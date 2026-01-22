Přípravy na ligu ONLINE: Obavy o Sinjavského! Zranil se v generálce Baníku. Co se stalo?
Už se to zase blíží. Po sváteční pauze se rozjíždí přípravy na jarní část Chance Ligy, která svoji jarní část odstartuje už 31. ledna. Sledujeme ONLINE novinky okolo všech šestnácti týmů. Fotbalové přestupy ONLINE >>>
Zprávy ze dne 22. ledna 2026
Zhruba týden před startem ligy komplikace pro Baník. Zimní posila z Bohemians, estonský reprezentant Vlasij Sinjavskij, nedohrál generálku s polským Widzevem Lodž.
Zprávy ze dne 21. ledna 2026
Fotbalisté Mladé Boleslavi na soustředění v Turecku remizovali 2:2 s druholigovým dánským týmem Aarhus Fremad. Ve čtvrtém přípravném utkání během zimní přestávky tak poprvé nezvítězili.
Mladá Boleslav - Aarhus Fremad 2:2 (0:1)
Branky: 56. Zíka, 84. John - 7. Kaastrup, 79. Nygaard.
Sestava Mladé Boleslavi: Vorel - Mareš, Donát, Matoušek, Zachoval - Hora (60. Buryán), Pech (74. Langhamer) - Penner (60. Kolářík), Zíka, John (84. Šubert) - Lehký. Trenér: Majer.
Zprávy ze dne 20. ledna 2026
Fotbalisté Pardubic na soustředění v Marbelle remizovali bez branek se švédským soupeřem.
FK Pardubice - Hammarby 0:0
Sestava Pardubic: Mandous (46. Charatišvili) - Noslin (66. Trédl), Bammens (66. Solil), Sljubyk (46. Hamza) - Konečný (66. Godwin), Hlavatý (66. Míšek), S. Šimek (66. Jelínek), Mahuta - Tanko (66. Samuel), Patrák (46. Vecheta), Botos (46. Krobot). Trenér: Trousil.
Olomouc na soustředění v Marbelle remizovala 1:1 s Philadelphií. O vyrovnávací trefu Sigmy se postaral makedonský záložník Tihomir Kostadinov.
Fotbalisté HradceKrálové porazili na soustředění v Turecku 2:1 Lechii Gdaňsk.
FC Hradec Králové - Lechia Gdaňsk 2:1 (0:1)
Branky: 54. Van Buren, 71. Hodek - 42. Sezonienko.
Sestava Hradce:
I. poločas: Vízek - Uhrinčať, Čihák, Čech - Binar, Darida, Dancák, Horák - Kubr, Vlkanova - Regža.
II. poločas: Vágner - Uhrinčať, Petrášek, Zentrich - Čmelík, Kučera, Mihálik, Kubr - Van Buren, Hodek - Griger. Trenér: Horejš.
Obrat ve druhém poločase se podařil Slovácku, které zdolalo Honvéd Budapešť.
1. FC Slovácko - Honvéd Budapešť 2:1 (0:1)
Branky: 56. Tetour, 69. Ndefe - 44. Kállai.
Sestava Slovácka:
I. poločas: Urban - Reinberk, Rundič, Stojčevski, Mulder - Blahút, Trávník, Daníček, Havlík, Marinelli - Juroška.
II. poločas: Urban - Ndefe, Daníček, Mulder - Ndubuisi, Šviderský, Tetour, Blahút (70. Beran) - Ouanda, Petržela - Krmenčík. Trenér: Skuhravý.
Sigma jde do přípravného duelu proti Philadephii Union s Janem Klimentem v útoku. Nechybí ani zimní posily Danijel Šturm nebo Peter Baráth
Sigmě se zranili na soustředění dva hráči.
Zprávy ze dne 19. ledna 2026
Fotbalisté Liberce ve svém třetím utkání na soustředění ve Španělsku remizovali se švédským vicemistrem Hammarby 1:1. O jediný gól Severočechů se postaral Ermin Mahmic z penalty. Slovan má v Marbelle bilanci jedné výhry, remízy a porážky.
Slovan Liberec - Hammarby 1:1 (0:1)
Branky: 47. Mahmic z pen. - 23. Abraham z pen.
Sestava Liberce:
I. poločas: Krajčírik - Icha, Plechatý, Drakpe, Koželuh - Hodouš, Diakité, Masopust, Sychra - Mahmic, Letenay.
II. poločas: Pešl - Icha (62. Kayondo), Berbič, N'Guessan, Mikula - Hodouš (69. Soliu), Lexa, Stránský, Juliš - Mahmic (70. Rus), Letenay (62. L. Mašek). Trenér: Kováč.
Zprávy ze dne 18. ledna 2026
Baník si spravil chuť po prohře s kosovským celkem v duelu s Aktobe, které porazil 3:0. V 62. a 66. minutě se dvakrát prosadil ve vápně Jurečka a v závěru přidala pojistku hlavou další čerstvá útočná posila Gning. Vydařenou premiéru za klub prožil i reprezentační brankář Jedlička, jenž vychytal čisté konto. Ostrava má na soustředění bilanci dvou výher a jedné porážky.
Fotbalisté Baníku na soustředění v tureckém Beleku podlehli 2:3 druhému celku kosovské ligy Prištině. Od 15:00 čeká Baník další přípravný duel proti Aktobe z Kazachstánu. Teplice remizovaly 2:2 se srbským týmem Železničar Pančevo.
Ostrava šla proti Prištině do vedení v 11. minutě po Pirově pokutovém kopu, soupeř ale třemi góly do poločasu stav otočil. Slezané po změně stran pouze zkorigovali stav zásluhou Owusua a nenavázali na úvodní triumf na soustředění proti srbskému Javoru.
Pobyt v Turecku zahájily zápasem se srbským soupeřem i Teplice. Severočeši inkasovali v úvodu a v závěru utkání, mezitím se trefili útočník Zlatohlávek a záložník Bílek. Zlatohlávek po přestupu z Ostravy gólově oslavil debut v dresu „Sklářů“.
Zprávy ze dne 17. ledna 2026
Viktoria Plzeň hlásí ztrátu v brance. Mladý gólman Viktor Baier, který trávil sezonu na hostování v Rakousku, si poranil achilovku a čeká ho v Plzni operace. „Bohužel to nejsou příjemné zprávy. Viktor se nyní přesune domů do Plzně a v nejbližších dnech podstoupí operační zákrok. My mu samozřejmě budeme po celou dobu k dispozici a maximálně nápomocni,“ uvedl sportovní ředitel Viktorie Martin Vozábal.
Výhru v přípravě dnes vybojovala také Mladá Boleslav, na soustředění v Turecku porazila bulharského soupeře.
FK Mladá Boleslav - CSKA Sofie 2:1 (2:0)
Branky: 26. Buryán, 30. Ševčík z pen. - 90. Brahimi z pen.
Sestava M. Boleslavi: Floder - Matoušek (61. Mareš), Králik (86. Zouhar), Hybš - Penner (46. Hora), Langhamer (61. John), Macek (77. Zachoval), Šubert - Kolářík (61. Donát), Ševčík - Buryán. Trenér: Majer.
Lukáš Hůlka rozhodl o vítězství Bohemians nad polskou Wislou Plock.
Bohemians Praha 1905 - Wisla Plock 1:0 (1:0)
Branka: 38. Hůlka.
Sestava Bohemians: Frühwald (60. Šiman) - Lischka (46. Vala), Vondra, Kukučka (46. Kadlec) - Kareem (46. Kovařík), Hůlka (46. Hrubý), Čermák (46. Smrž), Mirvald - Drchal, Mikuda - Hilál (46. Ramírez). Trenér: Veselý.
Jablonec si zastřílel proti makedonskému Vardaru Skopje, hattrickem se blýskl Jan Chramosta.
FK Jablonec - Vardar Skopje 6:2 (4:0)
Branky Jablonce: 18., 47. a 58. Chramosta, 6. Suchan, 35. Pantalon, 43. Puškáč z pen.
Sestava Jablonce: Mihelak - Štěpánek (78. Okeke), Pantalon (78. Tekijaški), Obinaja (72. Souček) - Malenšek (78. Čanturišvili), Suchan (78. Zorvan), Lavrinčík (78. Sedláček), Sobol (57. Karban) - Hollý (57. Nebyla), Chramosta (78. Jawo) - Puškáč (72. Polidar). Trenér: Kozel.
Slovácko porazilo srbské Čukarički, rozhodl Marek Havlík. Fotbalisté z Uherského Hradiště navíc čtyřikrát trefili břevno.
1. FC Slovácko - Čukarički Bělehrad 1:0 (1:0)
Branka: 14. Havlík.
Sestava Slovácka:
I. poločas: Heča - Stojčevski, Vaško, Rundič - Reinberk, Havlík, Šviderský, Ndefe - Daníček - Barát, Marinelli.
II. poločas: Heča - Ndefe, Rundič, Mulder - Ndubuisi, Trávník, Tetour, Blahút - Ouanda, Petržela - Krmenčík. Trenér: Skuhravý.
Zlín na soustředění v Turecku hrál bez gólů s rakouským BW Linec.
FC Zlín - BW Linec 0:0
Sestava Zlína: Dostál (60. Knobloch) - Kopečný (70. Pišoja), Jugas (70. Křapka), Kolář (70. Kalabiška), Fukala (70. Machalík) - Nombil (70. Fojtů), Cupák (70. Hellebrand) - Petruta, Ulbrich (70. Bránecký), Bartošák (70. Koubek) - Kanu (70. Poznar). Trenér: Červenka.
Fotbalisté Dukly v přípravě podlehli ukrajinskému celku Čerkasy 1:2.
Dukla Praha - Čerkasy (Ukr.) 1:2 (0:2)
Branky: 65. Černák - 39. Pasič, 44. Nonikašvili
Sestava Dukly:
I. poločas: Matrevics - Kreiker, Svozil, Hunal, Traoré, Šehovič - Velasquez, Žitný, Čermák - Pekhart, Milla
II. poločas: Jágrik - Unušič, Kozma, Svozil (60. Hunal), Purzitidis, Černák - Ali Hindi, Gaszczyk, Kadák - Kroupa, Diallo. Trenér: Holoubek
Zprávy ze dne 16. ledna 2026
Rozhodujícím dílem se na obratu Slavie podílem dvěma asistencemi Muhammed Cham. Téma nasazení nevyzpytatelného Rakušana proti Barceloně je na stole. „Variantou určitě je. Byl to jeho jednoznačně nejlepší zápas, co se týče práce s prostorem a aktivity,“ pochvaloval si trenér Jindřich Trpišovský. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Slavie porazili v generálce na Barcelonu norský Brann Bergen 2:1 a na závěr soustředění ve Španělsku si připsali první výhru v zimní přípravě. Nepříznivý výsledek otočila až střídající „jedenáctka“ po gólech Kušeje a Mbodjiho. „Byl to jeho nejlepší zápas za Slavii,“ říká o výkonu Muhammeda Chama redaktor deníku Sport Radek Špryňar.
Trenéra Briana Priskeho, který překvapil novou pozicí pro Siverta Mannsverka, mohla trápit ofenzivní hra a také předčasné střídání Martina Suchomela. Co všechno první test Sparty v Marbelle ukázal čtěte ZDE>>>
Fotbalisté Slavie v generálce před středečním utkáním v Lize mistrů s Barcelonou porazili norský klub Brann 2:1. „Sešívaní“ si tak na závěr přípravy v Marbelle připsali první výhru, v předešlých dnech padli s Basilejí (3:4) a remizovali s Karlsruhe (1:1). O pátečním vítězství rozhodly góly Kušeje a Mbodjiho. Na hřiště se po hodině dostal i navrátilec David Jurásek. Více čtěte ZDE>>>
Slavia Praha - Brann Bergen 2:1 (0:0)
Branky: 85. Kušej, 87. Mbodji - 63. Kornvig z pen.
Sestava Slavie: Staněk - Hašioka (64. Kante), Chaloupek (64. Camara), Zima (64. Prekop), Bořil (64. Vlček) - Schranz (64. Mbodji), Moses (64. Oscar), Provod (64. Kušej), Sadílek (64. Cham), Sanyang (64. Jurásek) - Chorý (64. Chytil). Trenér: Trpišovský.
První nezdar v přípravě mají za sebou i hráči Karviné, ti ztratili proti srbskému soupeři vedení.
MFK Karviná - Novi Pazar 1:2 (0:0)
Branky: 52. Condé - 54. Alilovič, 83. Manev.
Sestava Karviné:
I. poločas: Lapeš - Traoré, Skyba, Slončík, Fleišman - Štorman, Labík - Ayaosi, Samko, Šigut - Ezeh.
II.poločas: Neuman - Chytrý, Kone, Kožík, Milič - Valošek, Lawali - Kačor, Vinícius, Condé - Singhateh. Trenér: Jarolím.
Sigma poprvé v přípravě prohrála.
Fotbalisté Sparty na přípravném kempu v Marbelle podlehli švédskému Malmö 0:1. Do každého z poločasů nastoupila jiná sestava Letenských. Ke konci přátelského utkání na hřiště poprvé vyběhla i nová posila Pražanů Joao Grimaldo. Více čtěte ZDE>>>
Sparta Praha - Malmö FF 0:1 (0:1)
Branka: 14. Ekong.
Sestava Sparty:
I. poločas: Vindahl - Říha, Sörensen, Vydra - Kadeřábek, Mannsverk, Horák, Zelený - Kuol, Haraslín - Vojta.
II. poločas: Vindahl (59. Surovčík) - Martinec, Panák, Ševínský - Suchomel (60. Zíka), Kairinen, Sochůrek, Ryneš - Kuchta, Mercado (76. Grimaldo) - Rrahmani. Trenér: Priske.