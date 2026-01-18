Předplatné

Přípravy na ligu ONLINE: Baník podlehl kosovskému celku, Teplice remizovaly

Sledujte přípravy na start jarní části Chance Ligy
Sledujte přípravy na start jarní části Chance LigyZdroj: Koláž Tomáš Langer (iSport)
Ondřej Penxa se vážně zranil
Začátek zimní přípravy fotbalistů Olomouce
Nová posila Olomouce Jakub Jezierski
Lukáš Červ se raduje ze vstřelené branky
Baník Ostrava porazil během turecké přípravy FC Javor 2:0
David Jurásek poprvé po návratu trénoval se Slavií
David Jurásek poprvé po návratu trénoval se Slavií
42
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga

Už se to zase blíží. Po sváteční pauze se rozjíždí přípravy na jarní část Chance Ligy, která svoji jarní část odstartuje už 31. ledna. Sledujeme ONLINE novinky okolo všech šestnácti týmů. Fotbalové přestupy ONLINE >>>

Online přenos - Přípravy na jarní část ligy
Všechny zprávyDůležité momenty
AC Sparta Praha
Baník Ostrava
SK Slavia Praha
Viktoria Plzeň

Zprávy ze dne 18. ledna 2026

Baník Ostrava
18. ledna 2026 · 15:06

Fotbalisté Baníku na soustředění v tureckém Beleku podlehli 2:3 druhému celku kosovské ligy Prištině. Od 15:00 čeká Baník další přípravný duel proti Aktobe z Kazachstánu. Teplice remizovaly 2:2 se srbským týmem Železničar Pančevo.

 

Ostrava šla proti Prištině do vedení v 11. minutě po Pirově pokutovém kopu, soupeř ale třemi góly do poločasu stav otočil. Slezané po změně stran pouze zkorigovali stav zásluhou Owusua a nenavázali na úvodní triumf na soustředění proti srbskému Javoru.

 

Pobyt v Turecku zahájily zápasem se srbským soupeřem i Teplice. Severočeši inkasovali v úvodu a v závěru utkání, mezitím se trefili útočník Zlatohlávek a záložník Bílek. Zlatohlávek po přestupu z Ostravy gólově oslavil debut v dresu „Sklářů“.

Zprávy ze dne 17. ledna 2026

Viktoria Plzeň
17. ledna 2026 · 19:14

Viktoria Plzeň hlásí ztrátu v brance. Mladý gólman Viktor Baier, který trávil sezonu na hostování v Rakousku, si poranil achilovku a čeká ho v Plzni operace. „Bohužel to nejsou příjemné zprávy. Viktor se nyní přesune domů do Plzně a v nejbližších dnech podstoupí operační zákrok. My mu samozřejmě budeme po celou dobu k dispozici a maximálně nápomocni,“ uvedl sportovní ředitel Viktorie Martin Vozábal.

Viktor Baier chytal pravidelně za Blau-Weiss Linec
Viktor Baier chytal pravidelně za Blau-Weiss Linec
Mladá Boleslav
17. ledna 2026 · 17:09

Výhru v přípravě dnes vybojovala také Mladá Boleslav, na soustředění v Turecku porazila bulharského soupeře.

 

FK Mladá Boleslav - CSKA Sofie 2:1 (2:0)
Branky: 26. Buryán, 30. Ševčík z pen. - 90. Brahimi z pen.
Sestava M. Boleslavi: Floder - Matoušek (61. Mareš), Králik (86. Zouhar), Hybš - Penner (46. Hora), Langhamer (61. John), Macek (77. Zachoval), Šubert - Kolářík (61. Donát), Ševčík - Buryán. Trenér: Majer.

Bohemians Praha 1905
17. ledna 2026 · 16:39

Lukáš Hůlka rozhodl o vítězství Bohemians nad polskou Wislou Plock.

 

Bohemians Praha 1905 - Wisla Plock 1:0 (1:0)
Branka: 38. Hůlka.
Sestava Bohemians: Frühwald (60. Šiman) - Lischka (46. Vala), Vondra, Kukučka (46. Kadlec) - Kareem (46. Kovařík), Hůlka (46. Hrubý), Čermák (46. Smrž), Mirvald - Drchal, Mikuda - Hilál (46. Ramírez). Trenér: Veselý.

FK Jablonec
17. ledna 2026 · 16:37

Jablonec si zastřílel proti makedonskému Vardaru Skopje, hattrickem se blýskl Jan Chramosta.

 

FK Jablonec - Vardar Skopje 6:2 (4:0)
Branky Jablonce: 18., 47. a 58. Chramosta, 6. Suchan, 35. Pantalon, 43. Puškáč z pen.
Sestava Jablonce: Mihelak - Štěpánek (78. Okeke), Pantalon (78. Tekijaški), Obinaja (72. Souček) - Malenšek (78. Čanturišvili), Suchan (78. Zorvan), Lavrinčík (78. Sedláček), Sobol (57. Karban) - Hollý (57. Nebyla), Chramosta (78. Jawo) - Puškáč (72. Polidar). Trenér: Kozel.

1. FC Slovácko
17. ledna 2026 · 15:24

Slovácko porazilo srbské Čukarički, rozhodl Marek Havlík. Fotbalisté z Uherského Hradiště navíc čtyřikrát trefili břevno.

 

1. FC Slovácko - Čukarički Bělehrad 1:0 (1:0)
Branka: 14. Havlík.
Sestava Slovácka:
I. poločas: Heča - Stojčevski, Vaško, Rundič - Reinberk, Havlík, Šviderský, Ndefe - Daníček - Barát, Marinelli.
II. poločas: Heča - Ndefe, Rundič, Mulder - Ndubuisi, Trávník, Tetour, Blahút - Ouanda, Petržela - Krmenčík. Trenér: Skuhravý.

FC Zlín
17. ledna 2026 · 15:20

Zlín na soustředění v Turecku hrál bez gólů s rakouským BW Linec.

 

FC Zlín - BW Linec 0:0
Sestava Zlína: Dostál (60. Knobloch) - Kopečný (70. Pišoja), Jugas (70. Křapka), Kolář (70. Kalabiška), Fukala (70. Machalík) - Nombil (70. Fojtů), Cupák (70. Hellebrand) - Petruta, Ulbrich (70. Bránecký), Bartošák (70. Koubek) - Kanu (70. Poznar). Trenér: Červenka.

Dukla Praha
17. ledna 2026 · 11:22

Fotbalisté Dukly v přípravě podlehli ukrajinskému celku Čerkasy 1:2.

Dukla Praha - Čerkasy (Ukr.) 1:2 (0:2)
Branky: 65. Černák - 39. Pasič, 44. Nonikašvili
Sestava Dukly:
I. poločas: Matrevics - Kreiker, Svozil, Hunal, Traoré, Šehovič - Velasquez, Žitný, Čermák - Pekhart, Milla
II. poločas: Jágrik - Unušič, Kozma, Svozil (60. Hunal), Purzitidis, Černák - Ali Hindi, Gaszczyk, Kadák - Kroupa, Diallo. Trenér: Holoubek

Zprávy ze dne 16. ledna 2026

SK Slavia Praha
16. ledna 2026 · 20:35

Rozhodujícím dílem se na obratu Slavie podílem dvěma asistencemi Muhammed Cham. Téma nasazení nevyzpytatelného Rakušana proti Barceloně je na stole. „Variantou určitě je. Byl to jeho jednoznačně nejlepší zápas, co se týče práce s prostorem a aktivity,“ pochvaloval si trenér Jindřich Trpišovský. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

Na utkání týmu Jindřicha Trpišovského (vlevo) se přijel podívat i Miroslav Koubek, reprezentační trenér (vpravo)
Na utkání týmu Jindřicha Trpišovského (vlevo) se přijel podívat i Miroslav Koubek, reprezentační trenér (vpravo)
Důležitý moment
SK Slavia Praha
16. ledna 2026 · 19:45

Fotbalisté Slavie porazili v generálce na Barcelonu norský Brann Bergen 2:1 a na závěr soustředění ve Španělsku si připsali první výhru v zimní přípravě. Nepříznivý výsledek otočila až střídající „jedenáctka“ po gólech Kušeje a Mbodjiho. „Byl to jeho nejlepší zápas za Slavii,“ říká o výkonu Muhammeda Chama redaktor deníku Sport Radek Špryňar.

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Nejlepší výkon Chama a návštěva reprezentačního trenéra. Jak hodnotil přípravu Slavie Jindřich Trpišovský? • v=6&#38;isport.cz
Důležitý moment
AC Sparta Praha
16. ledna 2026 · 19:15

Trenéra Briana Priskeho, který překvapil novou pozicí pro Siverta Mannsverka, mohla trápit ofenzivní hra a také předčasné střídání Martina Suchomela. Co všechno první test Sparty v Marbelle ukázal čtěte ZDE>>>

Co ukázala příprava Sparty s Malmö?
Co ukázala příprava Sparty s Malmö?
Důležitý moment
SK Slavia Praha
16. ledna 2026 · 17:54

Fotbalisté Slavie v generálce před středečním utkáním v Lize mistrů s Barcelonou porazili norský klub Brann 2:1. „Sešívaní“ si tak na závěr přípravy v Marbelle připsali první výhru, v předešlých dnech padli s Basilejí (3:4) a remizovali s Karlsruhe (1:1). O pátečním vítězství rozhodly góly Kušeje a Mbodjiho. Na hřiště se po hodině dostal i navrátilec David Jurásek. Více čtěte ZDE>>>

 

Slavia Praha - Brann Bergen 2:1 (0:0)
Branky: 85. Kušej, 87. Mbodji - 63. Kornvig z pen.

 

Sestava Slavie: Staněk - Hašioka (64. Kante), Chaloupek (64. Camara), Zima (64. Prekop), Bořil (64. Vlček) - Schranz (64. Mbodji), Moses (64. Oscar), Provod (64. Kušej), Sadílek (64. Cham), Sanyang (64. Jurásek) - Chorý (64. Chytil). Trenér: Trpišovský.

Video placeholder
MFK Karviná
16. ledna 2026 · 17:17

První nezdar v přípravě mají za sebou i hráči Karviné, ti ztratili proti srbskému soupeři vedení.

MFK Karviná - Novi Pazar 1:2 (0:0)
Branky: 52. Condé - 54. Alilovič, 83. Manev.

Sestava Karviné:
I. poločas: Lapeš - Traoré, Skyba, Slončík, Fleišman - Štorman, Labík - Ayaosi, Samko, Šigut - Ezeh.
II.poločas: Neuman - Chytrý, Kone, Kožík, Milič - Valošek, Lawali - Kačor, Vinícius, Condé - Singhateh. Trenér: Jarolím.

Sigma Olomouc
16. ledna 2026 · 17:08

Sigma poprvé v přípravě prohrála.

Důležitý moment
AC Sparta Praha
16. ledna 2026 · 16:58

Fotbalisté Sparty na přípravném kempu v Marbelle podlehli švédskému Malmö 0:1. Do každého z poločasů nastoupila jiná sestava Letenských. Ke konci přátelského utkání na hřiště poprvé vyběhla i nová posila Pražanů Joao Grimaldo. Více čtěte ZDE>>>

 

Sparta Praha - Malmö FF 0:1 (0:1)
Branka: 14. Ekong.

 

Sestava Sparty:
I. poločas: Vindahl - Říha, Sörensen, Vydra - Kadeřábek, Mannsverk, Horák, Zelený - Kuol, Haraslín - Vojta.
II. poločas: Vindahl (59. Surovčík) - Martinec, Panák, Ševínský - Suchomel (60. Zíka), Kairinen, Sochůrek, Ryneš - Kuchta, Mercado (76. Grimaldo) - Rrahmani. Trenér: Priske.

 

Roman Horák proniká do obrany Malmö
Roman Horák proniká do obrany Malmö
Hradec Králové
16. ledna 2026 · 15:24

Hradec Králové vstoupil do přípravy vysokým vítězstvím 4:0. Východočeši si bez problémů poradil s Nyíregyházou. Předposlední celek maďarské ligy utrpěl porážku o čtyři branky s druhým českým týmem krátce po sobě, před pár dny prohrál s Karvinou 1:5. Jeden z gólů „Votroků" dal i nováček defenzivní univerzál Zentrich, o jehož případné angažmá se stále jedná.

 

FC Hradec Králové - Spartacus Nyíregyháza 4:0 (1:0)
Branky: 25. Darida z pen., 50. Hodek, 65. Zentrich, 68. Vlkanova.

 

Sestava Hradce:
I. poločas: Vízek - Čech, Petrášek, Uhrinčať - Kučera, Darida, Binar, Horák - Van Buren, Pilař - Regža.
II. poločas: Vágner - Uhrinčať, Čihák, Dancák - Čmelík, Trubač, Zentrich, Kubr - Vlkanova, Mihálik - Hodek. Trenér: Horejš.

AC Sparta Praha
16. ledna 2026 · 14:56

Obrovská smůla pro talent Sparty. Ofenzivní hráč Ondřej Penxa si na soustředění ve Španělsku přivodil vážné zranění kolena, které potvrdilo vyšetření přímo na místě. Osmnáctiletý mládežnický reprezentant se už odpojil od týmu trenéra Priskeho a zamířil do Česka. Jde pro něj už o druhé zranění kolena v krátké době, přesně před rokem podstoupil operaci a do zápasů se vrátil teprve na konci srpna. V závěru podzimní části si zapsal i dva soutěžní starty za áčko.

