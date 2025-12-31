Předplatné

Řeší se velký návrat. Slavia usiluje o Juráska, jednání jsou komplikovaná

Plzeň na nákupech, Hlavatého krok stranou, Sigma otevřela nový trh. Bílek: Galáskovi věřím! • Zdroj: iSport.cz
David Jurásek v dresu Benfiky při ligové premiéře
David Jurásek se svojí rodinou při podpisu smlouvy s Besiktasem
David Jurásek by se mohl vrátit do Slavie
Davidu Juráskovi ligový debut za Benfiku zhořknul
David Jurásek při podpisu smlouvy
David Jurásek v dresu Benfiky při ligové premiéře
Pavel Šťastný
Chance Liga
Ve hře je návrat do Edenu po dvou a půl letech. Fotbalová Slavia se intenzivně zajímá o reprezentačního krajního obránce Davida Juráska, jenž stále patří Benfice Lisabon. Momentálně hostuje v Besiktasi Istanbul. Pražané se pustili do konkrétních jednání a podle informací deníku Sport a webu iSport není v tuto chvíli vyloučený ani trvalý přestup.

Slavia oslabila na levé straně po letním přestupu El Hadjiho Malicka Dioufa do West Hamu. Ondřej Zmrzlý si nezískal příliš velkou důvěru trenéra Jindřicha Trpišovského a podle redakčních zdrojů s velkou pravděpodobností opustí tým už tuto zimu. Další náhradou se stal Youssoupha Mbodji, který naskakoval i v zápasech Ligy mistrů. Nově přibyl do kádru Senegalec Hamidou Kante z druholigového Artisu Brno.

Oba hráči potřebují ještě čas na adaptaci, nebyli by absolutní jistotou v jarním boji o mistrovský titul. To by nemělo platit v případě Juráska, o něhož Slavia v posledních dnech vehementně usiluje. Zprávu o jeho možném přesunu do Prahy zveřejnil jako první server inFotbal.cz s tím, že dohoda mezi kluby je těsně před uzavřením a pětadvacetiletý hráč by se mohl hlásit už v sobotu na startu zimní přípravy.

„Sešívaní“ podle informací deníku Sport a webu iSport skutečně zahájili jednání s Benfikou a Besiktasem, která jsou však komplikovaná. Byť Juráskův příchod do Edenu je opravdu reálný, momentálně se řeší jeho forma. Ve hře je hostování, ale také možnost trvalého přestupu.

Jurásek odešel do Benfiky před dvěma a půl lety ze Slavie za čtrnáct milionů eur (zhruba za 350 milionů korun). Hráč má v portugalském klubu stále platnou smlouvu do roku 2028, navíc v létě přišel na roční hostování do Besiktase Istanbul. V tento moment je těžké odhadnout, za jak dlouho se podaří vše dojednat. Přesto není až tolik pravděpodobné, aby se tak stalo do sobotního dne.

Levonohý obránce je podle redakčních zdrojů k návratu do Slavie nakloněný. I když na začátku angažmá v Besiktasi se protlačil do základní sestavy, postupně z ní na začátku října vypadl. A s tím není údajně vůbec spokojený. Dohromady odehrál za turecký celek sedmnáct soutěžních zápasů, v nichž nebodoval. Zároveň byl součástí všech tří reprezentačních srazů.

Vrátí se nakonec do Prahy?

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

