Zmrzlý už se Slavií asi neodletí ani do Marbelly. Zájem je z Česka, Polska i Německa
Blíží se působení Ondřeje Zmrzlého ve Slavii po dvou letech ke konci? Vzhledem k příchodu Hamidoua Kanteho z Artisu, předpokládanému uzdravení Dominika Javorčeka v únoru či březnu a jednání s Davidem Juráskem k tomu vše spěje, šestadvacetiletý levý bek už zřejmě s týmem trenéra Jindřicha Trpišovského neodletí 3. ledna na soustředění do Marbelly. Podle informací iSportu má odchovanec Olomouce tři konkrétní zájemce, o kterých se mluvilo již v nejnovějším pondělním dílu pořadu Liga naruby.
Nepřekvapí, že jedním z nich je právě Sigma, odkud se Zmrzlý v lednu 2024 do Edenu po životním podzimu (3+5) prodal. Na Andrově stadionu již skončil rumunský obránce Andres Dumitrescu, jenž měl sice původně ze Slavie hostovat na Hané celou sezonu, ale byl předčasně vrácen. Tohle angažmá se z výkonnostních i zdravotních důvodů vůbec nepovedlo.
Přitom kouč Tomáš Janotka po posledním utkání s Lechem Poznaň na dotaz iSportu ohledně Pražanů na hostování odpověděl: „Definitivní rozhodnutí dělat rychle nemusíme, kluky ze Slavie máme nasmlouvané, a pokud nebude náhrada, žádného pouštět nebudeme.“
Situace se změnila. Pakliže Janotka nemyslel z Hradce Králové vracejícího se leváka Jakuba Elbela, je možné, že je tedy náhrada na cestě. Zmrzlý je jednou z několika variant, jinak nové scoutingové oddělení hledá parťáka k Jiřímu Slámovi i v zahraničí. Když se to povede, nebude muset Filip Slavíček alternovat na straně přes nohu a vytvoří pevný konkurenční tandem vpravo s Matějem Hadašem.
Dalším zájemcem je