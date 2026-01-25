Přípravy na ligu ONLINE: Karviná v generálce porazila Opavu, otočka Hradce

Předplatné

Zlínští fotbalisté kvůli vytrvalém dešti ruší generálku na soustředění v Turecku
Birmančevič za poslední rok a půl několikrát projevil zájem odejít
Ondřej Penxa se vážně zranil
Začátek zimní přípravy fotbalistů Olomouce
Nová posila Olomouce Jakub Jezierski
Lukáš Červ se raduje ze vstřelené branky
Baník Ostrava porazil během turecké přípravy FC Javor 2:0
Chance Liga

Už se to zase blíží. Po sváteční pauze se rozjíždí přípravy na jarní část Chance Ligy, která svoji jarní část odstartuje už 31. ledna. Sledujeme ONLINE novinky okolo všech šestnácti týmů. Fotbalové přestupy ONLINE >>>

Online přenos - Přípravy na jarní část ligy
Všechny zprávyDůležité momenty
AC Sparta Praha
Baník Ostrava
SK Slavia Praha
Viktoria Plzeň

Zprávy ze dne 25. ledna 2026

MFK Karviná
25. ledna 2026 · 19:48

Karviná v generálce na jarní část sezony porazila druholigovou Opavu 3:1. V prvním poločase za domácí skórovali Lucky Ezeh, Denny Samko a Albert Labík, regionální rival po přestávce už jen snížil.

Zprávy ze dne 24. ledna 2026

Sigma Olomouc
24. ledna 2026 · 16:35

Olomouc remizovala s Čonbukem a na kempu ve Španělsku ani ve třetím duelu nezvítězila. Hanáky poslala už ve třetí minutě do vedení hlavičkou po rohu svou první brankou v dresu Sigmy jedna z posil Baráth, úřadující jihokorejský mistr ale po čtvrthodině hry srovnal. Osmý celek české ligy měl poté výrazně více šancí, další gól už ale nepřidal.

 

Sigma Olomouc - Čonbuk 1:1 (1:1)
Branky: 3. Baráth - 16. Kim Sung-sub.

 

Sestava Olomouce: Koutný (71. Hruška) - Slavíček (46. Dolžnikov), Sylla, Malý (71. Elbel), Sláma (71. Hadaš) - Beran (71. Jezierski), Baráth (71. Spáčil) - Ghali (71. Jásir), Růsek (71. Janošek), Šturm (71. Grgič) - Kliment (46. Michez). Trenér: Janotka.

Mladá Boleslav
24. ledna 2026 · 15:49

Mladá Boleslav v zimní přípravě neprohrála. O hladké vítězství nad Wislou Krakov se v generálce zasloužili čtyři různí střelci, postupně se trefili Ševčík, Buryán a po změně stran střídající Lehký s Pennerem. V základní sestavě Středočechů naskočil coby kapitán navrátilec z Norimberku obránce Karafiát.

 

FK Mladá Boleslav - Wisla Krakov 4:1 (2:1)
Branky: 22. Ševčík, 24. Buryán, 69. Lehký, 85. Penner - 34. Biedrzycki.

Hradec Králové
24. ledna 2026 · 15:48

Fotbalisté Hradce Králové v generálce na jarní část sezony otočili stav 0:3 a v posledním přípravném utkání v Turecku přestříleli Kolos Kovalivka 4:3.

 

FC Hradec Králové - Kolos Kovalivka 4:3 (0:2)
Branky: 60. Kučera, 64. Mihálik, 71. Hodek, 83. Petrášek - 20. Klymčuk, 37. Demčenko, 56. Bezručuk.

 

Sestava Hradce:
I. poločas: Zadražil - Čihák, Petrášek, Čech - Kučera, Darida, Dancák, Horák - Van Buren, Trubač - Regža.
II. poločas: Zadražil - Uhrinčať, Petrášek, Zentrich - Kučera (61. Čmelík), Darida, Mihálik, Kubr - Vlkanova, Pilař - Hodek. Trenér: Horejš.

Dukla Praha
24. ledna 2026 · 15:07

Fotbalisté Dukly Praha v generálce v Salcburku remizovali s FC Liefering 1:1.

 

Liefering - Dukla Praha 1:1 (0:1)
Branky: 70. Murillo - 28. Černák.

Základní sestava Dukly: Matrevics - Kreiker, Svozil, Hunal, Traoré, Šehovič - Tijani, Kozma, Hanousek - Černák, Čermák. Trenér: Holoubek.

24. ledna 2026 · 10:58

Deštivé počasí v Turecku vážně nepřeje českým klubům závěr přípravy na jarní část sezony.

 

Video placeholder
Důležitý moment
FC Zlín
24. ledna 2026 · 10:14

Zlínští fotbalisté si plánovanou sobotní generálku na jarní část sezony nezahrají. Přípravný zápas proti bulharskému týmu Lokomotiv Sofia znemožnil vytrvalý déšť, kvůli kterému není možné utkání zrealizovat. Kvůli počasí by neměl hrát ani Hradec Králové.

Zprávy ze dne 23. ledna 2026

Důležitý moment
AC Sparta Praha
23. ledna 2026 · 20:33

Sparťan Veljko Birmančevič okomentoval současné zdravotní problémy. „Už posledních šest měsíců se potýkám s chronickou bolestí,“ sdílel na sociální síti Instagram. I přesto naskočil v této sezoně do 27 soutěžních zápasů, v nichž si zapsal bilanci 8+4. Ze základní sestavy vypadl až na začátku prosince.

 

„V listopadu jsem podstoupil první zákrok, po kterém jsem už po dvou dnech opět trénoval, abych pomohl týmu. Nyní jsem šel na druhý, abych zmírnil bolest,“ pokračoval. Srbský reprezentant se předčasně odpojil od týmu na herním soustředění ve Španělsku a odcestoval do Prahy, kde absolvoval vyšetření. „Podle nás to máme pod kontrolou,“ řekl trenér Brian Priske. Birmančevič zakončil vzkaz fanouškům následovně: „Motivace pro mě nikdy nebyla problém, spíš jí mám až moc.“

Veljko Birmančevič
Veljko Birmančevič
1. FC Slovácko
23. ledna 2026 · 17:00

Z nebe vytrvale padaly provazce deště, do toho se přidal silný vítr a na Turecko citelný chlad. Takovou generálku na ligu fakt nechcete. Slovácko ji proti makedonskému FK Sileks absolovalo zhruba pětasedmdesát minut, pak rozhodčí po dohodě obou klubů duel za stavu 2:1 ukončil. Více čtěte ZDE>>>

 

Slovácku zničilo generálku počasí, Vaškovi koukala kost z obličeje. Co posily z pražských „S“?
Slovácku zničilo generálku počasí, Vaškovi koukala kost z obličeje. Co posily z pražských „S“?
Slovan Liberec
23. ledna 2026 · 15:19

Fotbalisté Liberce ve svém čtvrtém a závěrečném utkání na soustředění ve Španělsku porazili CF Montreal 3:2. Utkání s účastníkem zámořské MLS rozhodl v závěru svým gólem Raimonds Krollis. Slovan má v Marbelle bilanci dvou výher, jedné remízy a porážky. Teplice musely v Turecku plánovanou generálku na jaro s Austrií Vídeňzrušit kvůli vytrvalým dešťům. Předčasně, konkrétně v 70. minutě, kvůli nepříznivému počasí skončil také zápas Slovácka se Sileksem Kratovo. Český celek v tu dobu vedl 2:1.

Zprávy ze dne 22. ledna 2026

Sigma Olomouc
22. ledna 2026 · 13:02
Bohemians Praha 1905
22. ledna 2026 · 12:16

Bohemians 1905 zvládli vítězně generálku na jarní část sezony. Pražané s ukrajinským týmem Veres Rivne ještě v 77. minutě prohrávali 0:3, ale v závěru čtyřmi góly otočil stav. Dvakrát se trefil střídající Vojtěch Smrž. 

FK Jablonec
22. ledna 2026 · 12:08

Působivá otočka z 1:3 na 5:3, o kterou se proti Michalovcům postarali dostřídavající borci, ukončila tréninkový kemp Jablonce v Turecku. Ve druhém poločase se spustil prudký déšť, promrzlí hráči byli rádi, když po generálce na jarní ligový start zapadli do autobusu. „Ještě máme zájem o některé hráče do ofenzivy, ale zatím jsou ve svých klubech,“ nastínil trenér Luboš Kozel. Více čtěte ZDE>>>

Jablonec v generálce otočil duel proti Michalovcům
Jablonec v generálce otočil duel proti Michalovcům
Baník Ostrava
22. ledna 2026 · 11:24

Baník v generálce na ligové jaro prohrál.

Baník Ostrava
22. ledna 2026 · 10:15

Zhruba týden před startem ligy komplikace pro Baník. Zimní posila z Bohemians, estonský reprezentant Vlasij Sinjavskij, nedohrál generálku s polským Widzevem Lodž.

Zprávy ze dne 21. ledna 2026

Mladá Boleslav
21. ledna 2026 · 15:44

Fotbalisté Mladé Boleslavi na soustředění v Turecku remizovali 2:2 s druholigovým dánským týmem Aarhus Fremad. Ve čtvrtém přípravném utkání během zimní přestávky tak poprvé nezvítězili.

Mladá Boleslav - Aarhus Fremad 2:2 (0:1)
Branky: 56. Zíka, 84. John - 7. Kaastrup, 79. Nygaard.

Sestava Mladé Boleslavi: Vorel - Mareš, Donát, Matoušek, Zachoval - Hora (60. Buryán), Pech (74. Langhamer) - Penner (60. Kolářík), Zíka, John (84. Šubert) - Lehký. Trenér: Majer.

Zprávy ze dne 20. ledna 2026

FK Pardubice
20. ledna 2026 · 19:42

Fotbalisté Pardubic na soustředění v Marbelle remizovali bez branek se švédským soupeřem.

FK Pardubice - Hammarby 0:0

Sestava Pardubic: Mandous (46. Charatišvili) - Noslin (66. Trédl), Bammens (66. Solil), Sljubyk (46. Hamza) - Konečný (66. Godwin), Hlavatý (66. Míšek), S. Šimek (66. Jelínek), Mahuta - Tanko (66. Samuel), Patrák (46. Vecheta), Botos (46. Krobot). Trenér: Trousil.

Sigma Olomouc
20. ledna 2026 · 16:51

Olomouc na soustředění v Marbelle remizovala 1:1 s Philadelphií. O vyrovnávací trefu Sigmy se postaral makedonský záložník Tihomir Kostadinov.

Hradec Králové
20. ledna 2026 · 16:04

Fotbalisté HradceKrálové porazili na soustředění v Turecku 2:1 Lechii Gdaňsk.

 

FC Hradec Králové - Lechia Gdaňsk 2:1 (0:1)
Branky: 54. Van Buren, 71. Hodek - 42. Sezonienko.

 

Sestava Hradce:
I. poločas: Vízek - Uhrinčať, Čihák, Čech - Binar, Darida, Dancák, Horák - Kubr, Vlkanova - Regža.
II. poločas: Vágner - Uhrinčať, Petrášek, Zentrich - Čmelík, Kučera, Mihálik, Kubr - Van Buren, Hodek - Griger. Trenér: Horejš.

1. FC Slovácko
20. ledna 2026 · 16:03

Obrat ve druhém poločase se podařil Slovácku, které zdolalo Honvéd Budapešť.

 

1. FC Slovácko - Honvéd Budapešť 2:1 (0:1)
Branky: 56. Tetour, 69. Ndefe - 44. Kállai.

 

Sestava Slovácka:
I. poločas: Urban - Reinberk, Rundič, Stojčevski, Mulder - Blahút, Trávník, Daníček, Havlík, Marinelli - Juroška.
II. poločas: Urban - Ndefe, Daníček, Mulder - Ndubuisi, Šviderský, Tetour, Blahút (70. Beran) - Ouanda, Petržela - Krmenčík. Trenér: Skuhravý.

Sigma Olomouc
20. ledna 2026 · 14:06

Sigma jde do přípravného duelu proti Philadephii Union s Janem Klimentem v útoku. Nechybí ani zimní posily Danijel Šturm nebo Peter Baráth

Sigma Olomouc
20. ledna 2026 · 12:32

Sigmě se zranili na soustředění dva hráči.

Zprávy ze dne 19. ledna 2026

Slovan Liberec
19. ledna 2026 · 17:50

Fotbalisté Liberce ve svém třetím utkání na soustředění ve Španělsku remizovali se švédským vicemistrem Hammarby 1:1. O jediný gól Severočechů se postaral Ermin Mahmic z penalty. Slovan má v Marbelle bilanci jedné výhry, remízy a porážky.

Slovan Liberec - Hammarby 1:1 (0:1)
Branky: 47. Mahmic z pen. - 23. Abraham z pen.

 

Sestava Liberce:
I. poločas: Krajčírik - Icha, Plechatý, Drakpe, Koželuh - Hodouš, Diakité, Masopust, Sychra - Mahmic, Letenay.
II. poločas: Pešl - Icha (62. Kayondo), Berbič, N'Guessan, Mikula - Hodouš (69. Soliu), Lexa, Stránský, Juliš - Mahmic (70. Rus), Letenay (62. L. Mašek). Trenér: Kováč.

Zprávy ze dne 18. ledna 2026

Baník Ostrava
18. ledna 2026 · 17:36

Baník si spravil chuť po prohře s kosovským celkem v duelu s Aktobe, které porazil 3:0. V 62. a 66. minutě se dvakrát prosadil ve vápně Jurečka a v závěru přidala pojistku hlavou další čerstvá útočná posila Gning. Vydařenou premiéru za klub prožil i reprezentační brankář Jedlička, jenž vychytal čisté konto. Ostrava má na soustředění bilanci dvou výher a jedné porážky.

Baník Ostrava
18. ledna 2026 · 15:06

Fotbalisté Baníku na soustředění v tureckém Beleku podlehli 2:3 druhému celku kosovské ligy Prištině. Od 15:00 čeká Baník další přípravný duel proti Aktobe z Kazachstánu. Teplice remizovaly 2:2 se srbským týmem Železničar Pančevo.

 

Ostrava šla proti Prištině do vedení v 11. minutě po Pirově pokutovém kopu, soupeř ale třemi góly do poločasu stav otočil. Slezané po změně stran pouze zkorigovali stav zásluhou Owusua a nenavázali na úvodní triumf na soustředění proti srbskému Javoru.

 

Pobyt v Turecku zahájily zápasem se srbským soupeřem i Teplice. Severočeši inkasovali v úvodu a v závěru utkání, mezitím se trefili útočník Zlatohlávek a záložník Bílek. Zlatohlávek po přestupu z Ostravy gólově oslavil debut v dresu „Sklářů“.