Sigma Olomouc
16. ledna 2026 · 13:30

Sigma, které bylo během utkání vylosováno v play off Konferenční ligy švýcarské Lausanne, podlehla v přípravném zápase Legii Varšava 0:1

Trenér Hanáků Tomáš Janotka nasadil do každého z poločasů dvě rozdílné jedenáctky. Jeho svěřenci se obtížně dostávali do šancí a po úvodních dvou vítězstvích v přípravě nad jinými polskými celky ještě v domácích podmínkách poprvé prohráli. V 77. minutě dostal červenou kartu za řeči směrem k rozhodčímu Ermal Krasniqi, který stále patří Spartě. Legia nicméně po dohodě trenérů pokračovala v plném počtu. Legia nicméně po dohodě trenérů pokračovala v plném počtu.

Sigma Olomouc - Legia Varšava 0:1 (0:1)
Branka: 44. K. Urbanski.

Sestava Olomouce:
I. poločas: Stoppen - Hadaš, Huk, Sylla, Elbel - Jezierski, Beran - Ghali, Šíp, Michez - Kliment.
II. poločas: Hruška - Slavíček, Malý, Král, Sláma - Janošek, Baráth - Dolžnikov, Kostadinov (69. Langer), Šturm - Růsek. Trenér: Janotka.

Hradec Králové
16. ledna 2026 · 12:09

Hradec jde do prvního přípravného zápasu se dvěma debutanty v sestavě.

16. ledna 2026 · 10:35

Šest ligových týmů dnes sehraje přípravné zápasy. Jako první se představí Olomouc, která v Marbelle vyzve Legii Varšava. Polský celek narozdíl od Sigmy nepostoupil do vyřazovacích bojů Konferenční ligy. Představí se i nová posila Jakub Jezierski.

 

Dnešní program

11:30 Olomouc - Varšava

13:00 Szeged 2011 - Artis Brno

15:00 Nyíregyháza - Hradec Králové

15:00 Novi Pazar - Karviná

15:00 Zirä FK - Bohemians

15:00 Malmö - Sparta

16:00 Slavia - Brann

Zprávy ze dne 15. ledna 2026

Slovan Liberec
15. ledna 2026 · 17:59

Liberec na soustředění v Marbelle porazil Puskás Akademii 1:0.

Branka: 34. L. Mašek
Sestava Liberce:
I. poločas: Koubek - Icha, Plechatý, Drakpe, Koželuh - Hodouš, Stránský, Masopust, Rus - Mahmic, L. Mašek
II. poločas: Krajčírik - Mikula, N'Guessan, Drakpe, Koželuh - Sychra, Lexa, Diakité, Juliš - L. Mašek, Letenay. Trenér: Kováč

Důležitý moment
Viktoria Plzeň
15. ledna 2026 · 16:57

Fotbalisté Plzně v generálce porazili Sonderjyske 3:1. Jak zápas vypadal, čtěte ZDE >>>

Viktoria Plzeň
15. ledna 2026 · 15:50

Po první půli vede Plzeň o dvě branky.

Viktoria Plzeň
15. ledna 2026 · 15:00

Fotbalisté Plzně nastupují do generálky proti SønderjyskE v této sestavě. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>

FK Pardubice
15. ledna 2026 · 13:51

Fotbalisté Pardubic v úvodním zápase zimní přípravy porazili druholigovou Jihlavu2:0 a v součtu se závěrem podzimní části nejvyšší soutěže si připsali čtvrtou výhru po sobě. Za východočeského favorita se prosadili Jason Noslin a Ladislav Krobot.

 

Pardubický trenér Jan Trousil rozdělil mužstvo na dvě jedenáctky. Každý z hráčů odehrál poločas s výjimkou zkušeného Vacka, který kvůli zranění už po 25 minutách střídal. Zhruba o šest minut později přízemní střelou zpoza vápna otevřel skóre Noslin a po necelé hodině hry přidal zblízka pojistku po centru z pravé strany Krobot.

 

FK Pardubice - Jihlava 2:0 (1:0)
Branky: 31. Noslin, 57. Krobot.

 

Sestava Pardubic:
I. poločas: Mandous - Noslin, Konečný, Hamza, Mahuta - Vacek (25. Jelínek), Solil - Zarate, Botos, Boledovič - Patrák.
II. poločas: Stejskal - Saarma, Jelínek, Bammens, Trédl - Řezníček, Míšek - Tanko, Samuel, Godwin - Krobot. Trenér. Trousil.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů