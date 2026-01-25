Přípravy na ligu ONLINE: Karviná v generálce porazila Opavu, otočka Hradce
Už se to zase blíží. Po sváteční pauze se rozjíždí přípravy na jarní část Chance Ligy, která svoji jarní část odstartuje už 31. ledna. Sledujeme ONLINE novinky okolo všech šestnácti týmů. Fotbalové přestupy ONLINE >>>
Zprávy ze dne 25. ledna 2026
Karviná v generálce na jarní část sezony porazila druholigovou Opavu 3:1. V prvním poločase za domácí skórovali Lucky Ezeh, Denny Samko a Albert Labík, regionální rival po přestávce už jen snížil.
Zprávy ze dne 24. ledna 2026
Olomouc remizovala s Čonbukem a na kempu ve Španělsku ani ve třetím duelu nezvítězila. Hanáky poslala už ve třetí minutě do vedení hlavičkou po rohu svou první brankou v dresu Sigmy jedna z posil Baráth, úřadující jihokorejský mistr ale po čtvrthodině hry srovnal. Osmý celek české ligy měl poté výrazně více šancí, další gól už ale nepřidal.
Sigma Olomouc - Čonbuk 1:1 (1:1)
Branky: 3. Baráth - 16. Kim Sung-sub.
Sestava Olomouce: Koutný (71. Hruška) - Slavíček (46. Dolžnikov), Sylla, Malý (71. Elbel), Sláma (71. Hadaš) - Beran (71. Jezierski), Baráth (71. Spáčil) - Ghali (71. Jásir), Růsek (71. Janošek), Šturm (71. Grgič) - Kliment (46. Michez). Trenér: Janotka.
Mladá Boleslav v zimní přípravě neprohrála. O hladké vítězství nad Wislou Krakov se v generálce zasloužili čtyři různí střelci, postupně se trefili Ševčík, Buryán a po změně stran střídající Lehký s Pennerem. V základní sestavě Středočechů naskočil coby kapitán navrátilec z Norimberku obránce Karafiát.
FK Mladá Boleslav - Wisla Krakov 4:1 (2:1)
Branky: 22. Ševčík, 24. Buryán, 69. Lehký, 85. Penner - 34. Biedrzycki.
Fotbalisté Hradce Králové v generálce na jarní část sezony otočili stav 0:3 a v posledním přípravném utkání v Turecku přestříleli Kolos Kovalivka 4:3.
FC Hradec Králové - Kolos Kovalivka 4:3 (0:2)
Branky: 60. Kučera, 64. Mihálik, 71. Hodek, 83. Petrášek - 20. Klymčuk, 37. Demčenko, 56. Bezručuk.
Sestava Hradce:
I. poločas: Zadražil - Čihák, Petrášek, Čech - Kučera, Darida, Dancák, Horák - Van Buren, Trubač - Regža.
II. poločas: Zadražil - Uhrinčať, Petrášek, Zentrich - Kučera (61. Čmelík), Darida, Mihálik, Kubr - Vlkanova, Pilař - Hodek. Trenér: Horejš.
Fotbalisté Dukly Praha v generálce v Salcburku remizovali s FC Liefering 1:1.
Liefering - Dukla Praha 1:1 (0:1)
Branky: 70. Murillo - 28. Černák.
Základní sestava Dukly: Matrevics - Kreiker, Svozil, Hunal, Traoré, Šehovič - Tijani, Kozma, Hanousek - Černák, Čermák. Trenér: Holoubek.
Deštivé počasí v Turecku vážně nepřeje českým klubům závěr přípravy na jarní část sezony.
Zlínští fotbalisté si plánovanou sobotní generálku na jarní část sezony nezahrají. Přípravný zápas proti bulharskému týmu Lokomotiv Sofia znemožnil vytrvalý déšť, kvůli kterému není možné utkání zrealizovat. Kvůli počasí by neměl hrát ani Hradec Králové.
Zprávy ze dne 23. ledna 2026
Sparťan Veljko Birmančevič okomentoval současné zdravotní problémy. „Už posledních šest měsíců se potýkám s chronickou bolestí,“ sdílel na sociální síti Instagram. I přesto naskočil v této sezoně do 27 soutěžních zápasů, v nichž si zapsal bilanci 8+4. Ze základní sestavy vypadl až na začátku prosince.
„V listopadu jsem podstoupil první zákrok, po kterém jsem už po dvou dnech opět trénoval, abych pomohl týmu. Nyní jsem šel na druhý, abych zmírnil bolest,“ pokračoval. Srbský reprezentant se předčasně odpojil od týmu na herním soustředění ve Španělsku a odcestoval do Prahy, kde absolvoval vyšetření. „Podle nás to máme pod kontrolou,“ řekl trenér Brian Priske. Birmančevič zakončil vzkaz fanouškům následovně: „Motivace pro mě nikdy nebyla problém, spíš jí mám až moc.“
Z nebe vytrvale padaly provazce deště, do toho se přidal silný vítr a na Turecko citelný chlad. Takovou generálku na ligu fakt nechcete. Slovácko ji proti makedonskému FK Sileks absolovalo zhruba pětasedmdesát minut, pak rozhodčí po dohodě obou klubů duel za stavu 2:1 ukončil. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Liberce ve svém čtvrtém a závěrečném utkání na soustředění ve Španělsku porazili CF Montreal 3:2. Utkání s účastníkem zámořské MLS rozhodl v závěru svým gólem Raimonds Krollis. Slovan má v Marbelle bilanci dvou výher, jedné remízy a porážky. Teplice musely v Turecku plánovanou generálku na jaro s Austrií Vídeňzrušit kvůli vytrvalým dešťům. Předčasně, konkrétně v 70. minutě, kvůli nepříznivému počasí skončil také zápas Slovácka se Sileksem Kratovo. Český celek v tu dobu vedl 2:1.
Zprávy ze dne 22. ledna 2026
Bohemians 1905 zvládli vítězně generálku na jarní část sezony. Pražané s ukrajinským týmem Veres Rivne ještě v 77. minutě prohrávali 0:3, ale v závěru čtyřmi góly otočil stav. Dvakrát se trefil střídající Vojtěch Smrž.
Působivá otočka z 1:3 na 5:3, o kterou se proti Michalovcům postarali dostřídavající borci, ukončila tréninkový kemp Jablonce v Turecku. Ve druhém poločase se spustil prudký déšť, promrzlí hráči byli rádi, když po generálce na jarní ligový start zapadli do autobusu. „Ještě máme zájem o některé hráče do ofenzivy, ale zatím jsou ve svých klubech,“ nastínil trenér Luboš Kozel. Více čtěte ZDE>>>
Baník v generálce na ligové jaro prohrál.
Zhruba týden před startem ligy komplikace pro Baník. Zimní posila z Bohemians, estonský reprezentant Vlasij Sinjavskij, nedohrál generálku s polským Widzevem Lodž.
Zprávy ze dne 21. ledna 2026
Fotbalisté Mladé Boleslavi na soustředění v Turecku remizovali 2:2 s druholigovým dánským týmem Aarhus Fremad. Ve čtvrtém přípravném utkání během zimní přestávky tak poprvé nezvítězili.
Mladá Boleslav - Aarhus Fremad 2:2 (0:1)
Branky: 56. Zíka, 84. John - 7. Kaastrup, 79. Nygaard.
Sestava Mladé Boleslavi: Vorel - Mareš, Donát, Matoušek, Zachoval - Hora (60. Buryán), Pech (74. Langhamer) - Penner (60. Kolářík), Zíka, John (84. Šubert) - Lehký. Trenér: Majer.
Zprávy ze dne 20. ledna 2026
Fotbalisté Pardubic na soustředění v Marbelle remizovali bez branek se švédským soupeřem.
FK Pardubice - Hammarby 0:0
Sestava Pardubic: Mandous (46. Charatišvili) - Noslin (66. Trédl), Bammens (66. Solil), Sljubyk (46. Hamza) - Konečný (66. Godwin), Hlavatý (66. Míšek), S. Šimek (66. Jelínek), Mahuta - Tanko (66. Samuel), Patrák (46. Vecheta), Botos (46. Krobot). Trenér: Trousil.
Olomouc na soustředění v Marbelle remizovala 1:1 s Philadelphií. O vyrovnávací trefu Sigmy se postaral makedonský záložník Tihomir Kostadinov.
Fotbalisté HradceKrálové porazili na soustředění v Turecku 2:1 Lechii Gdaňsk.
FC Hradec Králové - Lechia Gdaňsk 2:1 (0:1)
Branky: 54. Van Buren, 71. Hodek - 42. Sezonienko.
Sestava Hradce:
I. poločas: Vízek - Uhrinčať, Čihák, Čech - Binar, Darida, Dancák, Horák - Kubr, Vlkanova - Regža.
II. poločas: Vágner - Uhrinčať, Petrášek, Zentrich - Čmelík, Kučera, Mihálik, Kubr - Van Buren, Hodek - Griger. Trenér: Horejš.
Obrat ve druhém poločase se podařil Slovácku, které zdolalo Honvéd Budapešť.
1. FC Slovácko - Honvéd Budapešť 2:1 (0:1)
Branky: 56. Tetour, 69. Ndefe - 44. Kállai.
Sestava Slovácka:
I. poločas: Urban - Reinberk, Rundič, Stojčevski, Mulder - Blahút, Trávník, Daníček, Havlík, Marinelli - Juroška.
II. poločas: Urban - Ndefe, Daníček, Mulder - Ndubuisi, Šviderský, Tetour, Blahút (70. Beran) - Ouanda, Petržela - Krmenčík. Trenér: Skuhravý.
Sigma jde do přípravného duelu proti Philadephii Union s Janem Klimentem v útoku. Nechybí ani zimní posily Danijel Šturm nebo Peter Baráth
Sigmě se zranili na soustředění dva hráči.
Zprávy ze dne 19. ledna 2026
Fotbalisté Liberce ve svém třetím utkání na soustředění ve Španělsku remizovali se švédským vicemistrem Hammarby 1:1. O jediný gól Severočechů se postaral Ermin Mahmic z penalty. Slovan má v Marbelle bilanci jedné výhry, remízy a porážky.
Slovan Liberec - Hammarby 1:1 (0:1)
Branky: 47. Mahmic z pen. - 23. Abraham z pen.
Sestava Liberce:
I. poločas: Krajčírik - Icha, Plechatý, Drakpe, Koželuh - Hodouš, Diakité, Masopust, Sychra - Mahmic, Letenay.
II. poločas: Pešl - Icha (62. Kayondo), Berbič, N'Guessan, Mikula - Hodouš (69. Soliu), Lexa, Stránský, Juliš - Mahmic (70. Rus), Letenay (62. L. Mašek). Trenér: Kováč.
Zprávy ze dne 18. ledna 2026
Baník si spravil chuť po prohře s kosovským celkem v duelu s Aktobe, které porazil 3:0. V 62. a 66. minutě se dvakrát prosadil ve vápně Jurečka a v závěru přidala pojistku hlavou další čerstvá útočná posila Gning. Vydařenou premiéru za klub prožil i reprezentační brankář Jedlička, jenž vychytal čisté konto. Ostrava má na soustředění bilanci dvou výher a jedné porážky.
Fotbalisté Baníku na soustředění v tureckém Beleku podlehli 2:3 druhému celku kosovské ligy Prištině. Od 15:00 čeká Baník další přípravný duel proti Aktobe z Kazachstánu. Teplice remizovaly 2:2 se srbským týmem Železničar Pančevo.
Ostrava šla proti Prištině do vedení v 11. minutě po Pirově pokutovém kopu, soupeř ale třemi góly do poločasu stav otočil. Slezané po změně stran pouze zkorigovali stav zásluhou Owusua a nenavázali na úvodní triumf na soustředění proti srbskému Javoru.
Pobyt v Turecku zahájily zápasem se srbským soupeřem i Teplice. Severočeši inkasovali v úvodu a v závěru utkání, mezitím se trefili útočník Zlatohlávek a záložník Bílek. Zlatohlávek po přestupu z Ostravy gólově oslavil debut v dresu „Sklářů“.