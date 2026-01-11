Přípravy na ligu ONLINE: Dukla ukázala, kdo s kým bydlí na pokoji. Jablonec do Turecka
Už se to zase blíží. Po sváteční pauze se rozjíždí přípravy na jarní část Chance Ligy, která svoji jarní část odstartuje už 31. ledna. Sledujeme ONLINE novinky okolo všech šestnácti týmů. Fotbalové přestupy ONLINE>>>
Zprávy ze dne 11. ledna 2026
Jablonec dnes cestuje na soustředění do Turecka, na soupisce figurují také dvě posily Nelson Okeke a Dominik Hollý.
Bohemians jsou stále v Česku a včera absolvovali trénink otevřený pro fanoušky. Tým trenéra Veselého odlétá do Turecka v úterý.
Peterka s Kozmou, Hašek s Čermákem nebo Pekhart s Emekou. Kevin-Prince Milla je sám. Dukla ukázala, kdo s kým bydlí na pokoji během soustředění v Turecku.
Zprávy ze dne 10. ledna 2026
Dřívější informace se potvrdily. Fotbalisty Sparty před jarní částí sezony posiluje peruánský křídelník Joao Grimaldo z Partizanu Bělehrad. Pro Pražany jde po příchodu Matyáše Vojty o druhou zimní posilu. Dvaadvacetiletý rodák z Limy v minulém roce hostoval v lotyšském Riga FC, kde se pod slovenským koučem Adriánem Guľou v létě střetl se sparťany v rámci play off o Konferenční ligu. Více čtěte ZDE >>>
Touha fanoušků po kupě gólů, které má Spartě dodat Matyáš Vojta, stomilionová posila z Mladé Boleslavi, by podle jeho prvního vystoupení v letenských barvách nemusela být bláhová. Jedenadvacetiletý forvard se prosadil v úvodní přípravě proti druholigovému Ústí nad Labem, nad kterým Pražané vyhráli 3:0. Jak se poprvé prezentoval mladý útočník? VÍCE čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Slavie remizovali na soustředění ve Španělsku s druholigovým německým Karlsruhe 1:1 a po úvodní porážce s Basilejí ani v druhém utkání zimní přípravy nedokázali zvítězit. Český mistr a lídr nejvyšší soutěže po poločase prohrával, krátce po změně stran svým prvním gólem v dresu Pražanů srovnal útočník Erik Prekop. Více čtěte ZDE>>>
Slavia Praha - Karlsruhe 1:1 (0:1)
Branky: 51. Prekop - 10. Ben Farhat.
Sestava Slavie:
I. poločas: Markovič - Holeš, Vlček, Bořil - Douděra, Moses, Cham, Kante - Chytil, Provod - Chorý.
II. poločas: Markovič - Hašioka, Zima, Mbodji - Isife, Chaloupek, Sadílek, Sanyang - Schranz, Kušej - Prekop. Trenér: Trpišovský.
Karviná si na soustředění v Turecku připsala drtivou výhru.
MFK Karviná - Nyíregyháza (Maď.) 5:1 (2:0)
Branky: 1. Ezeh, 15. Singhateh, 70. Condé, 89. Vinícius, 90. Furaha - 56. Katona.
Sestava Karviné:
I. poločas: Neuman - Chytrý, Traoré, Slončík, Milič - Štorman, Labík - Singhateh, Samko, Šigut - Ezeh.
II. poločas: Schovanec - Lawali, Vavřík, Kone, Kožík - Kačor, Valošek - Condé, Ayaosi, Furaha - Vinícius. Trenér: Jarolím.
Liberec zaznamenal porážku.
Slovan Liberec - Fortuna Düsseldorf 1:3 (0:0)
Branky: 58. Mahmič - 80. Daland, 87. Anharí, 89. Affo.
Sestava Liberce:
I. poločas: Pešl - Mikula, Plechatý, Drakpe, Hodouš - Sychra, Stránský, Lexa, Rus - L. Mašek, Letenay.
II. poločas: Musil - Koželuh, N'Guessan, Rýzek, D. Mašek - Juliš, Mahmic, Icha, Masopust, Špatenka - Krollis. Trenér: Kováč.
Výsledky fotbalistů Olomouce po nepříjemné sérii pěti soutěžních porážek v řadě na konci podzimu už zase začínají svítit zeleně. K výhře 2:0 nad polským Piastem Gliwice pomohla i posila v podobě Danijela Šturma. Jak na hřišti vypadal? A jaké změny v kádru Hanáků se dají ještě očekávat? O záložníka Matěje Mikulenku se zájímá Karviná. VÍCE čtěte ZDE>>>
Lepší start první posily si nemohli přát. Fotbalisté Sparty vstoupili do přípravy na jarní část sezony výhrou 3:0 nad Ústím nad Labem, ke které gólem hned při své premiéře pomohl útočník Matyáš Vojta. Nejdražší hráč, který přestoupil v rámci českých klubů, nastoupil za Pražany v zasněženém strahovském areálu od druhého poločasu. Utkání rozhodla v první půli trefa Martina Suchomela. Mezi střelce se mohl zapsat také Albion Rrahmani, pokutový kop ale neproměnil. Více čtěte ZDE>>>
Co ukázala Olomouc při druhé výhře v přípravě na jarní část sezony?
Slovácko podlehlo v přípravě slovenskému soupeři.
FC Slovácko - Skalica 1:2 (0:0)
Branky: 66. Bauer - 51. Černek, 90. Potočný.
Sestava Slovácka:
I. poločas: Heča - Ndefe, Rundič, Stojčevski - Ndubuisi, Šviderský, Tetour, Blahút - Havlík, Marinelli - Krmenčík.
II. poločas: Urban - Sonko, Vaško, Stojčevski - Ndefe, Daníček, Trávník, Barát - Beran, Bauer - Medved. Trenér: Skuhravý.
Fotbalisté Olomouce vyhráli i druhé přípravné utkání.
Sigma Olomouc - Piast Gliwice 2:0 (1:0)
Branky: 20. Langer, 73. Janošek.
Sestava Olomouce:
I. poločas: Hruška - Hadaš, Sylla, Král, Slavíček - Breite, Spáčil - Langer, Šíp, Šturm - Tijani.
II. poločas: Koutný - Malý, Král (71. Sylla), Slavíček (71. Siegl) - Dolžnikov, Beran, Janošek, Michez - Kostadinov, Zahradníček - Tijani (66. Šíp). Trenér: Janotka.
Mladá Boleslav si v přípravném utkání v rámci Tipsport ligy jednoznačně poradila s rezervou Hradce Králové.
Přípravný fotbalový turnaj Tipsport liga - skupina B:
FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové B 5:1 (1:1)
Branky: 51. a 56. Lehký, 8. Šubert, 53. Penner, 76. Zouhar - 25. Žalud.
Sestava M. Boleslavi: Jovanovski - Donát, Haliti, Hybš (46. Zouhar) - Hora (46. Kolářík), Langhamer, Kozel, John (46. Zachoval) - Ševčík (46. Lehký), Šubert (46. Penner) - Krulich (46. Buryán). Trenér: Majer.
Přípravný zápas Olomouce proti polskému Piastu sleduje na tribuně také Václav Sejk. K přestupu třiadvacetiletého útočníka z Heerenveenu do Sigmy už zbývá pouze doladit detaily. V klubu už měl úspěšně podstoupit lékařskou prohlídku.
Zprávy ze dne 9. ledna 2026
V pátek dopoledne odehrála Plzeň úvodní přípravu roku. Na soustředění ve španělském Benidormu zdolala švýcarské Lugano 4:2. V netradičním formátu utkání hraném na 3x45 minut se poprvé po návratu do plzeňského dresu zapojil Patrik Hrošovský, nastoupily i další nové tváře. Co příprava v rozběhnutém herním kempu ukázala? Více čtěte ZDE>>>
Plzeň v úvodním utkání zimní přípravy přestřílela na soustředění ve Španělsku Lugano 4:2. Trefila se jedna z nových posil Viktorie obránce Adam Kadlec, po gólu si připsali i navrátilci Daniel Vašulín s Alexandrem Sojkou. Skóre uzavřel Christophe Kabongo. Zápas se hrál netradičně na tři poločasy po 45 minutách.
Viktoria Plzeň - Lugano 4:2 (1:0, 2:2)
Branky: 23. Vašulín, 74. Kadlec, 114. Sojka, 123. Kabongo - 51. Behrens, 86. Cassano.
Sestava Plzně: Wiegele (46. Tvrdoň, 91. Ťapaj) - Havel (68. Kadlec), Dweh (65. Krčík), Spáčil (68. Jemelka), Souaré (68. Doski) - Valenta (68. Zeljkovič), Hrošovský (68. Sojka) - Suchý (68. Novák), Panoš (68. Slončík), Višinský (68. Kabongo) - Vašulín (68. Adu). Trenér: Hyský.
Patrik Hrošovský (33) den po příjezdu k plzeňské výpravě a podpisu nové smlouvy vyběhl na hřiště. V rámci herního kempu v Benidormu nastoupil s kapitánskou páskou proti Luganu. Jak v zápase vypadal a co bizarního se na hřišti stalo čtěte ZDE>>>
Obránce Petr Mirvald z Prostějova na soustředění v Turecku zabojuje o místo v kádru Bohemians.
Plzeň dnes hraje na soustředění ve Španělsku se švýcarským Luganem. Zápas na 3x45 minut začíná v 10.30, ONLINE přenos sledujte ZDE>>>
Zprávy ze dne 8. ledna 2026
Legendární útočník Jan Koller se vyjádřil k přestupu Matyáše Vojty do Sparty.
Dukla odehrála první přípravný zápas na soustředění v Turecku, v němž porazila maďarský celek Kisvárda FC výsledkem 1:0. Jediný gól vstřelil Lukáš Penxa, který přišel na hostování ze Sparty. V prvním poločase nastoupili v útoku Tomáš Pekhart a Kevin-Prince Milla.
Dukla Praha - Kisvárda 1:0 (0:0)
Branka: 84. Penxa.
Sestava Dukly:
I. poločas: Jágrik - Unušič, Hašek, Hunal, Purzitidis, Šehovič - Velasquez, Peterka, Čermák - Milla, Pekhart.
II. poločas: Jágrik (70. Vácha) - Kreiker, Kozma, Svozil, Traoré, Penxa - Černák, Žitný, Gaszczyk - Kroupa, Diallo. Trenér: Holoubek.
Stoper David Lischka absolvuje první týden v Bohemians, kam přestoupil z ostravského Baníku. „O zájmu Bohemky jsem se dozvěděl už v listopadu, kdy jsem telefonoval s trenérem Veselým. To mě přesvědčilo, že chci přestoupit. Jsem rád, že se to událo a mohl jsem tady začít přípravu,“ řekl 28letý hráč pro klubový web. Na hřišti by měl patřit mezi defenzivní opory. „Trenér po mně vyžaduje určitě organizační schopnosti a komunikaci. Věřím, že to budu moct předvést na trávníku.“
Obránce Emmanuel Uchenna na tréninku Sparty. Trenér Brian Priske o něm na středeční tiskové konferenci řekl: „Uchenna je na tom hodně dobře, přes svátky trénoval skoro každý den a dneska už byl i na hřišti. Očekáváme, že ve Španělsku bude trénovat s týmem na hřišti, takže na tomhle postu jsme na tom dobře.“
Útočník Kevin-Prince Milla zamířil ze Sparty zpátky do Dukly, kde bude na jaře hostovat. K týmu se už připojil na soustředění v Turecku. Dvaadvacetiletý Kamerunec už má za sebou první rozhovor pro klubový web, co v něm zaznělo?
- „Jsem rád, že jsem zpátky doma. Jsem tady, abych odváděl dobrou práci, bojoval za tým a ukázal kvalitu.“
- „Tento přesun je pro mě v tuhle chvíli asi nejlepší krok a Dukla je pro mě nejlepší místo. Myslím, že všechno je teď perfektní.“
- „Když se hráč připojí k novému týmu, musí se všemu přizpůsobit. To se mě teď netýká – znám mužstvo, hráče i realizák. Cítím se jako součást týmu, takže stačí jen hráč a snažit se získat nějaké body.“
- „Druhá část sezony je vždycky těžká. Víme, jakou máme pozici v tabulce, a co máme dělat. Bude to podobné jako loni, kdy jsme to zvládli dobře, bojovali jsme až do konce. Doufám, že to zvládneme znovu a vyhneme se baráži.“