpráva: trenér Jaroslav Veselý povede Bohemians i na jaře. Přesto se Vršovičtí dostali v zimní pauze do období plného nejistot. Vedení klubu řeší odchod Adama Kadlece do Plzně, zájem o Vlasije Sinjavského nebo končící smlouvy kapitána Lukáše Hůlky a útočníka Júsufa Hilála. Poslední dva se podle informací deníku Sport a webu iSport měli rozhodnout.
Propad do skupiny o záchranu a jediná výhra z posledních jedenácti ligových zápasů. Bohemians se postupně dostali do velmi mizerného stavu. Proto trenér Jaroslav Veselý po poslední prohře s Karvinou (0:3) otevřel diskuzi, zda má u mužstva pokračovat i přes platný kontrakt, který letos v září prodloužil do roku 2028.
„Žádná smlouva vás neochrání před špatnými výsledky,“ uvedl kouč na tiskové konferenci. „Neutíkám, ale musíme se s vedením klubu pobavit o realitě. Musím skládat účty, jsem hodnocený podle výsledků, které nejsou momentálně optimální.“
Debaty mezi Veselým a nadřízenými nepřinesly prozatím žádné zemětřesení. Osmačtyřicetiletý kouč povede Bohemians i v jarní části Chance Ligy, což klub zveřejnil v úterý na sociální síti. Stejně tak sportovní ředitel Miroslav Držmíšek okomentoval další novinky v souvislosti s blížícím se zimním přestupovým obdobím.
Spekulace kolem hráčů Bohemians trápily trenéra Veselého už v závěru podzimu. „Budu rád, když se to definitivně vyřeší. Chci, aby na start přípravy přišli hráči, kteří chtějí hrát za Bohemku a jsou tak nastavení,“ vzkázal směrem do kabiny.
První nejistoty v kádru se už vyřešily. Obránce Matěj Hybš opustil klub po dvou a půl letech jako volný hráč, vzápětí se dohodl na angažmá v Mladé Boleslavi. Zato stoper Jan Vondra prodloužil kontrakt až do června 2028.
Tím změny v obranném složení nekončí. „V řešení je odchod Adama Kadlece už během zimní ligové přestávky a s tím související příchod hráčské náhrady,“ sdělil Držmíšek.
Dvaadvacetiletému krajnímu hráči vyprší smlouva na konci června a momentálně je na spadnutí jeho přesun do Plzně. Opačným směrem by mohl zamířit na hostování Milan Havel, jenž odehrál v minulosti v Ďolíčku dvaasedmdesát soutěžních zápasů.
I na druhé straně může dojít k citelné ztrátě. Vlasij Sinjavskij, který přišel do Bohemians teprve v létě, zaujal na podzim nadstandardními výkony. Ve dvaadvaceti utkáních zaznamenal bilanci 0+4.
„Kolem Sinjavského je hodně šumu a vzruchu,“ líčil Veselý po Karviné. „Musí si vyřešit, jestli tady chce být, nebo ne. Má tady platnou smlouvu, ale od spekulací nelze odhlédnout.“
„Evidujeme na něj zájem od dvou prvoligových klubů, ovšem k žádnému konkrétnímu jednání o jeho odchodu zatím nedošlo,“ informoval v úterý Držmíšek. Ozvat se měly Pardubice a Baník.
Nejasná budoucnost Hůlky i Júsufa, co hosté ze Sparty?
Bohemians reagovali i na budoucnost kapitána Lukáše Hůlky a útočníka Júsufa Hilála, oběma hráčům vyprší kontrakt na konci této sezony. „Oba dostali nabídku na prodloužení smlouvy a dále probíhají jednání o jejich pokračování v Bohemians,“ uvedl sportovní ředitel Držmíšek.
Podle informací deníku Sport a webu iSport je situace odlišná. Júsuf měl naznačit už na konci podzimu, že nemá zájem pokračovat. Aktuálně řeší nabídku z ostravského Baníku, která je pro něj atraktivní.
Podobný stav jednání je u Hůlky. Třicetiletý stoper, který přišel do klubu z Vršovic před osmi a půl lety z Mladé Boleslavi, měl vedení klubu ještě před Vánocemi informovat o tom, že nepodepíše novou smlouvu. U něj je však možné, že dohraje jaro ještě v dresu Bohemians.
Nejisté je také pokračování záložníka Nelsona Okekeho a obránce Ondřeje Kukučky, kteří hostují v Ďolíčku z pražské Sparty. Vše se bude ještě postupně vyvíjet, ale je zřejmé, že změn v Bohemians bude dost.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu