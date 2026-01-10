Přípravy na ligu ONLINE: Druhou výhru Sigmy sledoval Sejk, zaskvěl se Slovinec
Už se to zase blíží. Po sváteční pauze se rozjíždí přípravy na jarní část Chance Ligy, která svoji jarní část odstartuje už 31. ledna. Sledujeme ONLINE novinky okolo všech šestnácti týmů. Fotbalové přestupy ONLINE>>>
Zprávy ze dne 10. ledna 2026
Co ukázala Olomouc při druhé výhře v přípravě na jarní část sezony?
Slovácko podlehlo v přípravě slovenskému soupeři.
FC Slovácko - Skalica 1:2 (0:0)
Branky: 66. Bauer - 51. Černek, 90. Potočný.
Sestava Slovácka:
I. poločas: Heča - Ndefe, Rundič, Stojčevski - Ndubuisi, Šviderský, Tetour, Blahút - Havlík, Marinelli - Krmenčík.
II. poločas: Urban - Sonko, Vaško, Stojčevski - Ndefe, Daníček, Trávník, Barát - Beran, Bauer - Medved. Trenér: Skuhravý.
Fotbalisté Olomouce vyhráli i druhé přípravné utkání.
Sigma Olomouc - Piast Gliwice 2:0 (1:0)
Branky: 20. Langer, 73. Janošek.
Sestava Olomouce:
I. poločas: Hruška - Hadaš, Sylla, Král, Slavíček - Breite, Spáčil - Langer, Šíp, Šturm - Tijani.
II. poločas: Koutný - Malý, Král (71. Sylla), Slavíček (71. Siegl) - Dolžnikov, Beran, Janošek, Michez - Kostadinov, Zahradníček - Tijani (66. Šíp). Trenér: Janotka.
Mladá Boleslav si v přípravném utkání v rámci Tipsport ligy jednoznačně poradila s rezervou Hradce Králové.
Přípravný fotbalový turnaj Tipsport liga - skupina B:
FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové B 5:1 (1:1)
Branky: 51. a 56. Lehký, 8. Šubert, 53. Penner, 76. Zouhar - 25. Žalud.
Sestava M. Boleslavi: Jovanovski - Donát, Haliti, Hybš (46. Zouhar) - Hora (46. Kolářík), Langhamer, Kozel, John (46. Zachoval) - Ševčík (46. Lehký), Šubert (46. Penner) - Krulich (46. Buryán). Trenér: Majer.
Přípravný zápas Olomouce proti polskému Piastu sleduje na tribuně také Václav Sejk. K přestupu třiadvacetiletého útočníka z Heerenveenu do Sigmy už zbývá pouze doladit detaily. V klubu už měl úspěšně podstoupit lékařskou prohlídku.
Zprávy ze dne 9. ledna 2026
V pátek dopoledne odehrála Plzeň úvodní přípravu roku. Na soustředění ve španělském Benidormu zdolala švýcarské Lugano 4:2. V netradičním formátu utkání hraném na 3x45 minut se poprvé po návratu do plzeňského dresu zapojil Patrik Hrošovský, nastoupily i další nové tváře. Co příprava v rozběhnutém herním kempu ukázala? Více čtěte ZDE>>>
Plzeň v úvodním utkání zimní přípravy přestřílela na soustředění ve Španělsku Lugano 4:2. Trefila se jedna z nových posil Viktorie obránce Adam Kadlec, po gólu si připsali i navrátilci Daniel Vašulín s Alexandrem Sojkou. Skóre uzavřel Christophe Kabongo. Zápas se hrál netradičně na tři poločasy po 45 minutách.
Viktoria Plzeň - Lugano 4:2 (1:0, 2:2)
Branky: 23. Vašulín, 74. Kadlec, 114. Sojka, 123. Kabongo - 51. Behrens, 86. Cassano.
Sestava Plzně: Wiegele (46. Tvrdoň, 91. Ťapaj) - Havel (68. Kadlec), Dweh (65. Krčík), Spáčil (68. Jemelka), Souaré (68. Doski) - Valenta (68. Zeljkovič), Hrošovský (68. Sojka) - Suchý (68. Novák), Panoš (68. Slončík), Višinský (68. Kabongo) - Vašulín (68. Adu). Trenér: Hyský.
Patrik Hrošovský (33) den po příjezdu k plzeňské výpravě a podpisu nové smlouvy vyběhl na hřiště. V rámci herního kempu v Benidormu nastoupil s kapitánskou páskou proti Luganu. Jak v zápase vypadal a co bizarního se na hřišti stalo čtěte ZDE>>>
Obránce Petr Mirvald z Prostějova na soustředění v Turecku zabojuje o místo v kádru Bohemians.
Plzeň dnes hraje na soustředění ve Španělsku se švýcarským Luganem. Zápas na 3x45 minut začíná v 10.30, ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
Zprávy ze dne 8. ledna 2026
Legendární útočník Jan Koller se vyjádřil k přestupu Matyáše Vojty do Sparty.
Dukla odehrála první přípravný zápas na soustředění v Turecku, v němž porazila maďarský celek Kisvárda FC výsledkem 1:0. Jediný gól vstřelil Lukáš Penxa, který přišel na hostování ze Sparty. V prvním poločase nastoupili v útoku Tomáš Pekhart a Kevin-Prince Milla.
Dukla Praha - Kisvárda 1:0 (0:0)
Branka: 84. Penxa.
Sestava Dukly:
I. poločas: Jágrik - Unušič, Hašek, Hunal, Purzitidis, Šehovič - Velasquez, Peterka, Čermák - Milla, Pekhart.
II. poločas: Jágrik (70. Vácha) - Kreiker, Kozma, Svozil, Traoré, Penxa - Černák, Žitný, Gaszczyk - Kroupa, Diallo. Trenér: Holoubek.
Stoper David Lischka absolvuje první týden v Bohemians, kam přestoupil z ostravského Baníku. „O zájmu Bohemky jsem se dozvěděl už v listopadu, kdy jsem telefonoval s trenérem Veselým. To mě přesvědčilo, že chci přestoupit. Jsem rád, že se to událo a mohl jsem tady začít přípravu,“ řekl 28letý hráč pro klubový web. Na hřišti by měl patřit mezi defenzivní opory. „Trenér po mně vyžaduje určitě organizační schopnosti a komunikaci. Věřím, že to budu moct předvést na trávníku.“
Obránce Emmanuel Uchenna na tréninku Sparty. Trenér Brian Priske o něm na středeční tiskové konferenci řekl: „Uchenna je na tom hodně dobře, přes svátky trénoval skoro každý den a dneska už byl i na hřišti. Očekáváme, že ve Španělsku bude trénovat s týmem na hřišti, takže na tomhle postu jsme na tom dobře.“
Útočník Kevin-Prince Milla zamířil ze Sparty zpátky do Dukly, kde bude na jaře hostovat. K týmu se už připojil na soustředění v Turecku. Dvaadvacetiletý Kamerunec už má za sebou první rozhovor pro klubový web, co v něm zaznělo?
- „Jsem rád, že jsem zpátky doma. Jsem tady, abych odváděl dobrou práci, bojoval za tým a ukázal kvalitu.“
- „Tento přesun je pro mě v tuhle chvíli asi nejlepší krok a Dukla je pro mě nejlepší místo. Myslím, že všechno je teď perfektní.“
- „Když se hráč připojí k novému týmu, musí se všemu přizpůsobit. To se mě teď netýká – znám mužstvo, hráče i realizák. Cítím se jako součást týmu, takže stačí jen hráč a snažit se získat nějaké body.“
- „Druhá část sezony je vždycky těžká. Víme, jakou máme pozici v tabulce, a co máme dělat. Bude to podobné jako loni, kdy jsme to zvládli dobře, bojovali jsme až do konce. Doufám, že to zvládneme znovu a vyhneme se baráži.“
Teplice absolvovaly ve středu výšlap na Sněžku. Ve výpravě nechyběl ani slávista Emmanuel Fully, který sdílel na sociálních sítích záběry z cesty.
Karvinští odletěli na soustředění do Turecka. Klub zveřejnil soupisku, na které jsou nováčci obránce Nino Milič, ofenzivní hráč Josias King Furaha a také Emmanuel Ayaosi. Tomu Slezané neumožnili zimní přestup do Plzně a na startu přípravy chyběl, protože byl v Nigérii. „Byla to jedna z těžších nominací, ale dali jsme to dohromady a věřím, že třeba ještě někdo za námi do Turecka přiletí. Určitě tuto možnost nevylučuji,“ řekl pro klubový web asistent trenéra Marek Bielan.
Přesně před deseti lety svým podpisem Václav Brabec (60) stvrdil fakt, že se stal majitelem Baníku Ostrava, který tehdy nezadržitelně mířil do druhé ligy. Miliardář ho stabilizoval a po letech dostal do evropských předkol. Připomeňte si památné chvíle Brabcovy dekády ZDE >>>
Zprávy ze dne 7. ledna 2026
Fotbalisté Olomouce vstoupili do zimní přípravy výhrou nad polským soupeřem.
Dlouze si obhajoval příchod Matyáše Vojty, ze kterého Sparta udělala nejdražší přestup v rámci českých fotbalových klubů. „Předpoklad, že se bude dostávat do více šancí a bude produktivní, je velký,“ řekl na tiskové konferenci sportovní ředitel letenského klubu Tomáš Rosický. Současně mluvil o složení útočné trojky, situaci kolem Petera Vindahla i pozici, na které Pražané chtějí ještě posílit. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Do Španělska odlétá kádr Slovanu Liberce bez tří hráčů A-týmu. Aziz Kayondo se po Africkém poháru národů připojí k týmu později, doma ale zůstávají rehabilitovat Qendrim Zyba a Šimon Gabriel. Český stoper je po zranění předního zkříženého vazu mimo až do konce sezony, kosovský záložník s podobným zraněním chybí od léta. Dlouhodobě zraněný Jan Knapík s týmem odletěl a připravuje se individuálně, na jaře se ale v kádru Slovanu na trávníku zřejmě neukáže.
Manažerem A týmu Hradce Králové se stal Tomáš Poštulka, bývalý gólman národního mužstva, který dosud u Votroků zastával funkci trenéra brankářů. Na jeho místo přišel Jiří Lindr, někdejší jednička Východočechů, jenž naposledy působil u mládeže pražské Slavie.
Zprávy ze dne 6. ledna 2026
Fotbalisté Slavie v úvodním utkání zimní přípravy prohráli na soustředění ve Španělsku s Basilejí v přestřelce 3:4. Pražané v souboji úřadujících mistrů svých zemí během úvodního dějství brankami Muhammeda Chama a Ivana Schranze otočili stav, po změně stran a prostřídání byl ale lepší švýcarský celek. V nastavení snížila svým prvním gólem v červenobílém dresu zimní posila Samuel Isife. Více čtěte ZDE>>>
Hradec Králové se připravuje s dalšími novými jmény v kádru. S prvním týmem trénuje i odchovanec Adam Binar a obránce Viktor Zentrich, jenž je u „votroků“ na testech z třetí německé ligy. O jeho případném trvalém angažmá na východě Čech se teprve jedná.
Zprávy ze dne 5. ledna 2026
Sparta zveřejnila soupisku pro zimní přípravu. Na jejím startu scházeli trenérovi Priskemu vedle Magnuse Kofoda Andersena, který má dlouhodobým problém s kolenem, další dva zranění hráči. Emmanuel Uchenna pokračuje v rekonvalescenci po menším zákroku, který absolvoval v prosinci. K mužstvu se má připojit během herního soustředění ve Španělsku. Santiago Eneme se zranil na africkém šampionátu, jeho očekávaná absence podle sparťanských doktorů je aktuálně ve vyšších jednotkách týdnů.
Pražané se na hřišti objeví poprvé v úterý, o den dřív absolvovali fyzické testy. U toho byl už útočník Matyáš Vojta, který přestoupil na Letnou z Mladé Boleslavi. Zato na soupisce scházejí Nelson Okeke a Dominik Hollý, oba hráči se už přesunuli do Jablonce. Jednadvacetiletý Lukáš Penxa se po návratu se severu Čech zapojil do tréninku s pražskou Duklou, o formě hostování se zatím jedná.
Očekávanou absencí je Lukáš Sadílek. „Má svolení k vyjednávání o přestupu,“ sdělil klub. Devětadvacetiletý středopolař už měl absolvovat zdravotní prohlídku v polském Górniku Zabrze.
Brankáři: Daniel Kerl, Jakub Surovčík, Peter Vindahl.
Obránci: Elias Cobbaut, Pavel Kadeřábek, Jakub Martinec, Filip Panák, Angelo Preciado, Asger Sörensen, Martin Suchomel, Adam Ševínský, Emmanuel Uchenna, Jaroslav Zelený.
Záložníci: Magnus Kofod Andersen, Veljko Birmančevič, Santiago Eneme, Lukáš Haraslín, Roman Horák, Kaan Kairinen, Garang Kuol, Sivert Mannsverk, John Mercado, Roman Mokrovics, Matěj Ryneš, Patrik Vydra.
Útočníci: Jan Kuchta, Kevin-Prince Milla, Ondřej Penxa, Albion Rrahmani, Matyáš Vojta.