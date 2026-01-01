Žádaný Vojta blízko přestupu do Sparty, Plzeň vycouvala. Kolik vyinkasuje Boleslav?
Stoické zakončení, kvalita potvrzená čísly. K tomu věk, který ukazuje možnost rozletu, obří perspektivy. Také atraktivní post, umění pohybovat se v šestnáctce, zjednodušeně střílet góly. Tedy všemi žádaný fotbalista. Moderně se jim říká devítky, jde zkrátka o klasické útočníky. Jednoho takové čeká velký přestup. Mladoboleslavský talent Matyáš Vojta se podle všeho v rámci Chance Ligy přestěhuje do Sparty, přestupu už by nemělo nic bránit.
Na spadnutí je další obří deal mezi českými kluby, potvrzení, že transferové částky v nejvyšší soutěži letí vzhůru nejen v případech příchodů posil ze zahraničí. Matyáš Vojta, jenž se s nejvyšší pravděpodobností stane novým hráčem Sparty, by měl podle informací deníku Sport vydělat Mladé Boleslavi sumu mezi 3,5 až 4 miliony eur. Tedy necelých 100 milionů korun.
Rekord zatím drží přestup Tomáše Chorého z Plzně do Slavie, vedení klubu z Edenu za něj s bonusy vydalo sumu právě 100 milionů. Obří obchod proběhl také v případě přesunu Erika Prekopa z Baníku do Slavie, tam byla však vedle finanční kompenzace také hráčská - tedy ne tak přesně vyčíslitelná.
Sparta zatím vydala za borce z českého klubu maximálně 50 milionů, šlo o Emmanuela Uchennu z Ostravy a Santiaga Enemeho z Liberce. Samozřejmě, například Jan Kuchta a Václav Kadlec byli dražší, ti se však vraceli ze zahraničí.
Eneme se prosazuje postupně, Uchenna zapadl, stal se součástí nejužší rotace, Vojta má rozhodně parametry na to, aby ho napodobil. Na podzim zapsal v sedmnácti startech v lize sedm branek a tři asistence. Prosadil se také v obou střetnutích proti svému budoucímu zaměstnavateli. V jednadvaceti letech má celkové v lize ve 44 vystoupeních sedmnáct zásahů. To je velmi slušné číslo.
I proto o něj Sparta stála. O změně dresu se mluvilo už v létě, pražský obr se však rozhodl ještě vyčkat, zda mladý útočník potvrdí první předpoklady. Stalo se, proto se před Vánoci rozjela oficiální jednání.
V jeden moment projevila zájem také rovněž velmi movitá Viktoria Plzeň, ta však z akce nakonec podle informací Sportu vycouvala.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu