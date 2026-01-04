Přípravy na ligu ONLINE: Osekaný kádr Karviné, Dukla letí do Turecka bez Šebrleho
Zprávy ze dne 4. ledna 2026
Fotbalisté Mladé Boleslavi bez útočníka Matyáše Vojty v neděli zahájili fyzickými testy zimní přípravu. Nejlepší střelec týmu v podzimní části sezony by podle spekulací médií měl přestoupit do pražské Sparty. Se Středočechy se už nepřipravuje ani brankář Aleš Mandous. Z hostování si ho stáhla pražská Slavia, odkud by měl přestoupit do Pardubic.
Přípravu zahájil s mužstvem obránce Matěj Hybš, který v sobotu oslavil 33. narozeniny. Někdejší český mládežnický reprezentant se s Mladou Boleslaví dohodl na smlouvě před Vánoci po vypršení kontraktu v Bohemians 1905. Ve vršovickém klubu mohl pokračovat, kvůli nízkému hernímu vytížení ale zvolil odchod. Po vyléčení zranění se ke Středočechům připojili Jetmir Haliti, David Kozel, Dominik Mareš a David Pech.
Svěřenci trenéra Aleše Majera začnou v pondělí ve svém domovském areálu trénovat. V plánu mají pět přípravných zápasů, z toho tři na soustředění v Turecku. Tým s nejhorší obranou v soutěži přezimuje na 13. místě. Jarní část sezony zahájí 31. ledna doma proti Bohemians.
Fotbalisté Karviné začali přípravu s razantně osekaným kádrem. Odešli Abdallah Gning, Alexandr Bužek, Sahmkou Camara či Dávid Krčík. Další tři hráči jsou zranění, Jiří Fleišman nemocný a Emannuel Ayaosi řeší do středy víza v Nigérii.
„Přijdu si jako během letní přípravy, kdy se hraje nějaký mezinárodní šampionát a čekáme, než se nám vrátí reprezentanti,. Nejvíc mě překvapil Gning, byl tu teprve půl roku“ povzdechl si kouč Marek Jarolím, kterému zatím přivedl management tři posily - Šimona Slončíka z béčka Slavie a norského křídelníka Josiase Kinga. „Potřebujeme to doplnit, minimálně o dva obránce,“ ví kouč, který ještě čeká na vývoj situace kolem smlouvy Ebrimy Singhateha. Ve čtvrtek tým zamíří na soustředění do Turecka.
Fotbalisté Dukly v neděli v Praze zahájili zimní přípravu a hned v pondělí odletí na kemp do turecké Antalye. Novými tvářemi jsou zkušený útočník Tomáš Pekhart a krajní obránce či záložník Lukáš Penxa. Mezi hráči, kteří se soustředění nezúčastní, je i záložník Štěpán Šebrle.
Pražany čekají v Turecku tři přípravné zápasy, jejich soupeři budou maďarská Kisvárda, Universitatea Kluž a ukrajinský tým Čerkasy. Generálkou na jaro pak po návratu bude duel s Lieferingem v Salcburku. Cestu za záchranou v ligové soutěži Dukla zahájí domácím utkáním se Spartou.
Dostane Denis Halinský výhledově příležitost v užší rotaci Slavie? „Trenér Trpišovský mi říkal, že budu bojovat o základní sestavu," naznačil stoper.
Zprávy ze dne 3. ledna 2026
Přípravu zahajuje také Slovácko, to ale zatím nemá kompletní kádr.
David Heidenreich předčasně opouští královéhradecký klub. Pětadvacetiletý obránce se s „votroky“ dohodl na ukončení smlouvy, která by mu vypršela v létě. Heidenreich působil v Hradci Králové od léta 2023, angažmá ale výrazně ovlivnily jeho vleklé zdravotní problémy. V dresu „votroků“ si bývalý mládežnický český reprezentant připsal jen sedm ligových startů. V uplynulé podzimní části sezony hostoval v Prešově, za slovenský tým ale vinou zranění v soutěžním duelu ani jednou nenastoupil.
Start zimní přípravy přináší obměnu plzeňského kádru. Lukáš Červ (24) se ve své třetí sezoně na západě Čech dostává do role jednoho z klíčových lídrů. Zvlášť po konci Lukáše Hejdy, Jana Kopice, Martina Jedličky a zanedlouho také Milana Havla bude patřit k nejzkušenějším hráčům v týmu. „Jsou to velké změny," přiznává reprezentační záložník před plzeňským pondělním odjezdem na soustředění do španělského Benidormu.
Fotbalisté Slavie odcestovali na kemp do Španělska bez záložníka Lukáše Vorlickéhoa levého beka Ondřeje Zmrzlého. Na srazu mužstva před zimní přípravou naopak nechyběly dosavadní dvě posily - afričtí obránci Hamidou Kante a Samuel Isife.
Vedle nejnovějších posil do Španělska odcestovali i navrátilci z hostování záložníci Divine Teah s Alexandrem Bužkem a obránce Samhkou Camara. Podle spekulací médií Slavia usiluje o návrat levého beka Davida Juráska, který patří Benfice Lisabon a aktuálně hostuje v Besiktasi Istanbul. Pětadvacetiletý český reprezentant ale v kádru Pražanů pro kemp zatím nefiguruje.
Do Španělska naopak odcestoval slovenský levý bek či záložník Dominik Javorček, jenž se vrací do zátěže po vážném zranění. Schází Igoh Ogbu, obránce startuje s Nigérií na africkém šampionátu. Pražané odehrají na soustředění tři přípravné zápasy. Postupně změří síly s Basilejí, Karlsruhe a Brannem Bergen.
V pátek večer dorazil na Bazaly, v sobotu dopoledne už vedl první trénink Baníku v novém roce 2026. Pořád coby jeho hlavní kouč. „Ale byl jsem v hodně velké nejistotě," popisoval Tomáš Galásek období posledních týdnů, kdy se nevědělo, zda bude v Ostravě působit i na jaře.
V plzeňském kádru dochází na startu zimní přípravy k pohybům. Gólman Martin Jedlička řeší zahraniční angažmá, zkušení Lukáš Hejda a Jan Kopic se budou připravovat s rezervním béčkem. Nové angažmá se také řeší u nadějného křídelníka Jamese Bella.
S týmem začínají přípravu Tom Slončík a Daniel Vašulín, kteří se vrátili z hostování v Hradci a Olomouci. Přibyly i dvě oznámené zimní posily - obránci Dávid Krčík a Adam Kadlec. S týmem začne přípravu i zkušený Milan Havel, který po odehrání prvního lednového duelu Evropské ligy proti Portu zamíří na přestup do Bohemians. Komentář trenéra Martina Hyského ke kádru Viktorie čtěte ZDE>>>
KÁDR FC VIKTORIA PLZEŇ NA STARTU ZIMNÍ PŘÍPRAVY
Brankáři: Florian Wiegele, Marián Tvrdoň, Matyáš Šilhavý
Obránci: Merchas Doski, Sampson Dweh, Milan Havel, Václav Jemelka, Dávid Krčík, Svetozar Marković, Jan Paluska, Karel Spáčil, Adam Kadlec
Záložníci: Lukáš Červ, Tomáš Ladra, Amar Memić, Jiří Maxim Panoš, Cheick Souaré, Matěj Valenta, Denis Višinský, Adrian Zeljković, Tom Slončík
Útočníci: Prince Adu (připojí se ve Španělsku), Rafiu Durosinmi, Christophe Kabongo, Matěj Vydra, Daniel Vašulín
Ondřej Zmrzlý nakonec skutečně neletí se Slavií na soustředění do španělské Marbelly. Podle informací iSportu stále jedná o odchodu z Edenu, zájem je z Chance Ligy, Polska i Německa.
Zprávy ze dne 2. ledna 2026
V září se stal většinovým majitelem Viktorie Plzeň, klub hodlá dál úspěšně rozvíjet. Michal Strnad (33), jeden z nejbohatších Čechů, promluvil o svých plánech v západočeské organizaci i spokojenosti s dosavadními výsledky. Co ho vedlo ke vstupu do nejvyšších pater českého fotbalu? „Vlastnictví tradičního klubu není o prestiži v osobním smyslu, ale o závazku," zdůraznil majitel zbrojařského holdingu CSG v rozhovoru pro klubový web na konci uplynulého roku.
Příspěvek kondičního trenéra Baníku na sociální síti X z novoročního večera.
Tepličtí fotbalisté v ranních hodinách začali přípravu na jarní část sezony. Jak potvrdil sportovní ředitel Štěpán Vachoušek, tým je před podpisem levonohého obránce, dle dřívějších informací Sportu jde o Emmanuela Fullyho ze Slavie B. Chce posílit i střed zálohy a post útočníka, kde dlouhodobě stojí o Tomáše Zlatohlávka z Baníku. 15. ledna vyrazí po dlouhé době tým do tepla, čeká ho soustředění v Turecku, do té doby se bude připravovat ve Špindlerově Mlýně.
Program zimní přípravy fotbalistů FK Teplice:
- Dnes: začátek přípravy,
- 10. ledna: Teplice - Dukla Praha (Tipsport liga, 10:30 - Praha Xaverov),
- 14. ledna: Teplice - Žižkov (Tipsport liga, 10:30 - Praha Xaverov),
- 18. ledna: Teplice - Železničar Pančevo (Turecko),
- 23. ledna: Teplice - Austria Vídeň (Turecko).
Kdy budou ligové kluby zahajovat přípravu?
- 2. ledna: Baník Ostrava, Teplice
- 3. ledna: Slavia Praha, Plzeň, Slovácko
- 4. ledna: Karviná, Mladá Boleslav, Bohemians, Pardubice, Dukla Praha, Jablonec, Olomouc
- 5. ledna: Sparta Praha, Zlín, Liberec, Hradec Králové