Předplatné

Zmrzlý už se Slavií asi neodletí ani do Marbelly. Zájem je z Česka, Polska i Německa

Video placeholder
Plzeň na nákupech, Hlavatého krok stranou, Sigma otevřela nový trh. Bílek: Galáskovi věřím! • Zdroj: iSport.cz
Ondřej Zmrzlý v dresu Slavie
Ondřej Zmrzlý v dresu Slavie
Ondřej Zmrzlý v dresu Slavie
Slávista Ondřej Zmrzlý v zápase proti Slovácku
Ondřej Zmrzlý se raduje z gólu v dresu Slavie
Nigerijský obránce Samuel Isife se stal posilou Slavie už v září, do kádru mistra nicméně dorazí až nyní v zimě
17
Fotogalerie
Michal Kvasnica
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Blíží se působení Ondřeje Zmrzlého ve Slavii po dvou letech ke konci? Vzhledem k příchodu Hamidoua Kanteho z Artisu, předpokládanému uzdravení Dominika Javorčeka v únoru či březnu a jednání s Davidem Juráskem k tomu vše spěje, šestadvacetiletý levý bek už zřejmě s týmem trenéra Jindřicha Trpišovského neodletí 3. ledna na soustředění do Marbelly. Podle informací iSportu má odchovanec Olomouce tři konkrétní zájemce, o kterých se mluvilo již v nejnovějším pondělním dílu pořadu Liga naruby.

Nepřekvapí, že jedním z nich je právě Sigma, odkud se Zmrzlý v lednu 2024 do Edenu po životním podzimu (3+5) prodal. Na Andrově stadionu již skončil rumunský obránce Andres Dumitrescu, jenž měl sice původně ze Slavie hostovat na Hané celou sezonu, ale byl předčasně vrácen. Tohle angažmá se z výkonnostních i zdravotních důvodů vůbec nepovedlo.

Přitom kouč Tomáš Janotka po posledním utkání s Lechem Poznaň na dotaz iSportu ohledně Pražanů na hostování odpověděl: „Definitivní rozhodnutí dělat rychle nemusíme, kluky ze Slavie máme nasmlouvané, a pokud nebude náhrada, žádného pouštět nebudeme.“

Situace se změnila. Pakliže Janotka nemyslel z Hradce Králové vracejícího se leváka Jakuba Elbela, je možné, že je tedy náhrada na cestě. Zmrzlý je jednou z několika variant, jinak nové scoutingové oddělení hledá parťáka k Jiřímu Slámovi i v zahraničí. Když se to povede, nebude muset Filip Slavíček alternovat na straně přes nohu a vytvoří pevný konkurenční tandem vpravo s Matějem Hadašem.

Dalším zájemcem je

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Přístup k exkluzivnímu obsahu - známkování hráčů, diskuze, ankety a další
Pokračovat ve čtení
Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů