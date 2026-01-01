Předplatné

Žádaný Vojta blízko přestupu do Sparty, Plzeň vycouvala. Kolik vyinkasuje Boleslav?

Matyáš Vojta z Mladé Boleslavi se raduje z branky proti Betisu
Matyáš Vojta z Mladé Boleslavi se raduje z branky proti BetisuZdroj: Michal Beránek/Sport
Matyáš Vojta z Mladé Boleslavi slaví gól proti Hradci Králové
Matyáš Vojta se v Hradci gólově prosadil
Matyáš Vojta se v Hradci gólově prosadil
Matyáš Vojta se v Hradci gólově prosadil
Matyáš Vojta střílí gól proti Betisu
Matyáš Vojta se raduje z gólu proti Betisu
Matyáš Vojta proti Betisu neproměnil velkou příležitost
8
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (4)

Stoické zakončení, kvalita potvrzená čísly. K tomu věk, který ukazuje možnost rozletu, obří perspektivy. Také atraktivní post, umění pohybovat se v šestnáctce, zjednodušeně střílet góly. Tedy všemi žádaný fotbalista. Moderně se jim říká devítky, jde zkrátka o klasické útočníky. Jednoho takové čeká velký přestup. Mladoboleslavský talent Matyáš Vojta se podle všeho v rámci Chance Ligy přestěhuje do Sparty, přestupu už by nemělo nic bránit.

Na spadnutí je další obří deal mezi českými kluby, potvrzení, že transferové částky v nejvyšší soutěži letí vzhůru nejen v případech příchodů posil ze zahraničí. Matyáš Vojta, jenž se s nejvyšší pravděpodobností stane novým hráčem Sparty, by měl podle informací deníku Sport vydělat Mladé Boleslavi sumu mezi 3,5 až 4 miliony eur. Tedy necelých 100 milionů korun.

Rekord zatím drží přestup Tomáše Chorého z Plzně do Slavie, vedení klubu z Edenu za něj s bonusy vydalo sumu právě 100 milionů. Obří obchod proběhl také v případě přesunu Erika Prekopa z Baníku do Slavie, tam byla však vedle finanční kompenzace také hráčská - tedy ne tak přesně vyčíslitelná.

Sparta zatím vydala za borce z českého klubu maximálně 50 milionů, šlo o Emmanuela Uchennu z Ostravy a Santiaga Enemeho z Liberce. Samozřejmě, například Jan Kuchta a Václav Kadlec byli dražší, ti se však vraceli ze zahraničí.

Eneme se prosazuje postupně, Uchenna zapadl, stal se součástí nejužší rotace, Vojta má rozhodně parametry na to, aby ho napodobil. Na podzim zapsal v sedmnácti startech v lize sedm branek a tři asistence. Prosadil se také v obou střetnutích proti svému budoucímu zaměstnavateli. V jednadvaceti letech má celkové v lize ve 44 vystoupeních sedmnáct zásahů. To je velmi slušné číslo.

I proto o něj Sparta stála. O změně dresu se mluvilo už v létě, pražský obr se však rozhodl ještě vyčkat, zda mladý útočník potvrdí první předpoklady. Stalo se, proto se před Vánoci rozjela oficiální jednání.

V jeden moment projevila zájem také rovněž velmi movitá Viktoria Plzeň, ta však z akce nakonec podle informací Sportu vycouvala.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (4)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů