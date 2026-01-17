Přípravy na ligu ONLINE: Chramosta nasázel hattrick, výhry Bohemians, Slovácka i Zlína
Už se to zase blíží. Po sváteční pauze se rozjíždí přípravy na jarní část Chance Ligy, která svoji jarní část odstartuje už 31. ledna. Sledujeme ONLINE novinky okolo všech šestnácti týmů. Fotbalové přestupy ONLINE >>>
Zprávy ze dne 17. ledna 2026
Lukáš Hůlka rozhodl o vítězství Bohemians nad polskou Wislou Plock.
Bohemians Praha 1905 - Wisla Plock 1:0 (1:0)
Branka: 38. Hůlka.
Sestava Bohemians: Frühwald (60. Šiman) - Lischka (46. Vala), Vondra, Kukučka (46. Kadlec) - Kareem (46. Kovařík), Hůlka (46. Hrubý), Čermák (46. Smrž), Mirvald - Drchal, Mikuda - Hilál (46. Ramírez). Trenér: Veselý.
Jablonec si zastřílel proti makedonskému Vardaru Skopje, hattrickem se blýskl Jan Chramosta.
FK Jablonec - Vardar Skopje 6:2 (4:0)
Branky Jablonce: 18., 47. a 58. Chramosta, 6. Suchan, 35. Pantalon, 43. Puškáč z pen.
Sestava Jablonce: Mihelak - Štěpánek (78. Okeke), Pantalon (78. Tekijaški), Obinaja (72. Souček) - Malenšek (78. Čanturišvili), Suchan (78. Zorvan), Lavrinčík (78. Sedláček), Sobol (57. Karban) - Hollý (57. Nebyla), Chramosta (78. Jawo) - Puškáč (72. Polidar). Trenér: Kozel.
Slovácko porazilo srbské Čukarički, rozhodl Marek Havlík. Fotbalisté z Uherského Hradiště navíc čtyřikrát trefili břevno.
1. FC Slovácko - Čukarički Bělehrad 1:0 (1:0)
Branka: 14. Havlík.
Sestava Slovácka:
I. poločas: Heča - Stojčevski, Vaško, Rundič - Reinberk, Havlík, Šviderský, Ndefe - Daníček - Barát, Marinelli.
II. poločas: Heča - Ndefe, Rundič, Mulder - Ndubuisi, Trávník, Tetour, Blahút - Ouanda, Petržela - Krmenčík. Trenér: Skuhravý.
Zlín na soustředění v Turecku hrál bez gólů s rakouským BW Linec.
FC Zlín - BW Linec 0:0
Sestava Zlína: Dostál (60. Knobloch) - Kopečný (70. Pišoja), Jugas (70. Křapka), Kolář (70. Kalabiška), Fukala (70. Machalík) - Nombil (70. Fojtů), Cupák (70. Hellebrand) - Petruta, Ulbrich (70. Bránecký), Bartošák (70. Koubek) - Kanu (70. Poznar). Trenér: Červenka.
Fotbalisté Dukly v přípravě podlehli ukrajinskému celku Čerkasy 1:2.
Dukla Praha - Čerkasy (Ukr.) 1:2 (0:2)
Branky: 65. Černák - 39. Pasič, 44. Nonikašvili
Sestava Dukly:
I. poločas: Matrevics - Kreiker, Svozil, Hunal, Traoré, Šehovič - Velasquez, Žitný, Čermák - Pekhart, Milla
II. poločas: Jágrik - Unušič, Kozma, Svozil (60. Hunal), Purzitidis, Černák - Ali Hindi, Gaszczyk, Kadák - Kroupa, Diallo. Trenér: Holoubek
Zprávy ze dne 16. ledna 2026
Rozhodujícím dílem se na obratu Slavie podílem dvěma asistencemi Muhammed Cham. Téma nasazení nevyzpytatelného Rakušana proti Barceloně je na stole. „Variantou určitě je. Byl to jeho jednoznačně nejlepší zápas, co se týče práce s prostorem a aktivity,“ pochvaloval si trenér Jindřich Trpišovský. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Slavie porazili v generálce na Barcelonu norský Brann Bergen 2:1 a na závěr soustředění ve Španělsku si připsali první výhru v zimní přípravě. Nepříznivý výsledek otočila až střídající „jedenáctka“ po gólech Kušeje a Mbodjiho. „Byl to jeho nejlepší zápas za Slavii,“ říká o výkonu Muhammeda Chama redaktor deníku Sport Radek Špryňar.
Trenéra Briana Priskeho, který překvapil novou pozicí pro Siverta Mannsverka, mohla trápit ofenzivní hra a také předčasné střídání Martina Suchomela. Co všechno první test Sparty v Marbelle ukázal čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Slavie v generálce před středečním utkáním v Lize mistrů s Barcelonou porazili norský klub Brann 2:1. „Sešívaní“ si tak na závěr přípravy v Marbelle připsali první výhru, v předešlých dnech padli s Basilejí (3:4) a remizovali s Karlsruhe (1:1). O pátečním vítězství rozhodly góly Kušeje a Mbodjiho. Na hřiště se po hodině dostal i navrátilec David Jurásek. Více čtěte ZDE>>>
Slavia Praha - Brann Bergen 2:1 (0:0)
Branky: 85. Kušej, 87. Mbodji - 63. Kornvig z pen.
Sestava Slavie: Staněk - Hašioka (64. Kante), Chaloupek (64. Camara), Zima (64. Prekop), Bořil (64. Vlček) - Schranz (64. Mbodji), Moses (64. Oscar), Provod (64. Kušej), Sadílek (64. Cham), Sanyang (64. Jurásek) - Chorý (64. Chytil). Trenér: Trpišovský.
První nezdar v přípravě mají za sebou i hráči Karviné, ti ztratili proti srbskému soupeři vedení.
MFK Karviná - Novi Pazar 1:2 (0:0)
Branky: 52. Condé - 54. Alilovič, 83. Manev.
Sestava Karviné:
I. poločas: Lapeš - Traoré, Skyba, Slončík, Fleišman - Štorman, Labík - Ayaosi, Samko, Šigut - Ezeh.
II.poločas: Neuman - Chytrý, Kone, Kožík, Milič - Valošek, Lawali - Kačor, Vinícius, Condé - Singhateh. Trenér: Jarolím.
Sigma poprvé v přípravě prohrála.
Fotbalisté Sparty na přípravném kempu v Marbelle podlehli švédskému Malmö 0:1. Do každého z poločasů nastoupila jiná sestava Letenských. Ke konci přátelského utkání na hřiště poprvé vyběhla i nová posila Pražanů Joao Grimaldo. Více čtěte ZDE>>>
Sparta Praha - Malmö FF 0:1 (0:1)
Branka: 14. Ekong.
Sestava Sparty:
I. poločas: Vindahl - Říha, Sörensen, Vydra - Kadeřábek, Mannsverk, Horák, Zelený - Kuol, Haraslín - Vojta.
II. poločas: Vindahl (59. Surovčík) - Martinec, Panák, Ševínský - Suchomel (60. Zíka), Kairinen, Sochůrek, Ryneš - Kuchta, Mercado (76. Grimaldo) - Rrahmani. Trenér: Priske.
Hradec Králové vstoupil do přípravy vysokým vítězstvím 4:0. Východočeši si bez problémů poradil s Nyíregyházou. Předposlední celek maďarské ligy utrpěl porážku o čtyři branky s druhým českým týmem krátce po sobě, před pár dny prohrál s Karvinou 1:5. Jeden z gólů „Votroků" dal i nováček defenzivní univerzál Zentrich, o jehož případné angažmá se stále jedná.
FC Hradec Králové - Spartacus Nyíregyháza 4:0 (1:0)
Branky: 25. Darida z pen., 50. Hodek, 65. Zentrich, 68. Vlkanova.
Sestava Hradce:
I. poločas: Vízek - Čech, Petrášek, Uhrinčať - Kučera, Darida, Binar, Horák - Van Buren, Pilař - Regža.
II. poločas: Vágner - Uhrinčať, Čihák, Dancák - Čmelík, Trubač, Zentrich, Kubr - Vlkanova, Mihálik - Hodek. Trenér: Horejš.
Obrovská smůla pro talent Sparty. Ofenzivní hráč Ondřej Penxa si na soustředění ve Španělsku přivodil vážné zranění kolena, které potvrdilo vyšetření přímo na místě. Osmnáctiletý mládežnický reprezentant se už odpojil od týmu trenéra Priskeho a zamířil do Česka. Jde pro něj už o druhé zranění kolena v krátké době, přesně před rokem podstoupil operaci a do zápasů se vrátil teprve na konci srpna. V závěru podzimní části si zapsal i dva soutěžní starty za áčko.
Sigma, které bylo během utkání vylosováno v play off Konferenční ligy švýcarské Lausanne, podlehla v přípravném zápase Legii Varšava 0:1.
Trenér Hanáků Tomáš Janotka nasadil do každého z poločasů dvě rozdílné jedenáctky. Jeho svěřenci se obtížně dostávali do šancí a po úvodních dvou vítězstvích v přípravě nad jinými polskými celky ještě v domácích podmínkách poprvé prohráli. V 77. minutě dostal červenou kartu za řeči směrem k rozhodčímu Ermal Krasniqi, který stále patří Spartě. Legia nicméně po dohodě trenérů pokračovala v plném počtu. Legia nicméně po dohodě trenérů pokračovala v plném počtu.
Sigma Olomouc - Legia Varšava 0:1 (0:1)
Branka: 44. K. Urbanski.
Sestava Olomouce:
I. poločas: Stoppen - Hadaš, Huk, Sylla, Elbel - Jezierski, Beran - Ghali, Šíp, Michez - Kliment.
II. poločas: Hruška - Slavíček, Malý, Král, Sláma - Janošek, Baráth - Dolžnikov, Kostadinov (69. Langer), Šturm - Růsek. Trenér: Janotka.
Hradec jde do prvního přípravného zápasu se dvěma debutanty v sestavě.
Šest ligových týmů dnes sehraje přípravné zápasy. Jako první se představí Olomouc, která v Marbelle vyzve Legii Varšava. Polský celek narozdíl od Sigmy nepostoupil do vyřazovacích bojů Konferenční ligy. Představí se i nová posila Jakub Jezierski.
Dnešní program
13:00 Szeged 2011 - Artis Brno
15:00 Nyíregyháza - Hradec Králové
Zprávy ze dne 15. ledna 2026
Liberec na soustředění v Marbelle porazil Puskás Akademii 1:0.
Branka: 34. L. Mašek
Sestava Liberce:
I. poločas: Koubek - Icha, Plechatý, Drakpe, Koželuh - Hodouš, Stránský, Masopust, Rus - Mahmic, L. Mašek
II. poločas: Krajčírik - Mikula, N'Guessan, Drakpe, Koželuh - Sychra, Lexa, Diakité, Juliš - L. Mašek, Letenay. Trenér: Kováč
Fotbalisté Plzně v generálce porazili Sonderjyske 3:1. Jak zápas vypadal, čtěte ZDE >>>
Po první půli vede Plzeň o dvě branky.
Fotbalisté Plzně nastupují do generálky proti SønderjyskE v této sestavě. ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
Fotbalisté Pardubic v úvodním zápase zimní přípravy porazili druholigovou Jihlavu2:0 a v součtu se závěrem podzimní části nejvyšší soutěže si připsali čtvrtou výhru po sobě. Za východočeského favorita se prosadili Jason Noslin a Ladislav Krobot.
Pardubický trenér Jan Trousil rozdělil mužstvo na dvě jedenáctky. Každý z hráčů odehrál poločas s výjimkou zkušeného Vacka, který kvůli zranění už po 25 minutách střídal. Zhruba o šest minut později přízemní střelou zpoza vápna otevřel skóre Noslin a po necelé hodině hry přidal zblízka pojistku po centru z pravé strany Krobot.
FK Pardubice - Jihlava 2:0 (1:0)
Branky: 31. Noslin, 57. Krobot.
Sestava Pardubic:
I. poločas: Mandous - Noslin, Konečný, Hamza, Mahuta - Vacek (25. Jelínek), Solil - Zarate, Botos, Boledovič - Patrák.
II. poločas: Stejskal - Saarma, Jelínek, Bammens, Trédl - Řezníček, Míšek - Tanko, Samuel, Godwin - Krobot. Trenér. Trousil.
Tým 1. FC Slovácko míří na přípravný kemp do Turecka. Na soupisce nechybí čerstvá posila Adonija Bryan Ouanda. Dvacetiletý Kanaďan bude v Uherském Hradišti přes jaro hostovat z pražské Slavie.
Zprávy ze dne 14. ledna 2026
PŘÍMO Z MARBELLY | Podřízení se musí kontrolovat. Ne že by to slávisté nutně potřebovali, ale přísnost prostě musí být. Proto je Jaroslav Tvrdík pravidelným návštěvníkem zimních i letních soustředění. Přiletěl i do španělské Marbelly, ve středu dopoledne sledoval v bezprostřední blízkosti celou tréninkovou jednotku. A po ní se zapojil do speciální hry. Více čtěte ZDE>>>
PŘÍMO Z BENIDORMU | Středeční odpolední trénink Plzně na soustředění v Benidormu hráčům zpestřila speciální návštěva. Kolem půl čtvrté se u hracích ploch objevila velící trojice českého národního týmu. Trenér Miroslav Koubek zdravil své někdejší svěřence a spolupracovníky, před březnovou baráží o postup na světový šampionát dorazili i asistent Jan Suchopárek a reprezentační manažer Pavel Nedvěd. V dalších dnech se ve Španělsku chystají navštívit i Spartu a Slavii. Více čtěte ZDE>>>